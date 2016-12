Những bộ phim "thảm họa phòng vé" 2016

31/12/2016 15:21

Masterminds

Phim có nhiều sao hài: Owen Wilson, Kristen Wiig, Zach Galifiannakis... nhưng doanh thu chẳng bao nhiêu. Kinh phí đầu tư phim này là 25 triệu USD nhưng tiền bán vé thu được chỉ 22 triệu USD.

Nội dung phim xoay quanh một người trung niên chán cuộc sống và trở thành tội phạm. Con số doanh thu 22 triệu USD chẳng đủ bù cho kinh phí làm phim

Snowden

Phim kể lại câu chuyện về "người thổi còi" Snowden. Dựa trên một câu chuyện có thật, mang tính thời sự quốc tế nhưng "Snowden" vẫn thất thu. Nguyên nhân được các nhà chuyên môn phân tích là vì phim nặng tính tài liệu, không có sự đột phá nào so với những phim tài liệu trước đó.

"Snowden" được đầu tư 40 triệu USD nhưng thu lại chỉ được 34,3 triệu USD.

Grimsby

Phim kinh phí đầu tư 35 triệu USD nhưng doanh thu phòng vé chỉ 28,7 triệu USD. Thuộc thể loại hành động hài, phim có Sacha Baron Cohen và dàn sao Mark Strong, Isla Fisher, Penélope Cruz... nhưng vẫn không cứu vãn được gì.

Whiskey Tango Foxtrot

Phim có sự góp mặt của Tina Fey, cựu ngôi sao của "Saturday Nigh Live". Đây là tác phẩm dựa trên cuốn hồi ký "The Taliban Shuffle: Strange Days in Afghanistan and Pakistan" của Kim Barker. Nội dung chủ yếu kể về một phóng viên chiến trường lạc quan và vui tính. Đề tài kén khán giả, phim chỉ thu được 24,9 triệu USD so với vốn 35 triệu USD.

Keeping Up with the Joneses

Phim cũng thuộc thể loại hành động hài hước, có sự tham gia của danh hài Zach Galifianakis nhưng vẫn thất bại thảm hại. Đây là phim thua doanh thu thứ hai có Zach tham gia. "Keeping Up with the Joneses" thu về chỉ 26,9 triệu USD trong khi ngân sách lên đến 40 triệu USD.

Rachet & Clank

Phim hoạt hình này là tác phẩm duy nhất trong năm không được đánh giá cao về chuyên môn và cũng chẳng thắng doanh thu. Năm 2016 là năm mà phim hoạt hình dẫn đầu danh sách doanh thu nhưng phần lớn là của những nhà sản xuất lớn như Diney. "Rachet & Clank" thu chỉ được 11,8 triệu USD trong lúc ngân sách 20 triệu USD.

Pride and Prejudice and Zombies

Bộ phim kinh dị không tạo được sự đồng cảm từ khán giả và cũng không đủ yếu tố thu hút nên chỉ thu được 16, 4 triệu USD trong khi ngân sách là 28 triệu USD.

Popstar: Never Stop Stopping

Phim thuộc dòng tài liệu pha chất mỉa mai, kể về ca sĩ nhạc Rap nỗ lực lấy lại hình ảnh sau thất bại trong sự nghiệp. Phim kén khán giả nên chỉ thu về được 9,5 triệu USD trong khi ngân sách là 20 triệu USD.

Free State of Jones

Phim thu được 23, 2 triệu USD trong khi kinh phí là 50 triệu USD. Con số thua lỗ cao cho một tác phẩm lấy cảm hứng từ những sự kiện lịch sử tại bang Mississippi thời Nội chiến Mỹ.

Max Steel

Phim thuộc dòng siêu anh hùng nhưng kinh phí chỉ 10 triệu USD. Với mức kinh phí thấp này, những cảnh kỹ xảo chẳng thế đọ được với các bom tấn kinh khủng khác. Phim chỉ thu về 4, 4 triệu USD. 2016 không phải là mùa đẹp của dòng phim siêu anh hùng.

Bài: Minh Khuê (Theo Telegraph)