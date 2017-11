Diễn viên Corey Feldman tố "băng đảng ấu dâm" Hollywood

09/11/2017 15:03

Cảnh sát Los Angeles - Mỹ xác nhận đang tiến hành cuộc điều tra sau khi nhận được thông tin từ phía Corey Feldman. Họ không xác định chi tiết vụ việc, người phát ngôn của Corey Feldman cũng chưa phản hồi.

Corey Feldman, 46 tuổi, đã từng tuyên bố anh bị quấy rối tình dục suốt từ lúc là sao nhí.

Sau khi Hollywood dậy sóng vụ bê bối tình dục của "ông trùm" Harvey Weinstein, Corey Feldman từng tuyên bố sẽ làm phim vạch trần nạn quấy rối tình dục tại Hollywood. Để có kinh phí làm phim, anh đã tiến hành gây quỹ và cho biết cần 10 triệu USD (tương đương 227 tỉ đồng) để làm phim này. Anh muốn mọi người giúp sức để thực hiện phim mà không cần sự hỗ trợ của các nhà đầu tư, hãng phim khác vì e ngại sự tác động ảnh hưởng nội dung.

Carey Feldman khẳng định có thể nêu 6 cái tên trong "băng đảng ấu dâm" và một trong số đó hiện nay vẫn rất quyền lực.

Carey Feldman và Carey Haim (người qua đời năm 2010, 38 tuổi) là bộ đôi nhí từng tham gia vô số phim từ năm 1987 đến 1996: "The fox and the hound", "Friday the 13th: The final chapter", "The goonies", "Stan by me", "The lost boys"... Về sau, Carey Feldman vào rượu và chất cấm, dần buông lỏng sự nghiệp. Tuy nhiên, anh đã vực dậy và tiếp tục hoạt động nghệ thuật đến nay.

M.Khuê (Theo BBC)