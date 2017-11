Nhiều sao Hàn tiễn đưa Kim Joo Hyuk

01/11/2017 14:23

Tang lễ diễn ra từ 31-10, tại Nhà tang lễ thuộc Bệnh viện Hyundai Asan ở Seoul, Hàn Quốc. Nhiều ngôi sao tham gia tang lễ: Yoo Joon Sang, Lee Kyung Young, Jang Geun Suk, Jung Jin Young, Choi Min Sik, Song Kang Ho, Son Ye Jin, Lee Mi Yeon, Kim Sung Ryung, Jo Jin Woong, Han Ji Min, Go Soo, Kwon Sang Woo, Jung Hye In, Jo Yeo Jung, Jung Kyung Ho, Seo Ye Ji, Park Seo Joon, Kim Eui Sung, Go Doo Shim, Son Hyun Joo, Kim Kang Woo, Kim Jae Dong, Kim Sook, Lee Kyung Kyu, Hong Suk Chun, Defconn,...

Vòng hoa tại tang lễ

Di ảnh Kim Joo Hyuk

Bên ngoài nhà tang lễ

Nhiều sao Hàn đến tiễn biệt sao phim "Reply 1988"

Một số người vội vã rời đám cưới của Song Joong Ki và Song Hye Kyo để đến tiễn biệt bạn mình về nơi yên nghỉ cuối cùng.

Lee Yoo Young, bạn gái Kim Joo Hyuk khóc suốt trong tang lễ. Cô cũng giống các thành viên khác trong gia đình, để tang cho Kim Joo Hyuk. Cả hai dự định cưới nhau cuối năm nay, các khâu chuẩn bị đã hoàn tất nhưng tai nạn đột ngột khiến mọi chuyện dang dở.

Nhiều sao đến tiễn biệt đồng nghiệp

Diễn viên Son Hyun Joo, Song Ji Hyo (phải) viếng đồng nghiệp

Người yêu của Kim Joo Hyuk

Cảnh sát đã họp báo về vụ tai nạn của Kim Joo Hyuk. Bạn đầu, một số nhân chứng nghi tài tử này bị nhồi máu cơ tim lúc lái xe dẫn đến tai nạn. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết giám định pháp y không có dấu hiệu đau tim. Kim Joo Hyuk tử vong do vết thương ở đầu sau tai nạn. Hiện các xét nghiệm chuyên sâu hơn phải đợi một tuần trở lên mới biết được kết quả. Tuy nhiên, cảnh sát cũng không bỏ qua nghi ngờ Kim Joo Hyuk bị tác dụng phụ của thuốc điều trị bệnh về da dẫn đến choáng váng hoặc mệt mỏi.

Người nhà nạn nhân đang yêu cầu điều tra bệnh viện nơi bác sĩ cấp thuốc cho Kim Joo Hyuk. Tuy nhiên, mọi chuyện phải đợi kết quả xét nghiệm thi thể và kết luận từ điều tra của cảnh sát.

Kim Joo Hyuk dự định cưới vào cuối năm nhưng kế hoạch dang dở

Anh ra đi vĩnh viễn ở tuổi 45

M.Khuê (Theo Allkpop)