Tiết lộ thú vị về lễ trao giải Grammy 59

Grammy diễn ra khi nào?

Grammy lần thứ 59 do James Corden dẫn chương trình, diễn ra tại Staples Center ở Los Angeles - Mỹ tối 12-2 (giờ địa phương). Với các nước châu Á như Việt Nam, lễ trao giải diễn ra sáng 13-2.

Chương trình thảm đỏ diễn ra sớm hơn vài tiếng. Nếu ở Mỹ, khán giả sẽ theo dõi trực tiếp chương trình qua đài CBS.

Grammy tôn vinh những nghệ sĩ danh tiếng ở lĩnh vực âm nhạc

Những ai biểu diễn trong lễ trao giải Grammy 59?

Katy Perry sẽ mở màn bằng ca khúc "Chained to the rhythm". Beyonce chưa xác nhận nhưng cha của nữ ca sĩ này nói cô sẽ biểu diễn. Adele phục vụ khán giả bài "Water under the birdge".

The Weeknd và Daft Punk cũng xuất hiện trên sân khấu. Với Daft Punk, đây là buổi diễn đầu tiên ở sân khấu này sau 3 năm. Một số ca sĩ khác cũng xuất hiện như: Alicia Keys, Maren Morris, Bruno Mars, Lady Gaga, John Legend... Trong đó, Little Big Town, Demi Lovato, Andra Day, Tori Kelly cùng tưởng niệm Bee Gees.

Ghế của họ đã được chuẩn bị

Grammy 59 thiếu một số cái tên nóng bỏng: Justin Bieber, Drake, Kanye West với những lý do khác nhau. Trong đó, Kanye West cho rằng giải thưởng này có xu hướng nghiêng về nghệ sĩ da trắng dù bản thân anh nhận vô số tượng kèn vàng Grammy. Justin Bieber cho rằng Grammy không phù hợp với nghệ sĩ trẻ như anh.

Ai được đề cử?

Trong 83 giải thưởng của Grammy, nữ ca sĩ Beyonce và Adele được đề cử nhiều nhất. Grammy 2017 được xem là cuộc chiến giữa hai nữ ca sĩ này.

Beyonce lẫn Adele đều từng chiến thắng vô số giải thưởng của Grammy. Lần này, cả hai đối đầu trong 3 hạng mục chính là: "Album của năm", "Thu âm của năm", "Bài hát của năm". Beyonce có 9 đề cử nhờ vào thành công của album "Lemonade" trong khi đó Adele có 5 đề cử.

Beyonce và Adele là hai đối thủ nặng ký

Lễ trao giải năm nay tôn vinh những người viết nhạc và lời.

Những siêu sao đều đã được xếp chỗ ngồi trước đó. Năm nay, vợ chồng Beyonce được xếp chỗ ngồi tốt nhất, củng cố vị thế của mình. Adele ngồi cạnh Bruno Mars còn Lady gaga có chỗ ngồi gần lối đi lên xuống.

Kết quả lễ trao giải luôn luôn là bất ngờ lớn với khán giả. Ban tổ chức giải hứa hẹn sẽ mang đến một đêm trao giải hoàn mỹ, không để các sự cố như từng xảy ra với Adele trước đây.

