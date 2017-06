Miu Lê: Tiêu chí chọn vai là không cảnh "nóng"

13/06/2017 14:28

Quá sức với danh xưng "Nữ hoàng phòng vé"

*Phóng viên: Tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh rộng với một vai diễn trẻ hơn tuổi thật rất nhiều trong phim "Cô gái đến từ hôm qua", Miu Lê có thấy khó khăn không?

Miu Lê: - Tôi và cả anh Ngô Kiến Huy đều nỗ lực trẻ hóa bản thân từ bên trong rất nhiều để phù hợp với số tuổi của nhân vật trong phim. Ban đầu, chúng tôi cũng lo lắng khi đến thử vai vì nghĩ mình già hơn nhân vật, sợ đạo diễn Phan Gia Nhật Linh không hài lòng. May mắn, anh ấy vẫn chưa tìm được gương mặt nào phù hợp và vô tình chúng tôi được vai. Mọi người thường nghĩ vai diễn này tôi và anh Huy được đo ni đóng giày nhưng thực tế không đúng. Chúng tôi vẫn phải thử vai và khả năng bị loại rất cao. Khi hòa nhập vào vai diễn, tôi không gặp nhiều khó khăn, chỉ có cái đáng ngại là thời tiết ở Hội An khá khắc nghiệt, nắng nóng dữ dội, da tôi lại mẫn cảm nên dễ nỗi dị ứng. Về vấn đề khiến cho ngoại hình trẻ hơn trên màn ảnh thì phải nhờ vào đội ngũ trang điểm và với phương tiện kỹ thuật hiện nay chuyện đó cũng dễ dàng.

Miu Lê trong phim "Cô gái đến từ hôm qua"

* Để vào vai tốt, các bạn có đọc tác phẩm gốc của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh không?

- Chúng tôi đều đã đọc rồi và còn đọc lại khi nhận kịch bản để nghiên cứu trước cho vai diễn của mình. Chúng tôi phải hình dung sẵn trong đầu nhân vật của mình như thế nào để lột tả tốt hơn. Nhân vật của tôi trong phim này hoàn toàn không giống tính cách tôi ngoài đời.

* Sau phim "Em là bà nội của anh", "Bạn gái tôi là sếp" thành công doanh thu, không ít người gọi Miu Lê là "Nữ hoàng phòng vé". Bạn có bị áp lực với danh xưng này không?

- Là một diễn viên, tôi nỗ lực lột tả vai diễn, chinh phục khán giả để họ hiểu và thương nhân vật mình thể hiện. Doanh thu của phim do khán giả quyết định. Người hưởng lợi trực tiếp là nhà sản xuất nên họ mới bị áp lực vấn đề doanh thu. Còn với danh xưng "Nữ hoàng phòng vé", tôi thấy nó quá to lớn, áp lực và quá sức với mình. Tôi nghĩ không ai chỉ mới qua một phim mà được gọi bằng danh xưng to tát này. Ở Việt Nam, nhiều nữ diễn viên gạo cội như chị Trương Ngọc Ánh, Ngô Thanh Vân mới xứng đáng với nó. Trước đây, tôi rất yêu thích chị Trương Ngọc Ánh, ngưỡng mộ chị từ vai trò diễn viên đến nhà sản xuất như hiện tại và nghĩ đó mới là những "Nữ hoàng phòng vé". Tôi chỉ mới có một phim, chỉ là hiện tượng nhất thời.

*Vì sao Miu Lê lại quyết định tái hợp tác với đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, bạn có tiêu chí gì để chọn lựa vai diễn của mình?

- Tôi thích các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và khi nghe thông tin anh Linh chuyển thể đã muốn tham gia thử vai. Tôi chỉ có một băn khoăn về độ tuổi nhưng nghĩ bản thân cần thử sức xem thế nào. Tôi làm việc theo nguyên tắc chỉ thích người tích cách dễ thương, không khó khăn, độc đoán, áp đặt. Ngoài ra, tôi cũng có một vài tiêu chí chọn vai diễn là không có cảnh "nóng", phản cảm, không đóng vai phản diện để mọi người ghét, đặc biệt kịch bản phải mang đến cảm giác thích thú. Một số diễn viên muốn đóng cả chính diện, phản diện để chứng tỏ đẳng cấp nhưng tôi không làm như vậy, bởi tôi biết gương mặt mình nhìn cũng đã thấy ghét rồi nếu đóng vai phản diện nữa thì có lẽ vô cùng kinh khủng. Có thể gọi tôi không chuyên nghiệp cũng được.

Miu Lê và Ngô Kiến Huy

*Năm 2017, Miu Lê xuất hiện trên màn ảnh rộng với cả 3 dự án phim, bạn có lo lắng khán giả sẽ so sánh phim này với phim khác rồi bàn luận nhiều chiều?

- Tôi thực không muốn một năm mình xuất hiện nhiều trên màn ảnh rộng như thế và muốn chỉ một phim thôi. Tuy nhiên, mình mong ước là một chuyện còn thực tế thế nào là nhà sản xuất quyết định. Họ dời lịch rồi cuối cùng lại ba phim cùng chiếu trong 1 năm. Nhưng tôi cũng không lo lắng nhiều vì mỗi vai diễn một màu khác nhau. Các bạn thấy một Miu Lê hiện đại, mạnh mẽ trong "Bạn gái tôi là sếp" nhưng sẽ thấy Miu Lê khác biệt trong "Cô gái đến từ hôm qua".

*Vai diễn mà Miu Lê mong ước có được sắp tới là dạng vai nào?

- Tôi mong mình đóng vai người điên vì nó lạ. Tôi không ngại làm xấu bản thân, nếu yêu cầu cạo đầu để vào vai tôi cũng đồng ý với điều kiện đó là dự án tốt.

Hài lòng với những gì có được

*Là một ca sĩ đóng phim, Miu Lê thấy khả năng ca hát của mình có giúp nhiều trong lĩnh vực điện ảnh?

- Nó mang đến nhiều lợi thế cho tôi. Nhờ khả năng ca hát, tôi thể hiện tốt nhân vật trong phim "Em là bà nội của anh" và ngược lại nhờ vai diễn này tôi có thể khám phá khả năng hát nhạc Trịnh Công Sơn của mình. Bộ phim tạo sức hút, tôi cũng được hưởng lợi được mời trình diễn liên tục các ca khúc có trong phim.

*Miu Lê thích được gọi là một Miu Lê diễn viên hay Miu Lê ca sĩ?

- Tôi chỉ mong muốn mình là Miu Lê và không có sự chọn lựa nào giữa ca nhạc, diễn xuất vì yêu cả hai. Việc chọn lựa thế này giống như một đứa con khi cha mẹ ly dị thẩm phán hỏi chọn ở cùng cha hay mẹ. Tôi không muốn chọn lựa vì chẳng ai muốn cha mẹ mình ly dị.

Miu Lê thích là ca sĩ lẫn diễn viên

*Tuổi còn trẻ nhưng Miu Lê đã đạt được danh tiếng nhất định trong điện ảnh, bạn có hài lòng với những gì mình đạt được?

- Tôi có được mọi thứ như hôm nay là ngoài sức tưởng tượng. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là ca sĩ, diễn viên trước đó mà chỉ mong một công việc ổn định. Tôi không mơ mình nổi tiếng, kiếm một số tiền lớn nên những gì có được đều vượt sức tưởng tượng. Mọi người nói tôi có thể đạt được nhiều hơn nếu thế này, thế khác, chăm chỉ hơn... nhưng tôi nghĩ mọi chuyện đều có mức độ. Những gì đạt được đã vượt mong muốn và cũng quá đủ với tôi. Nhưng nói như thế không có nghĩa là tôi dừng lại, dậm chân tại chỗ mà vẫn tiếp tục tìm kiếm những vai diễn hay, phục vụ người hâm mộ mình. Tôi mong mình sẽ ngày càng thành công, được khán giả đón nhận.

Cô hài lòng với những gì mình có được

*Những dự định tiếp theo của Miu Lê là gì?

- Hiện tại, tôi chưa nhận dự án phim nào và việc ra album, các sản phẩm âm nhạc khác sẽ được triển khai. Sắp tới, tôi sẽ tập trung âm nhạc nhiều hơn.

*Với chuyện lập gia đình, tìm bến đỗ, Miu Lê nghĩ gì về điều này?

- Chuyện con gái lớn lên lấy chồng, có gia đình của riêng mình là điều hiển nhiên nhưng hiện tại nó chưa đến với tôi. Theo suy nghĩ của tôi, người phụ nữ hiện đại quan tâm đến sự nghiệp, tự chủ kinh tế là rất đáng khen. Hẳn nhiên, sẽ đến thời điểm nào đó phải có gia đình nhỏ của riêng mình nhưng riêng tôi bây giờ vẫn còn sớm.

Bài: Minh Khuê