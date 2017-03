Nhà văn Nguyễn Quang Thân đột ngột qua đời

04/03/2017 08:43

Nguyễn Quang Thân nổi danh với các truyện “Nước về”, “Vũ điệu của cái bô”, “Hoa cho một đời”, “Giao thừa trắng”… Truyện “Giữa những điều bình dị” của Nguyễn Quang Thân được dịch sang tiếng Anh (Amongst and in the simple things) in trong tập truyện ngắn in song ngữ ANH - VIỆT năm 2007. Ông còn có các kịch bản phim “Cây bạch đàn vô danh” sản xuất năm 1993 và “Hội thề” năm 2005.

Nhà văn Nguyễn Quang Thân

Không chỉ đặc biệt trong lối viết truyện ngắn ấn tượng, Nguyễn Quang Thân cũng là tác giả của nhiều tiểu thuyết “Lựa chọn” 1977 (Nhà xuất bản Phụ Nữ), “Một thời hoa mẫu đơn”, 1988 (Nhà Xuất bản Tác phẩm Mới Hội Nhà Văn), “Ngoài khơi miền đất hứa”, 1990 (Nhà xuất bản Tác phẩm Mới Hội Nhà Văn) Bản dịch tiếng Pháp: "Au Large De La Terre Promise" do Kim Bayard Nhà xuất bản Philippe Picquier (Pháp) xuất bản năm 1997; “Con ngựa Mãn Châu” 1991 (NXM Hội Nhà Văn), “Chú bé có tài mở khóa”, 1983 Nhà xuất bản Kim Đồng; “Hội thề”, 2009 Nhà xuất bản Phụ Nữ…

Nhà văn Nguyễn Quang Thân từng đọat các giải thưởng: Giải chính thức văn học cho thiếu nhi của Hội nhà văn Việt Nam năm 1985 cho tác phẩm Chú bé có tài mở khóa; Giải nhì truyện ngắn báo Văn nghệ năm 1992 cho tác phẩmVũ điệu cái bô; Giải A cuộc thi sáng tác kịch bản phim truyện lịch sử Thăng Long nhằm tìm ra kịch bản cho dự án phim kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long với tác phẩm Hội thề; Giải A cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà Văn VN 2006 - 2009 với cuốn tiểu thuyết Hội thề.

Hiện linh cữu nhà văn Nguyễn Quang Thân đang quàn tại nhà riêng (P225, lô II, cư xá Thanh Đa, P27, Q. Bình Thạnh).

Hòa Bình