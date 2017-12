Theo dấu “bóng ma” thoát y ở Tây Ninh

15/12/2017 20:14

Trong một đêm, trên cùng một địa bàn xảy ra liên tiếp 2 vụ kẻ cướp đột nhập vào nhà dân dùng hung khí đe dọa tính mạng để cướp tài sản. Kẻ cướp ma mãnh đã biết cách xóa dấu vết hiện trường. Tuy nhiên, với nghiệp vụ tinh tường, chỉ sau 4 giờ truy án, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Tây Ninh đã khiến hung thủ lộ mặt.

Kẻ cướp quái dị



Đại úy Hoàng Minh An - Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm ma túy, Công an TP Tây Ninh kể: Khoảng 7 giờ sáng ngày 24-10-2017, khi vừa đến cơ quan thì anh nhận được lệnh thụ lý một vụ án đột nhập đe dọa tính mạng để cướp tài sản.

Do tính đặc thù của địa bàn và yêu cầu công tác, việc điều động lực lượng tham gia phá án là chuyện xảy ra thường ngày ở Công an TP Tây Ninh. Vì vậy, người Đội trưởng đội Phòng chống tội phạm ma túy không ngạc nhiên khi nhận nhiệm vụ "đánh" một vụ án hình sự.

Được đánh giá là một trinh sát giỏi, Đại úy Hoàng Minh An đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án ma túy lớn trên địa bàn phụ trách. Chỉ tính từ đầu năm 2017 đến nay, Đại úy Hoàng Minh An cùng đồng đội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 37 vụ án liên quan đến tội phạm ma túy cũng như tội phạm hình sự.

Đặc biệt, vào tháng 3-2017, Đại úy Hoàng Minh An cùng đồng đội triệt phá một băng nhóm mua bán trái phép chất ma túy có tổ chức do đối tượng Dương Hoàng Chân cầm đầu. Giới lưu manh côn đồ ở Tây Ninh từng tôn sùng Dương Hoàng Chân là "ông trùm bất khả xâm phạm" bởi sự ngông cuồng của y. Cuối cùng, kẻ gieo rắc "cái chết trắng" cũng bị pháp luật tóm cổ. Tang vật thu giữ trong vụ án này, ngoài số lượng ma túy khủng còn có 720 viên đạn các loại, 58 khẩu súng và nhiều loại hung khí đao, kiếm.

Giàu kinh nghiệm đấu tranh với tội phạm, Đại úy Hoàng Minh An luôn được lãnh đạo đơn vị đặt niềm tin, giao phó nhiệm vụ chủ công trong nhiều vụ án, không chỉ là án ma túy mà còn án hình sự khác.

Trong khi Đội khám nghiệm hiện trường thực hiện công tác thu thập vật chứng, tang chứng và dấu vết, Đại úy Hoàng Minh An tiếp xúc với chị Nguyễn Thị Phượng là chủ nhà và cũng là nạn nhân. Chị Phượng sống cùng chồng con trong một chái nhà lá bên hông ngôi nhà cấp bốn của cha mẹ chồng.

Đêm 23 rạng 24-10-2017, chồng chị ngủ bên ngoài, còn chị ôm đứa con chưa thôi nôi ngủ trong phòng. Đang say giấc, chị giật mình thảng thốt khi nhận thấy một bóng đen kề con dao sắc bén vào cổ. Bóng đen gầm gừ qua kẽ răng bảo nằm im.

Qua ánh sáng của bóng đèn ngủ, chị chỉ nhận biết đó là một gã đàn ông đeo khăn trùm đầu kín mít nhưng hoàn toàn thoát y. Thoáng trong đầu, chị nghĩ, đó là một người hàng xóm. Chị còn nhận ra, bóng đen đang dùng 1 tay bóp cổ đứa con sơ sinh của mình.

Bản năng người mẹ đã lấn át nỗi sợ hãi, chị vùng dậy giật phăng con dao trên tay bóng đen. Kẻ đột nhập hoảng sợ bỏ chạy mất hút vào bóng đêm. Nghe tiếng tri hô của chị, cả xóm thức giấc truy đuổi nhưng không kịp. Mọi người tìm thấy 1 con dao, 1 cây kéo và 1 chiếc điện thoại bị bỏ lại. Chị Phượng còn nhớ, trước khi tẩu thoát, bóng đen còn với tay chộp 1 chiếc túi xách nữ nơi bậu cửa. Chị khẳng định, chiếc túi xách đó không phải của chị.

Manh mối duy nhất mà đội Điều tra có được là chiếc điện thoại cảm ứng mà kẻ cướp bỏ lại hiện trường. Qua công tác xác minh thì phát hiện chủ nhân chiếc điện thoại cảm ứng là một phụ nữ tên Oanh, cư ngụ cách nhà chị Phượng khoảng 2 km. Oái oăm, chị Oanh cũng là nạn nhân của một vụ cướp đột nhập xảy ra trước khi chị Phượng bị cướp khoảng 30 phút.

Chị Oanh là một phụ nữ góa. Đêm đó chị bị mất ngủ. Khi đang trằn trọc trong căn phòng riêng thì kẻ cướp trần truồng, đội khăn trùm mặt dùng dao kề vào cổ đe dọa tính mạng.

Đối tượng Lê Minh Tùng và Lâm Văn Sang tại Cơ quan điều tra. Hoảng sợ, chị nằm im cho bóng đen dùng kéo cắt bộ nữ trang đeo trên người. Trước khi rời đi, kẻ cướp còn với tay lấy chiếc túi xách đựng hàng chục triệu đồng của chị và chiếc điện thoại cảm ứng. Chị không nhận diện được kẻ cướp là ai.





Sơ bộ kết luận, "tác giả" của cả hai vụ cướp là một người. Con dao, chiếc kéo và chiếc điện thoại cảm ứng thu giữ tại nhà chị Phượng là tài sản của nhà chị Oanh. Chiếc túi xách nữ mà chị Phượng trông thấy tên cướp chộp lấy trước khi tháo chạy cũng là của chị Oanh.

Đại úy Hoàng Minh An phán đoán, kẻ cướp chỉ chọn nạn nhân là phụ nữ. Trước khi đột nhập, kẻ cướp ma mãnh thoát y để nạn nhân vốn là phụ nữ xấu hổ không dám phản ứng.

Vụ việc được báo cáo với Thượng tá Nguyễn Thanh Dũng - Phó trưởng Công an, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Tây Ninh. Sự manh động của hung thủ đã khiến người dân trong khu dân cư bất an, lo lắng. Thượng tá Nguyễn Thanh Dũng quyết tâm vạch rõ chân tướng hung thủ trong thời gian sớm nhất.

Tuy nhiên, ngoài con dao, chiếc kéo và chiếc điện thoại cảm ứng, hung thủ không để lại dấu vết nào khả tín để lực lượng chức năng có thể lần tìm tung tích.

Manh mối từ chiếc camera chống trộm

Thượng tá Nguyễn Thanh Dũng báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Đại tá Trần Văn Luận - Trưởng Công an TP Tây Ninh, từng là Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh. Đại tá Trần Văn Luận đưa ra giả thuyết, rất có thể kẻ cướp không gây án đơn độc mà có ít nhất 1 tên hỗ trợ bên ngoài. Căn cứ vào thủ đoạn táo tợn khi ra tay cho thấy kẻ cướp thuộc diện đã từng gây án.

Hai vụ án xảy ra trên cùng 1 khu vực, cách nhau khoảng thời gian ngắn; khu vực này thuộc vùng nông nghiệp thưa vắng người, nhà cửa tạm bợ, ít khi khóa cửa, lại là vùng giáp ranh với huyện Tân Châu và huyện Tân Biên; có thể hung thủ không chỉ gây án ở địa bàn thành phố mà còn thực hiện hành vi phạm pháp ở nơi khác.

Từ nhận định này, Đại tá Trần Văn Luận chỉ đạo cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Tây Ninh giao cho Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm ma túy thực hiện ngay công tác rà soát các đối tượng có tiền án, tiền sự trước đây; mở rộng phạm vi điều tra sang các huyện thị lân cận. Song song đó, tăng cường công tác vận động quần chúng tố giác tội phạm.

Nhận nhiệm vụ, Đại úy Hoàng Minh An thực hiện ngay công tác rà soát hồ sơ những đối tượng, những băng nhóm xã hội trên địa bàn. Khoảng 1 giờ sau, mũi trinh sát đặc biệt báo về cho biết, trong khoảng thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Tân Châu giáp giới thành phố Tây Ninh cũng đã xảy ra 9 vụ đột nhập cướp của.

Đáng lưu ý là, hung thủ không chỉ cướp tài sản mà còn hiếp dâm nạn nhân. Hành vi gây án tương đồng với hành vi của hung thủ gây ra vụ cướp ở nhà chị Phượng và chị Oanh. Trong số những nạn nhân bị hiếp dâm có 2 phụ nữ trong độ tuổi vị thành niên.

Do xấu hổ trước tình trạng thoát y của hung thủ, hầu hết các nạn nhân đều nhắm mắt nên không nhớ được đặc điểm nhân dạng của kẻ cướp và không dám trình báo với cơ quan chức năng. Các vụ, hung thủ đều không để lại dấu vết gì. Tuy nhiên, ở một hiện trường vụ đột nhập, kẻ gian đã để lại một số dấu chân trên đất mềm. Những dấu chân này đã xác nhận: hung thủ có 2 tên.





Một trinh sát nghe được một câu chuyện hài hước có thật, xảy ra ở ngoài khu vực xảy ra các vụ án đột nhập khá xa. Một gia đình khá giả, người chồng thường xuyên vắng nhà đi làm ăn xa đã lắp camera quan sát qua mạng để bảo vệ người vợ. Một đêm, ông ta phát hiện có một gã đàn ông thoát y hoàn toàn, đứng trước cổng nghiêng ngó nhìn vào trong nhà.

Gia đình đang bao trùm mối nghi ngờ tình cảm nên việc xin trích xuất hình ảnh camera là chuyện cực kỳ nhạy cảm. Thế nhưng mềm mỏng và đáng tin cậy, cuối cùng, đội trinh sát cũng thu được những hình ảnh nhạy cảm đó. Cả hai vợ chồng chủ nhà đều khẳng định, chưa từng gặp mặt gã đàn ông biến thái trong hình ảnh mà camera ghi nhận. Đêm đó, gã cũng không đột nhập vào nhà của chủ nhân chiếc camera.

Có được hình ảnh của gã đàn ông, từ công tác vận động quần chúng tham gia phòng chống tội phạm, chỉ trong vài giờ đồng hồ, Công an TP Tây Ninh đã nhận diện được gã đàn ông khỏa thân đó.

Một quần chúng khẳng định, người đàn ông giống Lâm Văn Sang, 29 tuổi, đã từng sinh sống ở ấp Xóm Tháp, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, cách hiện trường những vụ án cướp, hiếp trong phạm vi bán kính 15km. Đối tượng này nghiện ma túy, có nhiều tiền sự, tiền án.

Người thân của Lâm Văn Sang sau đó đã xác nhận hình ảnh gã đàn ông không quần không áo trong camera chính là Lâm Văn Sang. Tuy nhiên, gia đình không biết Lâm Văn Sang đang trôi dạt phương trời nào? Manh mối vừa tìm thấy đã bị đứt thì một tổ khác tìm được một thông tin quí giá từ một nhân vật hoàn lương.

Nhân vật này đã từng có thời gian thụ án chung trại giam với Lâm Văn Sang nên biết rõ hắn ta chơi rất thân với một đối tượng tên Lê Minh Tùng, chỉ nhớ mang máng Tùng cư ngụ ở xã Thạnh Tân thuộc địa bàn TP Tây Ninh chứ không biết rõ địa chỉ chính xác.

Đại úy Hoàng Minh An cùng các trinh sát đến Công an xã Thạnh Tân xác minh nhân thân Lê Minh Tùng. Tại đây, từ hồ sơ hộ khẩu, các trinh sát biết chính xác địa chỉ cư trú của Lê Minh Tùng ở ấp Thạnh Hiệp, cách nhà chị Phượng và chị Oanh vài cây số. Tiến hành vài biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát nhận định, Lê Minh Tùng và Lâm Văn Sang chính là hung thủ đột nhập nhà chị Phượng và nhà chị Oanh để cướp tài sản.

Kể từ thời điểm nhận được tin trình báo cho đến lúc tìm ra nghi phạm, lực lượng phá án chỉ mất 4 giờ đồng hồ.

Quy án

Nhận được báo cáo của đội Trinh sát, Thượng tá Nguyễn Thanh Dũng quyết định bắt khẩn cấp cả hai nghi phạm về cơ quan Cảnh sát điều tra để làm rõ những nghi vấn.

Các trinh sát bắt giữ Lê Minh Tùng đúng lúc hắn đang chuẩn bị hành trang để bỏ trốn. Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Lê Minh Tùng khai nhận ngay toàn bộ hành vi phạm tội của mình cùng Lâm Văn Sang. Lê Minh Tùng còn cho biết Lâm Văn Sang cũng đang chuẩn bị đào tẩu. Các trinh sát lại tiếp tục vượt quãng đường hơn 70 cây số đến thị trấn Trảng Bàng trong khoảng thời gian nhanh nhất để bắt giữ Lâm Văn Sang.

Khi các trinh sát đến nơi thì Lâm Văn Sang đang rời khỏi nơi trú ẩn. Thời điểm đó, công nhân ở khu công nghiệp vừa tan ca. Lâm Văn Sang lợi dụng chen lẫn vào đám đông công nhân nhưng vẫn không thoát. Trước những chứng cứ rõ ràng, Lâm Văn Sang không còn cách nào khác là thành khẩn khai nhận mọi hành vi, thủ đoạn phạm tội.

Sang và Tùng đã thực hiện 11 vụ đột nhập, cướp tài sản và hiếp dâm. Trên địa bàn TP Tây Ninh chúng thực hiện 3 vụ. Ở huyện Tân Biên, với cùng thủ đoạn, cả hai vừa cướp tài sản vừa hiếp dâm 3 nạn nhân, trong đó có 1 trẻ em. Ngoài 1 vụ trộm ở xã Hòa Hiệp, ở huyện Tân Châu, hai đối tượng này thực hiện 2 vụ cướp của, hiếp dâm và 2 vụ trộm tài sản.





