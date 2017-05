Quỳnh Như gọi giấc mơ về

20/05/2017 22:28

Hơn 1 năm sau mini show ở Guitar Gỗ, nay Quỳnh Như trở lại, khán phòng không còn chỗ trống.



Thêm tuổi đời, Quỳnh Như sâu lắng và da diết hơn. "Còn tuổi nào cho em" (Trịnh Công Sơn) vừa dịu dàng nỗi khoan dung dành cho người tuổi ngọc lại nối tiếp bởi tiết tấu nhanh hơn như con thuyền đang trôi, chỉ kịp nói với nhau những lời đắm say kẻo rồi cách chia trong "Tình là sợi tơ" (Anh Bằng). Ba ca khúc "Tôi đi giữa hoàng hôn" (Văn Phụng), "Nỗi lòng" (Nguyễn Văn Khánh) và "Đường xưa" (Quốc Dũng) được trình bày trong man mác không gian của một thời quá vãng với những nét đặc trưng của hoàng hôn, đường về tơi bời thương nhớ nhưng nỗi niềm yêu thì vẫn trĩu ưu tư, yêu ai yêu cả một đời, dẫu biết đến với đớn đau mà lòng vẫn yêu vẫn nhớ.

Ca sĩ trẻ Quỳnh Như Ảnh: HƯƠNG MINH

Quỳnh Như đem đến sắc diện mới cho "Rồi mai tôi đưa em" (Trường Sa), "Hoa trinh nữ" (Trần Thiện Thanh). Với "Sang ngang" (Đỗ Lễ) như một tiếng than tuyệt vọng của tình tan vỡ thì với "Hương xưa" (Cung Tiến), ca sĩ trẻ Quỳnh Như đã phô diễn được những tố chất kỹ thuật của một ca khúc kinh điển, hàn lâm.

Trong đêm diễn, Quỳnh Như cũng trình bày 3 ca khúc nước ngoài, đều khá quen thuộc với khán giả Việt Nam: "Fly me to the moon", "Can’t help fall in love", "Sometimes when we touch", đem đến sự sẻ chia cùng khán giả những cảm nhận về tình yêu: Không thể ngăn anh yêu em nữa rồi, hãy nắm ấy tay anh. Khi chúng ta chạm vào nhau mới là sự thật, nhắm mắt và tan biến đi. Hãy đưa anh bay đến mặt trăng, hát giữa những vì sao... Tiếng guitar điêu luyện của 2 guitarist Kiều Anh Tuấn, Thanh Phong và tay trống trẻ Minh Phi cũng giúp Quỳnh Như cháy hết mình trong đêm diễn khi cô song ca cùng ca sĩ trẻ Bảo Đăng 3 ca khúc. "Hoàng tử phòng trà" Thụy Long cũng đến động viên đàn em với 3 ca khúc cùng phong cách luôn say đắm, lãng tử và chất giọng đặc trưng.

Trưởng thành hơn, "chín" hơn về nghề, Quỳnh Như đang dần định hình phong cách, đến gần hơn với khán giả của mình.





Bùi Việt Quý