NSƯT Thành Lộc kêu gọi thắp hy vọng cho trẻ bất hạnh trong mùa Noel

NSƯT Thành Lộc

Trên trang cá nhân, NSƯT Thành Lộc đã viết: "Các thao tác vô cùng dễ dàng, bạn có thể đem lại niềm vui lớn cho các cháu mồ côi tại Làng SOS Việt Nam.

Giá thấp nhất là 300.000 đồng và cao nhất là 500.000 đồng, bạn có thể thương giúp các cháu nhiều hơn thế nếu bạn có thừa khả năng chia sẻ, dĩ nhiên là về phần mình, mình cũng đã đóng góp nhiều hơn gợi ý của chương trình và mong các bạn cũng làm như vậy".

Thành Lộc từng là đại sứ của Làng SOS Việt Nam.

"Mùa Đông này, Việt Nam hứng chịu nhiều thiên tai, mưa bão và những đợt không khí lạnh bất thường. Với những trẻ em mồ côi, cơ nhỡ, hy vọng là điều duy nhất mà các em phải có mỗi khi đêm xuống, để chống chọi với cái lạnh, chiến đấu cùng cái đói và chờ ánh sáng ấm áp của ngày mai. Dịp lễ Giáng sinh, chào đón năm mới với không khí đoàn viên gia đình là những dịp khiến các em thêm chạnh lòng, cô đơn và lạnh giá khi đã mất đi hoặc chưa bao giờ biết đến gia đình. Các bạn ơi, bằng cách chung tay vào chiến dịch "Light Up Hope – Thắp sáng hy vọng" do Làng trẻ em SOS Việt Nam phát động, nơi đã giúp đỡ hơn 260.000 trẻ em thiệt thòi tại Việt Nam trở thành những công dân tự lập trong 30 năm qua và hiện đang nuôi dưỡng, giáo dục hơn 17.000 trẻ em. Đóng góp của bạn sẽ giúp Làng trẻ em SOS có điều kiện đón thêm nhiều trẻ em vào 17 làng nuôi dưỡng, giữ lấy gia đình và cơ hội học hành cho trẻ mồ côi, khó khăn ở cộng đồng, cấp thêm nhiều học bổng và tiếp tục dạy nghề cho thanh niên, học sinh nghèo để ngày mai của các em sẽ luôn tươi sáng và ấm áp tình yêu thương" – NSƯT Thành Lộc nói.

Với mỗi khoản đóng góp mà các bạn và gia đình hỗ trợ, niềm vui còn được nhân lên rất nhiều lần với công nghệ vạn vật kết nối (IoT) hiện đại được tích hợp tại website chương trình. Sau khi đóng góp online hay offline, nhà hảo tâm có thể chứng kiến trực quan sự hỗ trợ của mình đã được ghi nhận thông qua một bóng đèn ảo tại website và một bóng đèn thật được treo trên cây thông cao 3m đặt tại TTTM Saigon Centre. Ngoài ra, lời chúc của những trái tim yêu người mến trẻ sẽ ngay lập tức được ghi nhận, và sẵn sàng để được chia sẻ lên các trang mạng xã hội (Facebook, Instagram, v.v...) với thông tin về đúng bóng đèn tượng trưng cho "hy vọng" mà bạn vừa thắp sáng.

"Hãy cùng tôi thắp lên hy vọng và gửi những thông điệp đến các trẻ em mồ côi cơ nhỡ, để các em biết rằng mình không cô đơn, giúp các em thêm tin tưởng vào cuộc sống, vào tình người, khích lệ các em tiếp tục ước mơ, hy vọng và nỗ lực đi đến tương lai" – anh nhấn mạnh.

Chương trình "Light up Hope - Thắp sáng hy vọng" sẽ kéo dài từ ngày 1-12-2017 đến hết ngày 1-1-2018. Bạn có thể tham gia hỗ trợ cho trẻ bằng cách:

Truy cập vào website: https://light-up-hope.sosvietnam.org và thực hiện theo hướng dẫn.

2. Đóng góp trực tiếp tại sảnh trệt, cổng Pasteur, Trung tâm thương mại Saigon Centre (65 Lê Lợi, Bến Nghé, Quận 1, TPHCM)

3. Liên hệ qua số điện thoại Hotline 0989.73 77 33 hoặc (028) 6682 2068"





Bài và ảnh: Thanh Hiệp