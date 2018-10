Thời điểm không nên tắm để tránh đột quỵ

09/10/2018 11:59

Ảnh minh họa

Đột quỵ có thể xảy ra bất cứ lúc nào và với bất kỳ ai. Vì vậy, cách tốt nhất bạn có thể làm để giảm thiểu nguy cơ đột quỵ chính là thay đổi thói quen sinh hoạt thường ngày. Tắm rửa là việc vệ sinh hàng ngày, tuy nhiên, có những thời điểm bạn tuyệt đối không nên tắm vì rất dễ dẫn đến đột quỵ, gây tử vong. Nguyên nhân là do khi tiếp xúc với nước, nhiệt độ cơ thể sẽ thay đổi đột ngột gây ra nhiều vấn đề sức khỏe.

Khi đang sốt

Người ốm sốt thường có thân nhiệt nóng hơn bình thường. Trên thực tế, thân nhiệt cơ thể lúc này có thể lên đến 39-40 độ C và khi đó cơ thể đang rất yếu. Nếu đi tắm ngay lúc này sẽ gây ra những vấn đề với sức khỏe, trong đó có nguy cơ đột quỵ rất cao.

Sau khi uống rượu

Rượu có thể gây ức chế hoạt động của chức năng gan, đồng thời ngăn cản quá trình giải phóng glycogen. Nếu tắm lúc này thì cơ thể sẽ gặp phải tình trạng hoa mắt, chóng mặt, toàn thân nhức mỏi, nghiêm trọng hơn còn bị hạ đường huyết và dẫn tới tình trạng hôn mê sâu.

Khi mệt mỏi

Trong trường hợp cơ thể đang yếu, hoặc mệt mỏi thì tuyệt đối không nên tắm bằng nước lạnh vì rất dễ gây đột quỵ. Nguyên nhân là do khi thể trạng yếu, cơ thể sẽ không thể tự điều hòa thân nhiệt, gây ảnh hưởng đến quá trình tuần hoàn máu trong cơ thể. Việc tắm nước lạnh khiến mạch máu co lại và bạn dễ có nguy cơ bị cảm lạnh và đột quỵ. Tắm nước nóng khi mệt khiến cơ thể dễ dàng bị nóng lên, mạch máu giãn ra dễ dẫn tới suy tim. Thay vì tắm, bạn chỉ nên lau người sạch bằng khăn thấm nước.

Khi vừa vận động mạnh

Sau khi vận động mạnh, cơ thể ra đầy mồ hôi nên việc tắm ngay lúc này có thể dẫn đến tình trạng đau tim, thiếu máu não, gây choáng váng, ngất xỉu... Do đó, bạn nên ngồi nghỉ khoảng 30 phút cho thân nhiệt cơ thể ổn định rồi mới vào đi tắm.

Tắm khuya

Càng về khuya, nhiệt độ cơ thể càng thấp nên không được tắm lúc này. Sau 9h tối hàng ngày là lúc nhiệt độ cơ thể xuống thấp, việc tắm gội trong thời điểm này khiến bạn dễ mắc bệnh cảm lạnh về đêm. Bên cạnh đó, bạn còn có thể gặp phải một số vấn đề sức khỏe như chứng liệt nửa mặt, méo miệng, đột quỵ, tử vong đột ngột...

Tắm khi huyết áp thấp

Lý do không nên tắm khi đang bị huyết áp thấp chính là do nhiệt độ nước tắm cao khiến các huyết quản giãn nở, dễ dẫn tới hiện tượng não bộ không cung cấp kịp thời máu cho toàn cơ thể, gây cảm giác mệt mỏi, kiệt sức.

Tắm khi đói

Các nhà nghiên cứu cho biết, khi đang đói bạn không nên tắm ngay vì trong phòng tắm nhiệt độ tương đối cao. Khi tắm nước nóng, mạch máu ở da căng lên, năng lượng tiêu hao nhiều dễ làm lượng đường trong máu thấp xuống gây chóng mặt, hoa mắt, tim đập nhanh, tay run, thậm chí có hạ huyết áp và gây đột quỵ.

Tắm sau bữa ăn

Sau khi ăn no bạn không nên tắm ngay. Nếu tắm ngay sau khi ăn sẽ khiến cho dạ dày co bóp chậm lại, dịch tiêu hóa không tiết ra kịp để tiêu hóa thức ăn, các mạch máu cũng to lên khiến cho việc lưu thông máu có thể bị cản trở, dẫn tới mệt mỏi hoặc choáng váng. Đây chính là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh tim mạch.

Theo Trúc Linh (anninhthudo.vn)