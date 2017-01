Stylist Tô Quốc Sơn đoạt ngôi Quán quân “Nâng Tầm Đẳng Cấp 2016”

18/01/2017 10:49

Chương trình “Nâng Tầm Đẳng Cấp – Biệt Đội Phong Cách” đã chính thức gọi tên chàng trai Tô Quốc Sơn ở vị trí Quán quân với giải thưởng 100 triệu đồng. Đồng thời, Tô Quốc Sơn cũng là thí sinh giành danh hiệu Best Stylist (Giải nhất nhóm Định hình phong cách) với giải thưởng 30 triệu đồng. Hai danh hiệu Best Model và Best Makeup Artist lần lượt thuộc về Mộng Tuyền (nhóm Người mẫu) và Lâm Nguyễn (nhóm Trang điểm) với mỗi giải là 30 triệu đồng.

Nắm trong tay hai chiến thắng tuần, chưa bao giờ lọt vào tốp nguy hiểm và phong độ tăng dần theo từng tuần thi, Tô Quốc Sơn là thí sinh có quá trình phát triển khả năng tốt nhất thuộc nhóm Định hình phong cách. Sinh ra và lớn lên tại TPHCM, chàng trai trẻ tuổi Tô Quốc Sơn đã sớm chọn ngành thời trang là đam mê lớn nhất của mình. Không chỉ là một stylist trẻ tài năng, Tô Quốc Sơn là một trong những thí sinh ôn hoà nhất nhà chung. Khả năng làm việc nhóm, lắng nghe và đưa nhóm vào những vị trí an toàn hoặc cao hơn ở cuộc thi đã giúp anh nhận được sự yên tâm, tin tưởng từ các thành viên mỗi lần được chia nhóm với anh.

Đêm Chung kết của “Nâng Tầm Đẳng Cấp” như một “bữa tiệc thời trang” đã mắt với những phần trình diễn thời trang hoành tráng. Cả ba nhóm thí sinh đã thực hiện một mini collection. Nhóm Phước Cường – Mộng Tuyền – Thuý Quyên mở màn với bộ sưu tập lấy ý tưởng từ các cô gái đến từ tương lai của NTK Lý Giám Tiền. Nhóm Hữu Duy – Thuỳ Trâm – Thu Trang tiếp nối với bộ sưu tập lấy cảm hứng Á Đông. Kết thúc là nhóm của Quốc Sơn – Bảo Kim – Lâm Nguyễn với bộ sưu tập lấy cảm hứng từ những cô gái sang trọng, quyền lực. Các bước catwalk tự tin, chuyên nghiệp của ba người mẫu Mộng Tuyền, Thuỳ Trâm, Bảo Kim đã chứng tỏ họ đã thực sự có một bước tiến rất dài kể từ những ngày đầu tham gia cuộc thi cho đến tận đêm Chung kết. Mộng Tuyền là thí sinh giành được giải Best Model của “Nâng Tầm Đẳng Cấp”. Cô là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong nhóm Người mẫu nhưng đã cho thấy tiềm năng của một người mẫu có thể tiến xa trong nghề. Dù trong các kiểu hình hay trên sàn catwalk, Mộng Tuyền luôn thể hiện tốt và là một trong những người mẫu khiến các thí sinh khác muốn có nhất trong đội của mình bởi chiều cao vượt trội, thân hình chuẩn mẫu; tính tình dễ chịu, biết lắng nghe và luôn nỗ lực để hoàn thành công việc tốt nhất.

Ở nhóm Trang điểm, Lâm Nguyễn là cái tên nổi bật ngay từ các tuần đầu tiên. Lâm Nguyễn từng cộng tác với rất nhiều ngôi sao trong giới giải trí như: Isaac, Diệp Lâm Anh, Vũ Thảo My,…, các TVC quảng cáo thực hiện tài liệu quảng cáo cho các thương hiệu thời trang trong và ngoài nước. Lâm Nguyễn luôn cho thấy khả năng nổi trội trong cách trang điểm sáng tạo, phá cách. Từng bị loại khỏi chương trình vì đã vắng mặt trong một buổi chụp hình quan trọng nhưng với cơ hội được quay trở lại, Lâm Nguyễn đã biết nắm bắt cơ hội và nghiêm túc, nỗ lực hơn để tiến đến danh hiệu Best Makeup Artist của chương trình.

Đêm Chung kết của “Nâng Tầm Đẳng Cấp” càng bùng nổ hơn với sự xuất hiện của hai ca sĩ khách mời: Trang Pháp và Trà Mi. Điều đặc biệt là cả hai ca sĩ đều mang phong cách quyến rũ với những vũ điệu “rực lửa” lên sân khấu. Hai ca khúc “Chỉ là” (sáng tác: Trang Pháp) và “Show me you love me” (sáng tác: Hoàng Duy) từ hai khách mời đã “đốt cháy” khán phòng “Nâng Tầm Đẳng Cấp”.

Kết thúc chặng đường gần 3 tháng, “Nâng Tầm Đẳng Cấp” đã chính thức tìm ra được những gương mặt xuất sắc nhất là những nhân tố đầy tài năng trong ngành công nghiệp thời trang Việt Nam ở ba ngành nghề: Định hình phong cách, Người mẫu và Trang điểm. Bên cạnh đó, sự sáng tạo, nhiệt huyết từ Ban giám khảo Nam Trung, Thuý Vân, Lê Minh Ngọc và sự tận tâm của nhóm Đào tạo Huyền Coco, Chà Mi, Trường Thanh đã dẫn dắt các thí sinh; tạo nên một mùa thi hấp dẫn, chất lượng và đáng nhớ.

U. Phương