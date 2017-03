Lãnh đạo phường, xã ngủ không ngon giấc

04/03/2017 22:49

Vừa qua, một số bộ, ngành, lãnh đạo các TP lớn đặt vấn đề trách nhiệm của chủ tịch UBND phường, xã nếu để tái chiếm vỉa hè và không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn. Liên quan đến vấn đề này, nhiều lãnh đạo UBND phường, xã ở TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng cho biết lâu nay địa phương vẫn làm, lần này có điểm mới là quy trách nhiệm mạnh hơn cho người đứng đầu.

Sức ép từ mọi phía

Phó chủ tịch UBND một phường ở quận 1, TP HCM cho rằng xung quanh vấn đề vỉa hè, lòng lề đường phải làm dài hơi chứ không chỉ dẹp cho gọn gàng. Đặc biệt, cấp trên phải ủng hộ để địa phương làm quyết liệt và liên tục nhằm nâng cao nhận thức người dân để họ thấy được lần này làm thực sự, làm quyết liệt và tới cùng chứ không phải “đá ném ao bèo”. Trước mắt, cần tập trung vào những hộ nhà mặt tiền lấn chiếm vỉa hè như treo bảng hiệu, mái che, bục đệm cho đến cây cảnh, bồn hoa… Với những hộ này, thông qua tuyên truyền, vận động và áp dụng các quy định pháp luật để yêu cầu họ thực hiện. Tiếp đó, chấn chỉnh những người bán hàng rong, người nghèo bán hàng trên vỉa hè.

Theo nhận định của phó chủ tịch này, những đối tượng nói trên sẽ tạo ra rất nhiều thách thức hơn vì không chỉ trật tự đô thị được tái lập mà còn liên quan đến vấn đề an sinh xã hội. Họ sẽ có những phản ứng khó lường do nguồn sống bị ảnh hưởng. Vị này kể lại tình huống khó xử khi thu giữ xe bánh mì của một phụ nữ bán hàng rong trên vỉa hè, người này đã cầm kéo và dọa tự đâm vào người nếu bị thu xe. Thậm chí, UBND phường đã phải làm việc với địa phương nơi người bán hàng rong cư trú để yêu cầu họ mời dân của họ về để chăm lo. Sau khi “giành” lại được vỉa hè thì phải giữ, không để tái chiếm. Muốn thế, lúc này cần có lực lượng và phải bảo đảm cuộc sống cho những người giữ vỉa hè. Hiện lực lượng trật tự đô thị ở phường, xã đang vướng ở chỗ không có trong biên chế, lương thấp (2 triệu đồng/tháng), không được đóng BHXH… nên phải chăm lo cho lực lượng này.

Đồng quan điểm, chủ tịch UBND một phường ở quận Thủ Đức, TP HCM cho biết giữ được vỉa hè sẽ rất khó và cần bổ sung thêm trách nhiệm cho các lực lượng khác chứ không thể phụ thuộc vào lực lượng trật tự đô thị. Đơn cử, công an khu vực nắm rõ địa bàn, biết được nhà nào lấn chiếm và nhắc nhở kịp thời. Trong mắt người dân, họ sợ lực lượng công an hơn cán bộ UBND phường và trật tự đô thị. “Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng công an phối hợp chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, kiên quyết không để tái diễn vi phạm. Nếu có thêm lực lượng công an thì việc giữ vỉa hè sẽ thuận lợi hơn” - vị này nhận định và nói rõ thêm là tất nhiên các lực lượng khác như bảo vệ dân phố, trưởng khu phố, tổ dân phố cũng phải có trách nhiệm tuyên truyền, vận động người dân không được lấn chiếm vỉa hè.

Trong khi đó, chủ tịch UBND một phường thuộc quận Bình Thạnh, TP HCM thừa nhận khi lực lượng chức năng ra xử lý thì các quán nhậu dọc vỉa hè đường Phạm Văn Đồng (đoạn qua quận này) dẹp bàn ghế vào nhưng sau đó lại kéo ra, rất khó xử lý nếu không có thêm các lực lượng khác hỗ trợ. Còn để xử lý vi phạm vệ sinh ATTP thì rất khó kiểm tra và bắt quả tang bởi các quán nhậu, cơ sở sản xuất hoạt động rất tinh vi. “Công việc của các UBND phường bình thường đã rất nhiều, giờ đặt thêm nhiệm vụ và quy trách nhiệm khiến chúng tôi rất áp lực” - vị chủ tịch này cho biết.

Khu vực chung cư Lý Thường Kiệt (quận 10, TP HCM) vẫn bị lấn chiếm trong ngày 4-3 Ảnh: Hoàng Triều

Phải quyết liệt hơn

Theo ông Lê Anh - Chủ tịch UBND quận Hải Châu, TP Đà Nẵng - những năm trước, quận này cũng đã triển khai lập lại vỉa hè nhưng chưa quyết liệt, làm xong thì tái diễn nên bây giờ phải quyết liệt hơn. Các tuyến đường nào triển khai xong thì giao lại cho phường quản lý. Hễ phường quản lý không được, để tái chiếm thì không chỉ phạt người vi phạm mà chủ tịch UBND phường cũng phải chịu trách nhiệm. Sắp tới, quận Hải Châu sẽ có đề án sắp xếp lại vỉa hè. Những tuyến đường có vỉa hè rộng mới bố trí cho các hộ kinh doanh không có mặt bằng buôn bán. Đề án này sẽ được thông qua HĐND TP trong tháng 6.

Tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư quận Tây Hồ, cho biết Quận ủy Tây Hồ đã giao cho UBND quận chỉ đạo các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường và vi phạm vệ sinh ATTP. Cả 2 vấn đề đều không thể hôm nay làm tốt, mai không làm để tái diễn tình trạng cũ. Thời gian tới, quận sẽ đôn đốc các đơn vị thường xuyên kiểm tra và xử lý vi phạm trong 2 lĩnh vực này. Ông Thắng cũng đề nghị lãnh đạo quận, phường phải trực tiếp kiểm tra công tác vệ sinh ATTP và tình trạng lấn chiếm vỉa hè, phân định rõ khu vực được và không được kinh doanh để dành vỉa hè cho người đi bộ.

“Thực hiện theo chỉ đạo của Thành ủy, chúng tôi yêu cầu các phường sẽ kiểm tra chồng chéo và học hỏi nhau về cách làm. Trường hợp không xử lý được những trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, vứt rác ra môi trường thì sẽ quy trách nhiệm cho những lãnh đạo đứng đầu địa phương” - ông Thắng nêu rõ.

Lo bị truy xét trách nhiệm cá nhân Ông Nguyễn Văn Lăm, Chủ tịch UBND phường Tân Tạo (quận Bình Tân, TP HCM), cho biết hiện địa phương có một nỗi khổ là chợ tự phát quanh KCN Pou Yuen và rất khó dẹp hẳn. “Mỗi ngày, khi công nhân tan ca là hàng trăm người tràn ra đường lấn chiếm để bán hàng. Lực lượng chức năng cấp phường rất ít nên khó xử lý. Với trách nhiệm được giao từ đây đến cuối năm 2017 phải giải quyết dứt điểm lấn chiếm lòng đường vỉa hè, tôi e rất khó khăn và đang lo bị truy xét trách nhiệm cá nhân” - ông Lăm nói và cho biết UBND phường Tân Tạo đã kiến nghị UBND quận đề nghị hỗ trợ.

Ông Nguyễn Phúc Bảo Nam, Phó Chủ tịch UBND phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng: Chủ tịch cũng xuống đường Tại phường Hải Châu 1, việc ra quân dọn dẹp vỉa hè được thực hiện từ năm 2013 nên đã có 50% tuyến đường đi vào ổn định, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Mỗi ngày, từ lúc 5 giờ, đội quy tắc đô thị của phường đã bắt đầu làm việc, tuần tra khắp các tuyến phố để bảo đảm trật tự vỉa hè. Quan điểm của phường là vừa bảo đảm mỹ quan đô thị vừa hợp lòng dân nên trước khi ra quân kiểm tra, phường gửi thông báo đến các hộ kinh doanh ở vỉa hè trong thời gian 10 ngày. Chính vì thế, khi đội quy tắc đô thị làm việc với những hộ lấn chiếm thì không xảy ra xô xát vì đa phần họ chấp nhận do đã có thông báo trước. Với những hộ có hoàn cảnh khó khăn, phường linh động sắp xếp chỗ kinh doanh mới cho họ (ví dụ trong hẻm) nhằm không ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Việc lập lại trật tự vỉa hè là việc phải làm thường xuyên và lâu dài. Ngoài đội quy tắc đô thị, lãnh đạo phường phải ra quân hằng ngày vào các giờ cao điểm. Chủ tịch quận còn phải xuống đường huống chi là phường. Muốn vỉa hè thông thoáng thì lãnh đạo phường cùng đội ngũ quy tắc đô thị phải quyết tâm và quyết liệt dữ lắm. Mỗi tuyến đường đều cắt cử cán bộ túc trực hằng giờ để bảo đảm không có việc đội quy tắc đi qua thì vỉa hè lại bị lấn chiếm. Ngoài ra, phường cũng quyết liệt trong vấn đề bảo đảm vệ sinh ATTP, nhất là ở các quán ăn đường phố. Hằng tuần, phường đều cử đội kiểm tra đi test nhanh thực phẩm trong các quán ăn, nhà hàng để bảo vệ mục tiêu vệ sinh ATTP của TP. Ông Hoàng Anh Tú, Chánh Văn phòng UBND huyện Gia Lâm, TP Hà Nội: Thường xuyên giám soát Gần đây, trên địa bàn huyện Gia Lâm không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào nghiêm trọng do UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở buôn bán kinh doanh thực phẩm. Qua đó, các chủ cơ sở sản xuất phải có đủ phương tiện theo đúng tiêu chuẩn để vận chuyển, bảo quản thực phẩm; bảo đảm an toàn lao động; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người buôn bán, nuôi trồng có kiến thức, chứng chỉ về vệ sinh ATTP mới được kinh doanh. Cơ sở kinh doanh phải nêu rõ nguồn gốc sản phẩm, có địa chỉ, điện thoại cụ thể để thuận lợi cho việc giám sát. Những đơn vị kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm bẩn sẽ bị xử lý nghiêm. Tùy từng trường hợp, nhẹ có thể bị đình chỉ kinh doanh, nghiêm trọng sẽ bị cấm kinh doanh vĩnh viễn. Ông Nguyễn Quốc Thái, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Phú, TP HCM: Xác định trọng tâm theo thời điểm Hiện nay, các chủ tịch UBND phường mỗi ngày xử lý hàng trăm hồ sơ, phụ trách và chịu trách nhiệm rất nhiều nhiệm vụ. Nếu làm theo kiểu bao quát hết sẽ không có kết quả khả quan. Vì vậy, UBND quận Tân Phú đưa ra chỉ đạo phải xác định các mục tiêu trọng tâm theo từng thời điểm. Cụ thể, ngay lúc này, TP HCM quyết tâm lấy lại vỉa hè và bảo đảm vệ sinh ATTP, vì thế từ hôm nay đến tháng 6, chúng tôi sẽ tổ chức sơ kết tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và từ đó kiểm tra kết quả, phân loại để hỗ trợ, đốc thúc các chủ tịch UBND phường thực hiện tốt hơn.

Nguyễn Hưởng - Bích Vân - Lê Phong - Sỹ Đông