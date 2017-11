Đề cử phim nào cho Mai Vàng 2017?

09/11/2017 05:58

Năm 2017, cả điện ảnh lẫn phim truyền hình không đa dạng thể loại nhưng chủ đề tương đối phong phú. Phim điện ảnh được ghi nhận ấn tượng nhất là "Em chưa 18", "Cô gái đến từ hôm qua", "Đảo của dân ngụ cư". Còn phim truyền hình tạo sức hút có "Người phán xử", "Sống chung với mẹ chồng". Tuy nhiên, khó có phim nào nhận được lời ngợi khen trọn vẹn của người trong giới, mỗi phim đều có lời khen, chê như nhau.



Dấu ấn phim Việt hóa

Năm 2017, phim Việt hóa bùng nổ, phủ sóng từ màn ảnh rộng đến màn ảnh nhỏ. Nhiều kịch bản phim từng gây sốt của các nước trong khu vực được săn lùng, mua lại và chuyển hóa thành phim Việt. Trong số những phim Việt hóa ra rạp năm 2017 được chú ý nhiều ở mảng điện ảnh có: "Bạn gái tôi là sếp" của đạo diễn Hàm Trần, "Yêu đi, đừng sợ" của đạo diễn Stephane Gauger, "Ngày mai Mai cưới" của đạo diễn Nguyễn Tấn Phước. Cả 3 phim được người trong giới nhận định dù còn sạn nhưng vẫn là tác phẩm chuyển thể đáng xem bởi sự sáng tạo từ ê-kíp. "Bạn gái tôi là sếp" và "Yêu đi, đừng sợ" có thay đổi so với bản gốc, điều chỉnh nhân vật, tạo điểm nhấn riêng giúp câu chuyện phù hợp với văn hóa Việt. Phim "Ngày mai Mai cưới" thay đổi khoảng 80% kịch bản gốc, gần như một tác phẩm thuần Việt. Thuộc thể loại tình cảm hài, phim được khen nhờ cách tung hứng duyên dáng, hài mà không quá lố như bao phim cùng thể loại khác.

Trên màn ảnh nhỏ, phim được đánh giá cao nhất là "Người phán xử" đạo diễn Nguyễn Mai Hiền, Nguyễn Khải Anh, Nguyễn Danh Dũng (Việt hóa từ phim "The Arbitrator" - Israel). "Phim "Người phán xử" phần nội dung được Việt hóa khá tốt, nhưng đáng khen nhất là ở diễn xuất, diễn viên vai nào ra vai đó, giúp mọi người cùng nổi bật chứ không chỉ tập trung vai chính" - nhà báo Cát Vũ nhận định. Nếu không phân biệt điện ảnh, phim truyền hình, chỉ tính riêng thể loại Việt hóa, phim "Người phán xử" vượt trội so với 3 phim gây chú ý còn lại. Tuy vậy, phim này cũng gặp phải không ít ý kiến trái chiều cho rằng do Việt hóa nên phim có chủ đề cũ, không nhiều sáng tạo. Một số chi tiết bạo lực, trả thù tàn độc, chưa phù hợp với văn hóa Việt như dùng lọ đựng bào thai làm tặng phẩm trả thù tình địch...

Ấn tượng phim chuyển thể

Bên cạnh phim Việt hóa, năm 2017, dòng phim chuyển thể được nhà sản xuất đổ xô đầu tư không ít. Phim "Cô gái đến từ hôm qua" của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thu hút nhiều sự chú ý nhất. Nhưng "Cô gái đến từ hôm qua" vẫn bị chê ở điểm thiếu sáng tạo. "Phim chuyển thể từ truyện của Nguyễn Nhật Ánh nhưng thiếu bàn tay đạo diễn, không sáng tạo, đột phá giúp tác phẩm mới lạ hơn" - đạo diễn Lê Cung Bắc nhận xét. Nhiều người trong giới cũng đồng tình nhận định này, cho rằng "Cô gái đến từ hôm qua" bản điện ảnh quá an toàn.

Phim "Đảo của dân ngụ cư" do nhà văn Nguyễn Quang Lập chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Đỗ Phước Tiến. Đây là phim đầu tay của nữ đạo diễn Hồng Ánh, thuộc dòng nghệ thuật, các nhân vật trong phim khát vọng tự do từ sâu thẳm trong tim, tự do về tình yêu, tâm hồn, thể xác. "Phim tạo được dấu ấn riêng, quay đẹp, nhân vật có số phận, cá tính riêng. Các diễn viên diễn xuất có chiều sâu, tôi thích Phạm Hồng Phước, Ngọc Thanh Tâm, Ngọc Hiệp... họ hóa thân tốt nhân vật, góp phần giúp phim tạo ám ảnh cho người xem" - nhà báo Thanh Lộc nhận định. Đạo diễn Lê Cung Bắc cũng cho rằng đây là phim làm tốt, giàu ngôn ngữ điện ảnh. Tuy nhiên, theo nhà báo Cát Vũ, "Đảo của dân ngụ cư" có điểm trừ là không làm bật lên được vai trò của diễn viên qua vai diễn của họ. Nếu phim "Cha cõng con" có nhân vật người cha của bé Cá được thể hiện tốt, tạo điểm nhấn thì ở "Đảo của dân ngụ cư" không thấy nhân vật nào sáng lên, thu hút sự chú ý như thế.

Phim truyền hình "Sống chung với mẹ chồng" cũng là một tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của một tác giả Trung Quốc, thu hút khán giả màn ảnh nhỏ không hề thua kém tác phẩm Việt hóa "Người phán xử".

"Hớp hồn" công chúng trẻ Không thuộc thể loại chuyển thể, Việt hóa, phim "Em chưa 18" do đạo diễn Lê Thanh Sơn thực hiện chiếm được cảm tình của cả khán giả lẫn nhiều người trong giới. Phim đề cao tình yêu học trò, tuổi trẻ với kịch bản ổn, diễn viên diễn xuất tốt, giúp nữ diễn viên trẻ Kaity Nguyễn trở thành gương mặt sáng giá trên màn ảnh rộng. "Em chưa 18" có cốt truyện dễ thương, nhiều bạn trẻ yêu thích vì đúng tâm lý của họ" - đạo diễn Luk Vân nhận xét. Nhưng cũng như các tác phẩm khác, "Em chưa 18" vẫn có những điểm trừ. "Phim trẻ trung, quay tốt, diễn tốt, gần gũi nhưng nội dung thiếu chiều sâu" - đạo diễn Lê Cung Bắc nhận định. Dẫu vậy, "Em chưa 18" vẫn được lòng nhiều công chúng trẻ, đạt doanh thu kỷ lục. Một phim truyền hình đề cao tình yêu, tuổi trẻ khác tạo sức hút không kém là "Tuổi thanh xuân 2", tác phẩm Việt - Hàn do Bùi Tiến Huy, Nguyễn Khải Anh đạo diễn. Không thể so sánh với độ nóng mà phần 1 đạt được nhưng "Tuổi thanh xuân 2" với sự góp mặt của Nhã Phương, Kang Tae Oh vẫn thu hút lượng người hâm mộ lớn có được từ trước đó.





