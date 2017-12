Điểm mặt dàn sao khủng đổ bộ đại tiệc Armin van Buuren by VinaPhone

12/12/2017 07:55

Đi cùng slogan "Với EDM, VinaPhone chỉ đi cùng ngôi sao", lễ hội "EDM by VinaPhone" lần này vẫn sẽ là bữa tiệc của những tên tuổi nằm trong Top 100 DJ Mag.

Để mang lại cho những tín đồ EDM Việt Nam một không gian âm nhạc đúng nghĩa, và cũng là để mang lại những gì xứng tầm nhất với các DJ/Producer trong hãng thu âm Armada danh giá, đại tiệc EDM lần này sẽ sở hữu một sân khấu đáp ứng vô số những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe, để bảo đảm một trải nghiệm đa dạng về nghệ sĩ, về âm thanh ngay trên "thánh địa" quận 2, TP HCM.

Tại đây, bữa tiệc âm thanh ánh sáng sẽ mang đến cho tín đồ EDM những khoảnh khắc bùng cháy liên tục, với nhiều DJ quốc tế và cả DJ Việt Nam, chứ không chỉ từ một tên tuổi lớn.

"Ông hoàng nhạc Trance" Armin Van Buuren

Armin Van Buuren

Nhân vật chính của "EDM by VinaPhone" chính là Armin Van Buuren - DJ top 3 trong bảng xếp hạng DJ Mag được 20 triệu thính giả của ASOT Radio và Armada mệnh danh với cái tên mỹ miều "Ông hoàng nhạc Trance".



Armin đã lọt bảng xếp hạng 100 DJ xuất sắc nhất thế giới của tạp chí DJ từ khi tuổi đời còn rất trẻ: 25. Dấu mốc này mở ra cho anh một thời kỳ hoạt động âm nhạc sôi nổi và lâu dài. DJ 41 tuổi biểu diễn ở hơn 68 quốc gia và tại các đại nhạc hội lớn nhất hành tinh. Anh nắm giữ ngôi vị DJ số 1 thế giới trong 4 năm liền từ 2007 đến 2010 và có 15 năm trong Top 5 DJ hàng đầu.

"Vua Bigroom" W&W

W&W

Willem van Hanegem & Wardt van der Harst - "Vua BigRoom" với những bản hit đã đi sâu vào tiềm thức của tất cả tín đồ EDM trên hành tinh. Cặp đôi DJ đã từng làm các khán giả Việt Nam "ngất ngây" trong festival EDM "Bia Saigon Hypersonic Music Festival" vào năm 2015. Trong những năm trở lại đây, W&W vẫn "ghì chắc" vị trí thứ 14 trên DJ Mag top 100. Và các lễ hội EDM quy mô nhất hành tinh như Tomorrowland, Ultra, EDC chưa bao giờ vắng bóng 2 anh chàng này.



"Mafia House phiên bản tiếng Hà Lan" Sunnery James & Ryan Marciano

SJ&RM - Sunnery James & Ryan Marciano

Sunnery James & Ryan Marciano (SJ&RM), đến từ Amsterdam (Hà Lan), hai cái tên không còn xa lạ trong giới nhạc House cũng như những bữa tiệc âm nhạc xa hoa Tomorrowland, Sensation, EDC. Bộ đôi này là "vũ khí" đặc biệt trong mỗi lần đi tour của DJ bậc thầy Armin Van Buuren với những bản hit như Nobody Told Me, Markuzza, Horny Bounce, You Are, Firefaces.



Axwell Λ Ingrosso, một trong ba "ông trùm" của giới EDM từng phát biểu rằng: "Nếu có một phiên bản tiếng Hà Lan của Mafia House Thụy Điển, đó sẽ là Sunnery James & Ryan Marciano".

DJ Hiwatts

DJ Hiwatts - Khánh Huy

DJ Hiwatts tên thật là Khánh Huy, tuy còn rất trẻ nhưng anh chàng này rất bản lĩnh. Khánh Huy bén duyên với đam mê âm nhạc từ khi còn bé, anh có hứng thú với tất cả những loại máy phát nhạc trong phòng khách của bố mẹ. Và cho đến năm 17 tuổi, lúc anh được tặng chiếc bàn chơi DJ như một món quà sinh nhật từ chị gái mình cũng là lúc Hiwatts biết âm nhạc và DJ chính là tương lai của chính anh. Hiwatts từng biểu diễn trong rất nhiều sự kiện lớn như Pepsi Dj Live Stream, Việt Nam Got Talent…



DJ Louis 8ight

DJ Louis 8ight - Hoàng Bảo Long

Louis 8ight tên thật là Hoàng Bảo Long, bắt đầu sự nghiệp từ năm 2009. Anh nhanh chóng khẳng định mình giữa hàng trăm DJ tài năng trẻ tuổi ở TP HCM với giải Á quân Vietnam Pioneer Digital DJ Battle 2014. Anh cũng là người Việt Nam trẻ duy nhất trở thành quản lý âm nhạc ở club Royal No.1 Club và Royal KK Club tại Trung Quốc. Ngoài ra, anh đang là một trong những cái tên khá nổi bật trong làng DJ Việt với loạt thành tích nổi bật: Á quân Vietnam Pioneer Digital DJ Battle 2014, Top 12 cuộc thi BUDJs 2015, Top 4 DJ biểu diễn tại Escape Rain Forest Party.



DJ Get Looze

DJ Get Looze - Khương Bảo Khang

Get Looze tên thật là Khương Bảo Khang. Dù còn khá trẻ nhưng anh đã đạt được 1 số thành tích nổi trội sau 5 năm theo nghề DJ: năm 2014, anh đoạt chức vô địch giải đấu Việt Nam Pioneer Digital DJ Battle Season và đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Pioneer DJ Digital Battle Asia - Pacific 2014 tổ chức ở Philippines, Manila. Sau đó, trong cuộc thi 29 DJ trẻ hàng đầu Việt Nam, DJ Get Looze đã xuất sắc giành được danh hiệu BUDJs 2015 danh giá, giành lấy giải thưởng là tấm vé V.I.P tham dự lễ hội âm nhạc EDM lớn nhất thế giới - Tommorowland tại Brazil vào năm 2015.



DJ Nimbia

DJ Nimbia - Lê Trung Nghĩa

Nimbia là gương mặt quen thuộc trong những festival âm nhạc lớn tại Việt Nam. Anh hiện đang là Resident DJ của 1900 Theater. Anh cũng nhận được rất nhiều sự chú ý của khán giả trẻ khi tham gia cuộc thi The Remix (Hòa âm ánh sáng) cùng ST (nhóm 365) và Minh Tú. Anh cùng DJ Slim V là những người tiên phong trong dòng nhạc EDM (Electronic Dance Music) tại Việt Nam. Trong năm qua, Nimbia đã đứng chung sân khấu biểu diễn cùng các DJ nổi tiếng thế giới như Steve Aoki, Afrojack, Showtek, Dash Berlin, Headhunterz... Ngoài phong cách mới mẻ, vui tươi, chất nhạc bắt tai, thì Nimbia còn được yêu mến bởi vẻ ngoài thư sinh, hiền lành của mình.



DJ Minh Trí

DJ Minh Trí - Bùi Minh Trí

Bùi Minh Trí là 1 trong những DJ nổi tiếng nhất Hà thành dù chưa từng tốt nghiệp qua bất kỳ một lớp thanh nhạc nào. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội trong một gia đình không ai làm nghệ thuật, chàng trai này đã "bén duyên" âm nhạc từ những ngày còn ngồi ghế nhà trường. Không chỉ theo đuổi DJ, mà anh còn từng thử sức diễn xuất với các vai chính trong những bộ phim truyền hình như Bước nhảy xì-tin, Hoa phượng trắng, AtoZ, sitcom Phía Tây thành phố.



DJ Mike Hào

DJ Mike Hào - Mai Phước Hậu

DJ Mike Hào tên thật là Mai Phước Hậu. Anh là cái tên quen thuộc trong các bữa tiệc âm nhạc ở TP HCM. Anh thu hút khán giả bởi vẻ ngoài hiền lành, khuôn mặt thu hút. Tuy nhiên, khi chơi nhạc, anh vẫn thể hiện rõ cá tính mạnh mẽ của mình. Anh từng góp phần không nhỏ vào thành công của Đông Nhi tại The Remix - Hòa âm ánh sáng 2015. Hiện tại, Mike Hào vẫn thường xuyên xuất hiện tại các không gian, club lớn tại TP HCM.



Không thể phủ nhận nhà mạng viễn thông VinaPhone chính là "mạnh thường quân" đối với những tín đồ EDM tại Việt Nam, khi liên tục đưa tất cả tín đồ EDM nước nhà đến với Martin Garrix, Hardwell, và bây giờ là Armin Van Buuren - những cái tên, những giai điệu mà người yêu thích EDM nước nhà thường chỉ được thưởng thức trên một thiết bị phát nhạc đơn thuần. "Armin Van Buuren by VinaPhone" chắc chắn sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời nhất cho những tín đồ EDM tại TP HCM.

Thế Hưng