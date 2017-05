Sau vụ nổ tại đêm diễn Ariana Grande, Sân khấu âm nhạc vẫn vang lên

24/05/2017 16:07

Nhiều người cho rằng họ không thể để quả bom ngừng tất cả hoạt động thưởng thức nghệ thuật chính đáng tại thành phố Manchester - Anh. Tuy nhiên, hàng trăm người lại cho rằng quá sớm khi đến các sân vận động xem ca hát, vui chơi sau khi 22 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong đêm nhạc Ariana Grande.

Đêm nhạc của Simple Minds vẫn tiếp tục

Ca sĩ Jim Kerr của ban nhạc Simple Minds nói với đám đông tại Bridgewater Hall rằng: "Chúng tôi cảm thấy thật hèn nhát nếu rời đi. Buổi sáng khi thức giấc, chúng tôi buộc lựa chọn hoặc diễn hoặc hủy và rời khỏi thị trấn. Nếu chúng tôi hủy buổi diễn, mọi người sẽ hiểu và thông cảm nhưng bản thân chúng tôi lại cảm thấy hèn nhát. Sau khi nói chuyện với thành viên ban nhạc và ê - kíp, tất cả đều muốn biểu diễn. Vì thế, chúng tôi có mặt tại đây cùng các bạn".

Trước khi buổi diễn bắt đầu, anh cũng đề nghị khán giả dành 1 phút mặc niệm những nạn nhân thiệt mạng vì bom tự sát tại buổi diễn của Ariana Grande. Tất cả đều chủ động đứng lên, nghiêm túc thực hiện đề nghị.

Tình trạng tiến thoái lưỡng nan này không chỉ với ban nhạc Simple Minds, họ chia ra hai thái cực đối lập.

Quá sớm

Nhiều hàng ghế trống trong buổi diễn của ban nhạc Simple Minds dù vé đã được bán hết từ lâu trước đó, khán giả chỉ đến khoảng 80% và 20% còn lại có suy nghĩ rằng quá sớm để giải trí vui chơi khi thảm kịch mới xảy ra. "Tôi không thể tin là buổi diễn lại bắt đầu ngay như thế. Tôi thấy quá sớm! Chúng tôi bỏ trống ghế bởi những đứa trẻ vẫn còn bị sốc sau sự kiện kinh hoàng vừa xảy ra" - khán giả Lindsay Hunt nói.

"Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định không đến đêm nhạc. Tôi biết các buổi diễn sẽ phải tiếp tục nhưng cảm giác có gì đó không đúng nếu vẫn đi" - khán giả Chris M viết.

Tình trạng tiến thoái lưỡng nan

Một số người đến đêm nhạc nhưng họ vẫn băn khoăn trong lòng. Diane Barber nói với BBC News: "Chúng tôi rất buồn nhưng sau đó chúng tôi lại cảm thấy mình nên đến ủng hộ ban nhạc. Thật sự, nó không dễ để chúng tôi quyết định đến nhưng vẫn làm điều đó. Nó chứng tỏ Manchester mạnh mẽ, không dễ bị hạ gục". Một người khác tên Gill bày tỏ: "Chúng tôi nên tiếp tục cuộc sống, tiếp tục làm những gì mình đang làm. Tôi có sự lưỡng lự nhưng nghĩ đến các con, không muốn chúng lo lắng khi vẫn đang sống trong thành phố. Tôi muốn chúng thấy rằng chúng tôi không cần chịu trách nhiệm cho những kẻ ác này và chúng tôi vẫn có gắng hỗ trợ nghệ thuật, cuộc sống... của thành phố"

"Hãy dũng cảm lên!"

Ray Collins, đến từ Northwich, kêu gọi mọi người dũng cảm, đứng lên ủng hộ các giá trị đích thực.

"Tôi biết những điều xảy ra vô cùng buồn và bàng hoàng. Nhiều người có thể hoài nghi về những gì ban nhạc Simple Minds thực hiện nhưng tôi nghĩ họ đã đứng lên cho các giá trị của chúng tôi. Chúng đáng sợ chúng ta phải mạnh mẽ hơn" - Ray Collins chia sẻ.

Take That hoãn đêm diễn

Một ban nhạc khác đối mặt tình trạng tiến thoái lưỡng nan như Simple Minds còn có Take That và họ chọn hướng hoãn đêm diễn. Take That biểu diễn ba đêm tại sân vận động thành phố Manchester và sẽ biểu diễn 3 đêm nữa vào tuần tới. Theo lịch trình, trong lúc đợi, họ sẽ đến Liverpool diễn nhưng đã hoãn đêm nhạc ở đấy để tưởng nhớ nạn nhân thiệt mạng.

Các nhóm khác vẫn tiếp tục

Nghệ sĩ Johnny Marr xuất hiện tại buổi diễn của nhóm Broken Social Scene, hỗ trợ họ. Nhóm nhạc The Courteeners bán hết 50.000 vé và vẫn biểu diễn dưới sự hỗ trợ của các ban nhạc địa phương. "Vết thương sẽ đau, thời gian dài nhưng kể cả khi đi dạo quanh thị trấn ngày hôm nay, các bạn cũng đừng cúi đầu xuống. Hãy nhìn lên bầu trời! Chúng tôi sẽ gặp các bạn vào thứ bảy nhé!" - The Courteeners nhắn nhủ.

Cảnh sát đã bắt một nghi phạm trong vụ đánh bom kinh hoàng tại đêm diễn Ariana. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ việc.

Minh Khuê (Theo BBC)