Đưa bạn gái nhí vào nhà nghỉ, hàng loạt 9X nhận quả đắng

Làm “chuyện người lớn” với bạn gái dưới 13 tuổi, nhiều thanh niên trả giá đắt

“Ăn trái cấm” nếm “trái đắng”

Thời gian qua liên tục xảy ra vụ án lạm dụng tình dục trẻ em. Nghi phạm gây ra vụ việc là những đối tượng còn rất trẻ có quen biết nạn nhân thậm chí có quan hệ tình cảm.

Gần đây nhất, đầu tháng 10, Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đã bắt giữ Nguyễn Vĩnh Phú (SN 1996, ở xã Kiến An, huyện Chợ Mới) để làm rõ hành vi xâm hại tình dục bạn gái nhí tên Linh (12 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp).

Kết quả điều ra ban đầu cho thấy, Phú và Linh có quan hệ tình cảm với nhau. Tối 3.10, Nam thanh niên 21 tuổi đưa Linh đến quán nước giải khát ở huyện Chợ Mới để tâm sự. Tại đây, Phú và bạn gái nhí đã quan hệ tình dục với nhau.

Tối muộn, không thấy con gái về nhà, gia đình Linh gọi điện cho Phú tìm nhưng cả hai vẫn không về mà rủ nhau đi thuê nhà trọ để tiếp tục “tâm sự”.

Sáng hôm sau (4.10), gia đình của Linh phát hiện con gái đi chung với Phú nên tố cáo cơ quan Công an huyện Chợ Mới. Phú sau đó bị cơ quan điều tra bắt giữ để làm rõ hành vi “giao cấu” với trẻ em.

Trước đó, giữa tháng 8.2016, thông qua mạng xã hội Facebook Nguyễn Văn Tuấn (SN 1994, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội) làm quen với M (SN 2005). Sau một thời gian quen nhau trên mạng, giữa Tuấn và cháu M đã nảy sinh tình cảm yêu đương nên hai người thường gọi nhau là vợ chồng.

Chiều 14.8.2016, M. nhắn tin cho Tuấn qua Facebook bảo đến đón cô bé về nhà Tuấn chơi. Sau khi nhân được tin nhắn của “vợ”, Tuấn lập tức điều khiển xe máy đến điểm hẹn đón M rồi đưa đến một nhà nghỉ ở Mê Linh, Hà Nội. Tại đây, hai người đã 2 lần làm chuyện “người lớn” với nhau.

Sáng ngày hôm sau, Tuấn làm thủ tục trả phòng rồi đưa cháu M đến quán internet để chơi điện tử. Chiều cùng ngày, Tuấn lại đưa M đến một nhà nghỉ khác ở Vĩnh Phúc thuê nhà nghỉ và tiếp tục quan hệ tình dục thêm một lần nữa rồi đi mua thuốc tránh thai cho cháu M uống.

Khi Tuấn đưa M về thì gặp bố mẹ M ở nhà. Tuấn bị mẹ cô bé yêu cầu viết tường trình lại toàn bộ nội dung sự việc diễn ra trong 2 ngày mà Tuấn đưa M đi chơi.

Với hành vi “làm chuyện người lớn” với bạn gái nhí trong nhà nghỉ, Tuấn bị TAND TP.Hà Nội xử phạt 7 năm tù tại phiên tòa diễn ra vào tháng 8 vừa qua.

Trả giá đắt vì tưởng... người yêu đã lớn

Trung tuần tháng 5 vừa qua, TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử vụ án Nguyễn Quốc Thi (SN 1990, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân trong vụ án là bạn gái nhí của bị cáo tên T (SN 2003).

Bị cáo Thi nhận án 13 năm tù vì “quan hệ” với trẻ em dưới 13 tuổi

Cáo trạng vụ án cho thấy, thông qua mạng xã hội, đầu tháng 4.2016, Thi làm quen với T và hai bên nảy sinh quan hệ tình cảm nam nữ.

Tối 12.6.2016, Thi đi xe máy đón T đi chơi. Sau đó, cả hai đưa nhau vào nhà nghỉ. Tại đây, Thi 2 lần quan hệ tình dục với cháu T. Đêm muộn cùng ngày, sau khi cho Thanh uống thuốc tránh thai, Thi đưa người yêu về nhà.

Thấy con về muộn, bố T gặng hỏi thì biết sự việc. Sau đó, ông đưa con gái lên cơ quan công an tố cáo hành vi của Thi. Một ngày sau, Thi bị cảnh sát bắt khẩn cấp.

Giám định của cơ quan chức năng cũng cho thấy, lần “quan hệ” với Thi không phải là lần đầu tiên Thanh làm “chuyện người lớn”.

Thi khai trước tòa, giữa anh ta và T có quan hệ tình cảm. Tối 12.6, khi chở người yêu đi chơi, qua trò chuyện T gợi ý: “Nếu anh thích thì vào nhà nghỉ luôn cũng được”. Sau đó cả hai đưa nhau vào nhà nghỉ làm “chuyện người lớn”.

Không có mặt tại phiên tòa, nhưng qua lời khai của bị hại tại cơ quan điều tra cho biết, T và Thi yêu nhau nhưng không biết đó là hành vi vi phạm pháp luật. “Cháu chỉ nghĩ vào đó (nhà nghỉ) nói chuyện thôi chứ không nghĩ là anh ấy…” T khai với cơ quan điều tra.

Thi cho rằng, khi đưa Thanh vào nhà nghỉ, anh ta không biết Thanh mới 13 tuổi. Khi yêu nhau, Thi cũng không hỏi tuổi người yêu. Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa nghi ngờ lời biện hộ của Thi vì bị cáo từng vào tù vì tội hiếp dâm trẻ em.

Với hành vi “làm chuyện người lớn” với bạn gái chưa đủ 13 tuổi, Thi bị TAND TP.Hà Nội xử phạt 13 năm tù giam.

