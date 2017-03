Phim "Fast & Furious 8" tung video ca nhạc hấp dẫn

05/03/2017 15:07

Ca khúc này được nhạc sĩ Breyan Isaac sáng tác, ba ca sĩ da màu Liz Uzi Vert, Travis Scott và Quavo thể hiện. "Go off" có giai điệu mạnh mẽ của hip-hop, đậm chất đường phố. Nhiều câu hát vừa phóng khoáng vừa nam tính khiến người xem phải lắc lư theo.

Phim "Fast & Furious 8" sắp ra mắt

Được tung lên YouTube ngày 2-3, video này thu hơn 2,5 triệu lượt xem với hơn 13.000 lượt bình luận, nhiều lời khen ngợi. Năm trước, ca khúc "See you again", nhạc phim "Fast & Furious" tưởng niệm Paul Walker đã trở thành bài hát đình đám, đứng hạng nhất trên Billboard Hot 100 cùng con số 464.000 bản được tiêu thụ. Ca khúc góp phần quảng bá cho "Fast & Furious 7" mang đến doanh thu hớn 1,5 tỉ USD toàn cầu.

Nhân dịp quảng bá phần mới của loạt phim về đua xe gay cấn này, nhà sản xuất còn tung ra album quy tụ 13 ca khúc mới với sự góp mặt của các nghệ sĩ lừng danh Young Thug, 2 Chainz, Wiz Khalifa & PnB Rock, Jeremih, Ty Dolla Sign & Sage The Gemini, v.v...

Video ca nhạc đã được tung ra

Nhạc phim tưởng niệm Paul Walker trong phần 7 trở thành ca khúc đình đám

Sau "Go off" , "Hey Ma" phiên bản tiếng Tây Ban Nha (Pitbull & J Balvin, Camila Cabello) sẽ được giới thiệu vào ngày 10-3 và sau đó nữa là "Good Life" (G-Eazy & Kehlani) vào ngày 17-3.

Trong phần mới, "Fast & Furious 8" nói về việc sau khi Brian O’Conner và Mia giải nghệ và xây dựng cuộc sống mới, câu chuyện của Dom và các đồng đội tưởng chừng đã kết thúc lại dấy lên những thử thách khác đầy bất ngờ bởi sự đe dọa của một nữ hacker bí ẩn Cipher – kẻ đối đầu với "băng đảng Toretto".

M.Khuê (Theo Hollywood Reporter, YouTube)