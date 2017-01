Sao phim "Người sắt" 3 qua đời vì ung thư

20/01/2017 13:50

Miguel Ferrer qua đời tại nhà riêng ở Los Angeles - Mỹ ngày 19-1. Anh giữ vai trò then chốt trong loạt phim truyền hình "NCIS: Los Angeles" của CBS. Ngoài vô số phim truyền hình tham gia, Miguel còn là nhà lồng tiếng giỏi và tham gia không ít phim điện ảnh: "The Courier", "Silver City", "Brave New World"...

Miguel Ferrer qua đời ở tuổi 61

Ngay khi thông tin Miguel Ferrer qua đời, nhiều người thân, đồng nghiệp bày tỏ sự đau buồn trên mạng xã hội.

Trong đó, anh họ của Miguel là Georgle Clooney viết: "Ngày hôm nay sẽ đánh dấu sự thay đổi lớn của nước Mỹ và cũng thay đổi lớn đến thế giới của chúng tôi. Chúng tôi mất đi Miguel trong cuộc chiến chống bệnh ung thư. Tuy nhiên, Miguel sẽ không mất đi gia đình của mình. Miguel đã làm cho thế giới tươi sáng và hài hước hơn nên khi ra ông ra đi khiến chúng tôi đau buồn. Chúng tôi yêu Miguel rất nhiều, luôn luôn như thế!"

"NCIS: Los Angeles" viết: "Gia đình chúng tôi mất đi một thành viên. Miguel là người đàn ông tài năng, luôn truyền nhiệt huyết trong mỗi cảnh quay, một người dí dỏm, nhân hậu. Chúng tôi chia buồn cùng vợ, con trai và gia đình anh ấy. Anh ấy sẽ được nhớ mãi".

M.Khuê (Theo USA Today)