Sao Indonesia mở rộng hoạt động ở Việt Nam

Tại lễ ký kết hợp tác, Dona Amelia trổ tài hát chay ca khúc “We don’t talk any more” và khuấy động không khí. Cô tự tin mình sẽ có thể hoạt động nhiều hơn tại đất nước hình chữ S sau lễ ký kết. Mọi hoạt động sô diễn, chương trình lễ hội âm nhạc... của Dona tại Việt Nam sẽ được đơn vị hợp tác lo liệu.

Nữ ca sĩ Dona Amelia (ở giữa), tại lễ ký kết

Vui mừng khi ký kết hoàn tất

Live Entertainment là đơn vị từng có liên kết và đưa các nghệ sĩ quốc tế như Demi Lovato, Katy Perry, Shayne Ward... về Việt Nam biểu diễn. Họ cũng tổ chức thành công các lễ hội âm nhạc lớn như: “Escape Music Festival”, “The Wave Music Festival”, “The City I Love”, “Sense Of Love”, “Miss On The Mi”...

Dona Amelia sinh năm 1986 tại Jakarta, cô vừa là ca sĩ, diễn viên cũng như MC các chương trình truyền hình ở Indonesia. Cô mong muốn phát triển sự nghiệp của mình như một nghệ sĩ quốc tế và tập trung vào việc hát ca khúc tiếng Anh để chinh phục thị trường này. Dona tấn công Việt Nam trước và cũng dần dần mở rộng sang các nước khác.

Đầu năm 2017, làng giải trí Việt chào đón nhiều sự xuất hiện của các ngôi sao đẳng cấp quốc tế đến với nhiều mục tiêu khác nhau. Một số tham gia các hoạt động âm nhạc, số khác mở rộng hoạt động và còn một số hoạt động kinh doanh riêng. Trong đó, nhóm nhạc T-ara đến TP HCM tham gia chương trình âm nhạc, mới đây nhất là Seungri, thành viên nhỏ tuổi của nhóm nhạc đình đám thế giới Big Bang đến Hà Nội với mục đích kinh doanh.

