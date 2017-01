"Your name": Xứng đáng là phim gây sốt!

13/01/2017 15:40

"Your name" kể lại câu chuyện về cô nữ sinh trung học Mitsuha sống ở thị trấn nhỏ vùng Itomori. Cô ở cùng người bà và em gái nhỏ, cuộc sống đơn giản, tẻ nhạt cùng những phong tục truyền thống phải gìn giữ khiến Mitsuha chán nản. Cô ao ước kiếp sau trở thành anh chàng đẹp trai sống ở Tokyo nhộn nhịp. Một ngày, Mitsuha thức giấc và nhận ra mình hoán đổi cơ thể cùng Taki, một nam sinh ở Tokyo. Cùng lúc đó, Taki cũng nhận ra bất thường và sốc với phát hiện kỳ lạ này.

Cả hai chỉ hoán đổi khi ngủ rồi không nhớ gì về những việc mình làm sau khi hoán đổi. Họ tìm cách ghi chú lại lời nhắn cho nhau bằng điện thoại, bằng viết lên tay, lên mặt... để trao đổi. Mọi chuyện kỳ lạ tiếp diễn cho đến lúc cả hai đột ngột không hoán đổi nữa và Taki nhận ra mình yêu thích cô gái chẳng nhớ nổi tên đó.

Taki tìm cách liên lạc để gặp Mitsuha ngoài đời nhưng lại phát hiện ra bí ẩn khác... Chủ đề hoán đổi thân xác không mới, thậm chí nhiều phim đã thể hiện qua nhưng ở "Your name" cách kể hoàn toàn khác lạ và hàm chứa một câu chuyện khác, lớn hơn bao bọc trên cái nền ngôn tình hiện đại.

Phim đầy triết lý nhân sinh sâu sắc

Không chỉ cảnh được vẽ cực đẹp, "Your name" còn khiến khán giả choáng ngợp bởi ánh sáng rực rỡ, lung linh trong từng khung hình. Người xem háo hức chiêm ngưỡng dù đó là một Tokyo ồn ào, náo nhiệt hay một thị trấn yên ả với mặt hồ lung linh. Nhiều cảnh đẹp có thật của Nhật Bản được gói ghém đưa vào phim khiến sự thích thú tăng cao.

Các sự kiện lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán của người Nhật được lồng ghép khéo léo trong phim. Nó không dư, không thiếu, vừa vặn đến mức ngạc nhiên. Trên cái nền câu chuyện ngôn tình được giới trẻ đang ưa chuộng, những quan niệm đầy triết lý về sự sống, cái chết về thời gian và không gian đậm văn hóa Á Đông được chuyển tải nhẹ nhàng, thấm dần vào người xem theo cách kể đơn giản, dễ hiểu nhất.

Trên cái nền ngôn tình hiện đại, hợp thời với giới trẻ

Đồ họa cực kỳ đẹp mắt

Một bữa tiệc mãn nhãn, mãn nhĩ

Không chỉ có vậy, "Your name" còn có nhiều thông điệp giá trị về cuộc sống, về duyên số và nỗ lực vượt qua định mệnh. Mạch cảm xúc của phim còn được kết nối bằng âm thanh hài hòa, cuốn hút, ca khúc có giai điệu sâu lắng, nhẹ nhàng. Âm nhạc góp phần tạo nên thành công cho phim hoạt hình này.

Chính vì những giá trị có được, "Your name" vinh dự giữ vị trí thứ 4 trong các phim ăn khách nhất mọi thời đại của Nhật Bản sau: "Spirited Away", "Titanic" và "Frozen". Ngày 9-1 vừa qua, phim này giữ vị trí thứ 2 trong các phim thuộc dòng anime ăn khách nhất mọi thời đại của Nhật Bản.

"Your name" ra mắt khán giả Việt từ 13-1.

Bài: Minh Khuê