Vì sao Brie Larson lạnh lùng với Casey Affleck tại Oscar 89?

01/03/2017 21:48

Tờ Mercury News cho rằng giống như nhiều người, việc Casey Affleck thắng giải Oscar khiến Brie Larson thất vọng, dù Casey được tôn vinh bởi tài năng diễn xuất của anh trong phim “Manchester by the Sea” là xứng đáng. Thái độ lạnh lùng của Brie Larson nhằm phản ứng lại Casey bởi những “vết nhơ” 2 đồng nghiệp nữ cáo buộc tài tử này quấy rối tình dục họ hồi năm 2010, trong thời gian làm đạo diễn phim tài liệu “I’m Still Here”. Thực tế trước đây, Brie Larson đã chiến thắng giải Oscar hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong phim “Room”, kể về một phụ nữ bị bắt cóc khi còn ở tuổi vị thành niên và liên tục bị tấn công tình dục trong những năm tháng bị giam cầm. Brie Larson còn là một người tình nguyện làm việc nhân danh các nạn nhân bị tấn công tình dục. Dù vụ này đã được giải quyết êm thấm bên ngoài tòa án, có nghĩa là Affleck không phải chịu trách nhiệm về những hành vi của mình nhưng đã bị báo giới “đào xới” lại trong mùa trao giải năm nay ở Hollywood; nhiều nhà hoạt động vì quyền phụ nữ trong cộng đồng Hollywood cho rằng nền công nghiệp điện ảnh vốn có lịch sử “làm ngơ” trước những hành động xấu xa của những người đàn ông có quyền lực, đặc biệt là người da trắng.

Brie Larson và Casey Affleck tại lễ trao giải Oscar 89 Ảnh: OSCAR

Một số tờ báo còn bình luận chiến thắng tại lễ trao giải Oscar của Affleck giống như ông Donald Trump đã thắng lợi trong cuộc bầu cử để trở thành tổng thống Mỹ, dù ông vấp phải nhiều cáo buộc tấn công tình dục.

Thái độ của Brie Larson cùng với sự phản ứng của nhiều người trên các trang mạng xã hội trước chiến thắng của C.Affleck khiến tờ Hollywood Reporter bình luận: “Đó là sự trừng phạt xứng đáng và điều chúng ta cần là sự công bằng trong cả khen và phạt”.

Thụy Vũ tổng hợp