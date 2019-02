Bamboo Airways bán vé ưu đãi từ 149.000 đồng

24/02/2019 07:59

Tham dự sự kiện có lãnh đạo các bộ, ngành trung ương cũng như các sở-ban-ngành, cơ quan đoàn thể của tỉnh Nghệ An.



Nghi lễ phun vòi rồng trang trọng chào đón chuyến bay Hà Nội - Vinh của Bamboo Airways

Tăng cường liên kết vùng

Phát biểu tại sự kiện, ông Đặng Tất Thắng, Tổng giám đốc Bamboo Airways, cho biết với chỉ số tăng trưởng trung bình hơn 15%/năm, Cảng hàng không Quốc tế Vinh đang là một trong những Cảng hàng không có tốc độ tăng trưởng cao nhất Việt Nam.

Chỉ trong 5 năm từ 2012-2017, lượng hành khách tại đây đã tăng gấp 3 lần từ 638.000 lượt khách đến 1,8 triệu lượt khách. Đây cũng là sân bay đóng vai trò rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung.

Tuy nhiên, nhiều đường bay từ Vinh tới một số địa điểm quan trọng như Hà Nội, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, Nha Trang… hiện chỉ có từ 1-2 chuyến/ngày, hầu như chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại đang ngày càng gia tăng của hành khách.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng nhiều lãnh đạo cấp cao đến Vinh trên chuyến bay mang mã số QH7653 của Bamboo Airways

"Sau khi Bamboo Airways xúc tiến mở thêm bốn đường bay mới từ Vinh đi TP HCM, Hà Nội, Buôn Mê Thuột và Đà Lạt, bước đầu tần suất khai thác các chuyến nội địa tại Cảng hàng không Vinh sẽ được nâng lên ít nhất là 20 chuyến khứ hồi/ngày. Chúng tôi cũng đang tiếp tục lên kế hoạch mở các đường bay quốc tế từ đây, với các điểm đến đầu tiên dự kiến là Thái Lan và Singapore", ông Thắng cho biết.

Kết hợp với các sản phẩm du lịch, nghỉ dưỡng mà Tập đoàn FLC đang đầu tư và phát triển tại tỉnh Nghệ An, Tổng giám đốc Bamboo Airways kỳ vọng sẽ hình thành một hệ sinh thái đồng bộ phục vụ trọn vẹn cả nhu cầu di chuyển, nhu cầu lưu trú của du khách, từ đó khai thác tốt hơn tiềm năng du lịch địa phương.

Ông Đặng Tất Thắng, Tổng giám đốc Bamboo Airways, phát biểu

Đánh giá đây là một sự kiện có nhiều ý nghĩa và rất quan trọng đối với địa phương, ông Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh: "Việc hãng hàng không Bamboo Airways mở 4 đường bay sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và hành khách trong đi lại, góp phần phát triển du lịch, thu hút đầu tư và giao lưu hợp tác giữa tỉnh Nghệ An nói riêng, khu vực Bắc Trung Bộ nói chung, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An và khu vực".

Dự kiến, 3 đường bay Vinh - TP HCM, Vinh - Hà Nội, Vinh - Buôn Ma Thuột sẽ được Bamboo Airways khai thác với tần suất ít nhất 7 chuyến khứ hồi/tuần. Đường bay Vinh - Đà Lạt cũng được vận hành với tần suất 4 chuyến khứ hồi/tuần, lịch bay vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy và chủ nhật trong tuần.

Nhân dịp này, Bamboo Airways tiếp tục triển khai chương trình bán vé với giá khởi điểm đặc biệt hấp dẫn chỉ từ 149.000 đồng, chưa bao gồm thuế, phí.

Ông Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, trao bằng khen cho Bamboo Airways

Tiến tới bay quốc tế trong quý II-2019

Chính thức cất cánh từ 16/1, trước khi tới Vinh, Bamboo Airways đã khai thác 12 đường bay nội địa, thực hiện gần 1.000 chuyến bay và vận chuyển khoảng 90.000 lượt hành khách. Tỷ lệ đúng giờ cao và sự phục vụ chu đáo theo định hướng tiêu chuẩn 5 sao của hãng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khách hàng và cộng đồng.

Lãnh đạo Trung ương và địa phương cắt băng khai trương 4 đường bay mới từ Vinh của Bamboo Airways

Với việc triển khai thêm 10 đường bay trong quý I-2019, trong đó có 4 đường bay từ Vinh ngày 23/2 và dự kiến thêm 6 đường bay mới từ TP HCM đi Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, từ Hà Nội đi Cần Thơ, Đà Lạt, Pleiku… Bamboo Airways đang tiến gần đến kế hoạch khai thác 37- 40 đường bay trong năm 2019 và mở rộng phủ sóng trên tất cả các hành trình xuyên suốt Việt Nam.

Bên cạnh đó, kế hoạch bay quốc tế sang Châu Á, Châu Âu, Châu Úc cũng đang được hãng xúc tiến triển khai để có thể tiến hành ngay từ quý II năm 2019 với các điểm đến đầu tiên dự kiến là Thái Lan, Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, Đài Loan, và Australia.

Đối với thị trường Mỹ, hãng đang nghiên cứu một số điểm đến như Seattle, Los Angeles, San Francisco... để có thể mở đường bay thẳng tới quốc gia này ngay trong cuối năm 2019 hoặc đầu 2020, sau khi Cục Hàng không liên bang Hoa Kỳ (FAA) công bố phê chuẩn Cục Hàng không Việt Nam đạt mức 1 (CAT 1) về an toàn hàng không của FAA.

Để thực hiện kế hoạch này, từ tháng 3 đến tháng 6-2018, Bamboo Airways đã ký hai thỏa thuận mua 44 máy bay A321 NEO và 787-9 Dreamliner trị giá 8,8 tỉ USD của hai đối tác quốc tế lớn là Airbus và Boeing. Thời gian tới, hãng sẽ nhận về 30 máy bay mới và nâng tổng số máy bay lên 40-50 chiếc ngay trong năm 2019, đồng thời đẩy mạnh việc ký kết hợp tác với những đối tác quốc tế uy tín.

Ngay sau sự kiện khai trương 4 đường bay mới của Bamboo Airways, Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Kỷ Hợi ở Nghệ An đã chính thức diễn ra với sự tham dự của gần 500 nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt, đối thoại trực tiếp với nhiều doanh nghiệp lớn đang tham gia đầu tư quy mô tại Nghệ An như Tập đoàn FLC, Mitsubishi, WHA, Vietinbank, Massan… với mục tiêu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh thuận lợi và đóng góp nhiều hơn nữa vào phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương cũng như cả nước.

P.Hoàng