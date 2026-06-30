Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Ngày 30-6, ông Nguyễn Quốc Hội (trú thôn Đức Bố 1, xã Tam Anh, TP Đà Nẵng) cho biết Văn phòng UBND TP Đà Nẵng vừa có công văn gửi Thanh tra TP Đà Nẵng về việc xử lý đơn của công dân.

Theo đó, sau khi nhận được đơn của ông Hội tố cáo việc mồ mả của gia đình ông bị xâm hại trái quy định, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Thanh tra thành phố kiểm tra điều kiện thụ lý, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xử lý đơn tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật.

Công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Thanh tra TP kiểm tra điều kiện thụ lý đơn

Trong ngày 30-6, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Tam Anh - cho biết đã có văn bản trả lời đơn của ông Nguyễn Quốc Hội liên quan đến việc di dời các phần mộ tại khu vực tục danh Sủng Hộ để thực hiện Dự án Khu công nghiệp Tam Anh - Hàn Quốc.

Theo nội dung trả lời, qua rà soát hồ sơ, địa phương khẳng định việc kê khai, bồi thường và di dời mồ mả được thực hiện đúng quy định, đồng thời không có cơ sở để khôi phục hiện trạng ban đầu như đề nghị của ông Hội.

Theo UBND xã Tam Anh, kết quả xác minh cho thấy nguồn gốc các phần mộ tại khu vực Sủng Hộ có từ năm 2005, khi địa phương thực hiện bàn giao mặt bằng tại khu vực Trồi Kén (thôn Đức Bố 2) để xây dựng thao trường bắn tổng hợp của Tiểu đoàn 72.

Thời điểm đó, 44 phần mộ vô chủ được UBND xã Tam Anh Bắc cũ (nay là xã Tam Anh) giao Công an xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức di dời về khu vực Sủng Hộ, thôn Đức Bố 1 để cải táng. Khi ấy, ông Nguyễn Quốc Hội đang giữ chức Trưởng Công an xã Tam Anh Bắc và trực tiếp tham gia việc di dời.

Ông Hội cho rằng mồ mả gia đình ông hương khói bị di dời mà ông không hề hay biết

Đến năm 2007, gia đình ông Hội tiếp tục đưa một phần mộ của gia đình từ nơi khác về chôn cất tại khu vực này. Phần mộ này có quách bằng sứ, khác với 44 phần mộ vô chủ trước đó. Để thuận tiện quản lý và hương khói, lực lượng Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng các mạnh thường quân và gia đình ông Hội đã xây gạch bao quanh các hàng mộ.

Ngoài 45 phần mộ nêu trên, khu vực dự án còn có thêm 26 phần mộ khác. Tuy nhiên, hồ sơ hiện không thể hiện nguồn gốc hoặc thân nhân cụ thể của từng phần mộ.

Về công tác bồi thường, hỗ trợ và di dời, UBND xã cho biết toàn bộ quá trình được thực hiện theo kế hoạch thu hồi đất, kiểm đếm và giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Khu công nghiệp Tam Anh - Hàn Quốc.

Qua kiểm đếm, trong phạm vi dự án có tổng cộng 71 phần mộ chưa xác định được thân nhân. Do chưa có người nhận, Ban nhân dân thôn Đức Bố 1 đại diện kê khai để lập phương án bồi thường theo quy định.

Ngày 27-9-2025, phương án bồi thường đối với 71 phần mộ được niêm yết công khai. Đến ngày 1-10-2025, chính quyền tổ chức họp lấy ý kiến người dân, với sự tham gia của các hộ bị ảnh hưởng, đại diện hai thôn Đức Bố 1, Đức Bố 2 cùng các cơ quan liên quan. Tại cuộc họp, các thành phần tham dự thống nhất số lượng, mức bồi thường và vị trí cải táng mới tại Nghĩa trang nhân dân Tam Anh Nam (Nghĩa trang Cầy Da). Trong suốt thời gian niêm yết, không có cá nhân nào đến nhận là thân nhân của 71 phần mộ hoặc có ý kiến phản ánh.

Sau đó, UBND xã Tam Anh phê duyệt phương án bồi thường, tổ chức chi trả kinh phí và triển khai di dời. Khi việc di dời đang được thực hiện, ông Nguyễn Quốc Hội gửi đơn phản ánh nên địa phương yêu cầu tạm dừng để kiểm tra, rà soát.

Kết quả rà soát xác định đã di dời 57 phần mộ về Nghĩa trang nhân dân Tam Anh Nam, còn 14 phần mộ tạm dừng di dời. Các phần mộ đã được đánh số, bố trí theo đúng vị trí tại nghĩa trang mới, bảo đảm cẩn trọng và phù hợp phong tục địa phương.

UBND xã Tam Anh khẳng định toàn bộ quy trình từ kê khai, kiểm đếm, lập phương án, niêm yết công khai, lấy ý kiến nhân dân, phê duyệt phương án, chi trả bồi thường đến tổ chức di dời đều được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, có sự tham gia của cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương, Ban nhân dân thôn và các bên liên quan.

Do đó, nội dung phản ánh cho rằng chính quyền xã và Ban nhân dân thôn Đức Bố 1 tự ý kê khai, tự ý di dời mồ mả là không phù hợp với hồ sơ, tài liệu và quá trình thực hiện.

Đối với kiến nghị của ông Nguyễn Quốc Hội cho rằng trong số 57 phần mộ đã di dời có một phần mộ của gia đình mình, UBND xã cho biết ghi nhận nguyện vọng và chia sẻ với yếu tố tâm linh của gia đình.

Nếu có nhu cầu đưa phần mộ này từ Nghĩa trang nhân dân Tam Anh Nam về địa điểm khác, gia đình có thể phối hợp với Phòng Kinh tế xã, Chi nhánh Khu vực 11 - Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và Trưởng thôn Đức Bố 1 để thống nhất phương án thực hiện theo đúng quy định.

Riêng đề nghị khôi phục nguyên hiện trạng ban đầu, UBND xã khẳng định không có cơ sở xem xét. Theo địa phương, phần lớn các ngôi mộ tại khu vực Sủng Hộ vốn là mộ vô chủ được di dời từ nơi khác về từ năm 2005, nay tiếp tục được di dời đến Nghĩa trang nhân dân Tam Anh Nam theo quy hoạch, sau khi đã được người dân thống nhất và thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ông Nguyễn Quốc Hội phản ánh 45 mồ mả được gia đình ông hương khói suốt nhiều năm, trong đó có phần mộ của con ông bị di dời mà gia đình không biết. Chính vì vậy, ông Hội đã làm đơn tố cáo gửi lãnh đạo TP Đà Nẵng và các cơ quan chức năng, cho rằng mồ mả của gia đình ông bị xâm hại trái quy định.