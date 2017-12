Đạo diễn nữ " không có cửa" tại đề cử Quả cầu vàng 2018

12/12/2017 15:23

Danh sách đề cử trên không có nữ đạo diễn nào được xướng danh là điều gây kinh ngạc cho người trong nghề lẫn khán giả. Bởi năm nay, các đạo diễn nữ tỏa sáng khi liên tục có những tác phẩm tạo dấu ấn như: "Lady bird" của Greta Gerwig, "Mudbound" của Dee Rees, "Wonder Woman" của Patty Jenkins, "First they killed my father" của Angelina Jolie và "The beguiled" của Sofia Coppola. Đặc biệt, Patty Jenkins thành công lớn cùng "Wonder Woman" khi có doanh thu phòng vé cao, được người trong giới khen ngợi.

Steve Carell, Ansel Elgort, James Franco, Hugh Jackman, Daniel Kaluuya tại đề cử nam diễn viên xuất sắc nhất ở các thể loại chính kịch, hài...

Tốp 5 của hạng mục đạo diễn gồm: Guillermo del Toro với phim "The shape of water", Martin McDonagh với "Three billboards outside ebbing, Missouri", Christopher Nolan với "Dunkirk", Ridley Scott với "All the money in the world", Steven Spielberg với "The post". Greta Gerwig - tạo dấu ấn của mình với "Lady bird", lại được ghi tên vào đề cử hạng mục "Biên kịch xuất sắc".

"Trung thực, đây là điều xấu hổ khủng khiếp. Tôi biết có nhiều nữ biên kịch giỏi được ghi nhận trong năm nay nhưng lại không có nữ đạo diễn nào. Có lẽ, điều này sẽ thay đổi ở Oscar" - đạo diễn Martin McDonagh chia sẻ.

Guillermo del Toro, Martin McDonagh, Christopher Nolan, Ridley Scott, Steven Spielberg đề cử hạng mục đạo diễn xuất sắc

Vụ bê bối tình dục lan tỏa mạnh ở Hollywood cũng ảnh hưởng ít nhiều đến các giải thưởng. Một số diễn viên cũng bị thay phút cuối trong danh sách đề cử vì vướng bê bối như trường hợp Kevin Spacey bị thay bằng Christopher Plummer.

Các bộ phim được giới phê bình ca ngợi như: "Veep", "Narcos" và "Orange is the New Black" đều không lọt vào danh sách đề cử mà nhường các tác phẩm mới. Phim hài "The big sick" lại trắng đề cử dù được ngợi khen nhiều trước đó.

Tuy nhiên, những phim được kỳ vọng như phim hoạt hình "Coco", phim "The shape of water"... vào danh sách đề cử. Một điều ngạc nhiên, nữ diễn viên gốc Việt Hong Chau vào đề cử hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" với phim hài kịch "Downsizing".

M.Khuê (Theo Reuters)