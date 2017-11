Diễn viên 14 tuổi thắng giải "Oscar Hoa ngữ"

26/11/2017 15:21

Vicky Chen, 14 tuổi, được đề cử nhờ vai diễn trong phim "The bold, the corrupt and the beautiful". Nữ diễn viên Kara Wai, bạn diễn của Vicky Chen trong phim trên đã chiến thắng hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất".

Nữ diễn viên Vicky Chen bật khóc khi được xướng tên

Cô hạnh phúc chiến thắng

Và hạnh phúc nhận giải

Kim Mã là giải thưởng thường niên ở Đài Loan, lâu đời và được tôn trọng như giải Oscar của các phim Hoa ngữ. "The bold, the corrupt and the beautiful" bộ phim về tội phạm xoay quanh một gia đình giàu có, được 7 đề cử, chiến thắng 3 giải quan trọng trong đó có "Phim hay nhất".

Vicky Chen còn được đề cử hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" nhờ vai trong phim "Angels wear white". Cô vào vai một nhân viên khách sạn chứng kiến cảnh tấn công tình dục và quyết định tố giác.

Tuy không chiến thắng hạng mục này, cô cũng đánh bại "đàn chị" khác để giành chiến thắng hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất". Mặc dù không thắng giải thưởng lớn nhất, phim "The great buddha+" vẫn thắng lớn khi thắng 5 hạng mục gồm: "Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất", "Nhạc phim hay nhất", "Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc nhất"...

Vicky Chen là nữ diễn viên trẻ nhưng đã có trong tay nhiều phim: "Blood of youth", "For a few bullets", "Lady's House", "Kuba Qiaoma", "Yong Bao Xing Fu",...





M.Khuê (Theo BBC)