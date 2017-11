Cơn bão cáo buộc quấy rối tình dục vẫn càn quét Hollywood

02/11/2017 14:49

Mới nhất, nhà làm phim kiêm đạo diễn từng làm hơn 100 phim, Brett Ratner, bị 6 người phụ nữ cáo buộc quấy rối tình dục hoặc có hành vi sai trái. Trong số các phụ nữ trên có nữ diễn viên Olivia Munn, cô này đưa ra những lời tố cáo mạnh mẽ trên tờ Los Angeles Times. Cô nói Brett Ratner đã thủ dâm trước mặt cô khi cô đến thăm trường quay phim "After the sunset" năm 2014. Từ đó, cô quyết định không làm việc cùng Brett Ratner.

Brett Ratner

Natasha Henstridge, nữ diễn viên xuất hiện trong "Species and the whole ten yards" cho biết cô bị Brett Ratner quấy rối khi còn tuổi rất trẻ. Hiện tại đã 43 tuổi, Natasha thổ lộ vụ việc xảy ra lúc cô 19 tuổi, Brett Ratner đã ngăn cô rời căn phòng tại căn hộ của ông ở New York - Mỹ và có hành vi quấy rối.

Trước các cáo buộc, Brett Ratner bác bỏ toàn bộ thông qua luật sư. "Tôi đã đại diện pháp lý cho ông Brett Ratner trong 2 thập kỷ và không một phụ nữ nào từng yêu cầu bồi thường vì hành vi sai trái về tình dục hoặc quấy rối tình dục đến ông" - luật sư của Brett Ratner nói trên Los Angeles Times.

Trước Brett Ratner, Kevin Spacey - một trong những nam diễn viên xuất sắc nhất Hollywood, từng đoạt 2 giải Oscar, bị tố cáo quấy rối nam diễn viên. Anthony Rapp lên tiếng cáo buộc bị diễn viên này sàm sỡ, cố quyến rũ để quan hệ tình dục khi anh mới 14 tuổi. Những cáo buộc này sau đó trở nên nghiêm trọng khi Kevin Spacey xin lỗi Anthony Rapp kèm theo công bố là người đồng tính. Nếu ở thời điểm khác, chuyện công bố tính hướng sẽ không gặp vấn đề lớn nhưng đây là lúc Kevin Spacey đang bị cáo buộc. Một làn sóng chỉ trích dữ dội xuất hiện.

Kevin Spacey

Hậu quả, Netflix tuyên bố chấm dứt loạt phim truyền hình ăn khách "House of Cards" có Kevin Spacey tham gia ở mùa thứ 6. Phim "Gore" do Netfilx đầu tư có lịch ra mắt năm 2018 cũng sẽ bị đóng băng, không tiếp tục thực hiện.

Chiến dịch "#metoo" khuyến khích người trong cuộc dũng cảm tố cáo kẻ quấy rối mình đang tiếp tục phát huy tác dụng. Mọi chuyện sẽ không dừng lại, dù người bị tố cáo có nhận lỗi hay phản bác, cơn bão này cũng vén màn vết đen Hollywood, lọc sạch hơn môi trường giải trí cho những người yếu thế đang nỗ lực tìm chỗ đứng của chính mình.





M.Khuê (Theo BBC)