Người đàn bà chuyên gài đàn ông vào nhà nghỉ ở miền Tây

Tuần qua, cán bộ điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bạc Liêu nhận được nhiều cuộc gọi của người dân các tỉnh miền Tây về việc cung cấp thông tin liên quan đến "nữ quái" gây mê Lê Thị Ly (41 tuổi, ngụ xã Khánh An, huyện U Minh, Cà Mau). Hai ngày trước, Ly bị Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố và ra lệnh tạm giam về hành vi Cướp tài sản.

Chủ động tiếp cận "con mồi"

Trao đổi với phóng viên, đại tá Dương Tứ Phương, Trưởng Phòng PC45 Công an Bạc Liêu, cho biết ngoài 4 vụ đã xác định được nạn nhân ở Hậu Giang, Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng, cơ quan điều tra đang làm việc với hai người ở Trà Vinh với Cần Thơ vì họ cho rằng bị Ly gây mê cướp tài sản.

Theo đại tá Phương, cũng giống như chuyện vờ mua bất động sản rồi gây mê ông Bình (67 tuổi) ở Sóc Trăng, Ly đến Trà Vinh và nói với mọi người rằng chị ta tìm đất để mở vựa cá đồng. Tin lời Ly, ông Sĩ giúp đỡ và trong lúc uống nước chung người đàn ông này đã bị Ly chuốc mê.

"Chúng tôi đang đối chiếu lời khai của nạn nhân với Ly để xác định chính xác số tài sản ông Sĩ bị cướp", một cảnh sát nói.

Lê Thị Ly tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Chưa dừng lại ở vụ gây mê thứ 5, Ly còn gây ra vụ thứ 6 tại quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ để cướp vài chục triệu đồng với điện thoại di động của nạn nhân. Đó là ông Châu, một người đi đường ghé quán giải khát để nghỉ mệt đã được Ly chủ động làm quen.

"Ông này không có ý định ngủ với Ly. Ông bị cướp khi Ly kêu về phòng trọ để nói chuyện và cho uống lon nước yến có bỏ thuốc mê. Công an quận Thốt Nốt đang hỗ chúng tôi điều tra vụ này", lãnh đạo PC45 cho biết.

Nói về hành trình truy bắt "nữ quái" gây mê, đại tá Dương Tứ Phương cho biết nhờ camera an ninh tại nhà nghỉ ở khóm 4, phường 5 (TP Bạc Liêu) ghi lại hình ảnh khá rõ về Ly. Từ đây, trinh sát lần theo mối quan hệ của nữ bị can từ lời kể của bị hại Xuân khi hai người gặp nhau tại quán cà phê Bảo Ngọc ở đường Nguyễn Tất Thành, phường 7, TP Bạc Liêu.

Đó là sáng 30-12-2016, khi thấy người phụ nữ đi cùng anh Xuân rời quán, Ly đến trước mặt người đàn ông đeo nhiều vàng và nói: "Sao cái điện thoại của em các số khác đều gọi được, riêng cha của em thì gọi không được". Thấy đối phương không để ý và trả lời "chị mang ra tiệm để kiểm tra xem thế nào" thì Ly đặt vấn đề: "Anh có điện thoại không thử nhá máy qua cho em xem có reo không".

Anh Xuân bấm số điện thoại Ly vừa đọc thì nghe chuông và "nữ quái" nghe được. Khi đó, anh Xuân hỏi Ly ở đâu thì nghe câu trả lời "em ở Rạch Giá, Kiên Giang".

Thấy hai người khách làm quen, chủ quán cà phê Bảo Ngọc hỏi Ly: "Năm ngoái em có ghé quán anh phải không", Ly trả lời: "Ừ đúng rồi, anh còn nhớ dai quá". Lúc này khoảng 9 giờ, anh Xuân từ giã Ly với chủ quán để đi rước con.

Mạo danh vợ thiếu tá công an

Trưa cùng ngày, anh Xuân vừa ăn cơm xong thì Ly nhắn tin vào điện thoại: "Em mới đến Bạc Liêu, muốn đi ra mẹ Nam Hải mà không có biết đường, anh có thể em nhờ anh đưa em đi". Anh Xuân nhắn lại: "Nếu em không ngại thì chút nữa anh đưa em đi".

Khoảng 12 giờ, người đàn ông được cho là "ham của lạ" chạy xe đến nơi hẹn để chở Ly ra biển chơi. Trên đường đi, Ly nói dối anh Xuân rằng chị ta là vợ của thiếu tá công an ở Kiên Giang nhưng hai người sắp ly hôn.

Chiều đó, Ly đưa anh Xuân 500.000 đồng để nhờ mua chiếc áo khoác. Lúc hai người đi ăn ở phường Nhà Mát, Ly mua 6 lon nước yến. Ly sau đó than mệt, muốn anh Xuân đưa đi tìm chỗ nghỉ nên họ đến nhà nghỉ ở phường 5 thuê phòng.

"Anh Xuân đưa Ly vào phòng rồi ở lại khoảng 10 phút thì ra về nhà để đưa con đi học. Trước khi đi, Ly nói 'anh về đưa con đi học xong rồi quay lại nói chuyện với em chơi, ở đây một mình buồn'. Ly than nhức đầu, kêu anh Xuân mua thuốc", cán bộ điều tra nói.

18 giờ, anh Xuân trở lại nhà nghỉ và được Ly đưa lon nước yến khui sẵn để uống "cho đỡ mệt". Uống xong, anh này tựa lưng vào tường để nói chuyện với Ly nhưng trò chuyện được vài câu thì ngất đi từ lúc nào không biết.

Tỉnh lại vào rạng sáng hôm sau, anh Xuân thấy tinh thần mệt mỏi, bủn rủn tay chân và phát hiện mất hết dây chuyền, lắc, nhẫn có tổng trọng lượng trên 15 lượng vàng 18 và 24K.

Anh Xuân sau đó đi xuống gặp tiếp tân nhưng té ngã liên tục nên nhân viên nhà nghỉ gọi điện báo công an phường. Công an gọi điện cho người anh Xuân để họ đưa nạn nhân đi khám, điều trị.

Từ những đặc điểm nhận dạng "nữ quái" mà camera nhà nghỉ ghi lại, nhiều trinh sát của Công an Bạc Liêu đã vào cuộc xác minh. Đối chiếu lời khai của anh Xuân với chủ quán cà phê Bảo Ngọc về người phụ nữ tên Linh, PC45 Bạc Liêu sau đó lần ra các mối quan hệ của Ly và bắt được bị can vào ngày 10-2 tại huyện An Minh, Kiên Giang. Lúc bị bắt, Ly khi đang sống như vợ chồng với một người đàn ông ở khu phố 2, thị trấn thứ 11 của huyện An Minh.

* Tên các nạn nhân đã thay đổi.

Theo Việt Tường (Zing)