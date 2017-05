Dự án trên giấy, dân khổ

16/05/2017 22:53

Có mặt tại làng chài Hòa Lam (xã Hưng Hòa, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) mới thấy hết nỗi cơ cực, sự nguy hiểm của người dân nơi đây. Theo quan sát của chúng tôi, hiện hơn 60 hộ dân với trên 200 nhân khẩu tại xóm nghèo này đang sống trong những căn nhà tạm bợ ven sông Lam. Ông Đậu Xuân Thanh (56 tuổi, ngụ xóm Hòa Lam) lo lắng: "Gia đình tôi ở đây hơn 40 năm, mỗi khi có mưa, lũ lớn là cả xóm chìm trong biển nước".



Ngoài nguy cơ bị lũ cuốn, xóm nghèo này đang phải đối diện với tình trạng "sông nuốt" do hiện tượng lở đất. Trước thực tế trên, UBND TP Vinh đã xây dựng tuyến kè chống sạt lở nhưng do xói lở mạnh nên hệ thống kè đã bị hư hỏng, làm nhiều diện tích đất sản xuất của người dân bị sạt xuống sông chỉ trong thời gian ngắn. "Sạt lở đang ăn dần vào đất sản xuất, đất xây dựng nhà của người dân. Nếu cứ đà này thì ít năm nữa là nhà của người dân trôi xuống sông hết" - chị Nguyễn Thị Phúc (ngụ xóm Hòa Lam) nói.

Sống chung với hiểm họa sạt lở, lũ cuốn nên người dân xóm chài Hòa Lam từ nhiều năm nay đều có mong muốn được di dời, tái định cư (TĐC) tới nơi ở mới ổn định, an toàn hơn. Ông Nguyễn Văn Minh (84 tuổi, ngụ xóm Hòa Lam) tâm sự: "Tôi ở đây mấy chục năm rồi nên hiểu được cái khổ của người dân. Mỗi khi có mưa lũ, cả làng bỏ nhà cửa, tài sản chạy lên đê thoát thân. Mình đã sống tạm bợ, bấp bênh gần hết cả đời người rồi, giờ chỉ mong chính quyền triển khai dự án di dời, TĐC đến nơi ở mới để con cháu đỡ khổ".

Do chưa được tái định cư nên người dân xóm Hòa Lam phải sống ngoài đê sông Lam

Năm 2012 có Quyết định số 4205/QĐ-UBND.NN về việc cho phép lập dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu TĐC để di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai tại xóm Hòa Lam. Đến tháng 11-2013, UBND tỉnh Nghệ An ra Quyết định số 5476 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu TĐC để di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai xã Hưng Hòa với tổng mức đầu tư hơn 36,6 tỉ đồng và giao Chi cục Phát triển nông thôn Nghệ An (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An) làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, sau 5 năm, dự án này vẫn nằm trên giấy, khiến hơn 60 hộ dân với trên 200 nhân khẩu phải sống chung với nguy hiểm.

Ông Trần Cao Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Hòa, cho biết xóm Hòa Lam nằm ở khu vực ngoài đê sông Lam, cứ mỗi lần có mưa bão là chính quyền đứng ngồi không yên vì lo người, tài sản bị nước lũ cuốn trôi. Người dân chưa được di dời TĐC là nỗi lo không phải của xã Hưng Hòa mà là nỗi lo của cả TP Vinh mỗi khi mùa mưa bão đến. Cũng theo ông Cường, sau nhiều năm được phê duyệt, hiện dự án TĐC cho người dân xóm Hòa Lam vẫn chưa biết đến bao giờ mới được triển khai.

Thiếu vốn Ông Lê Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An, cho biết: "Là dự án cấp bách nhưng chậm triển khai nhiều năm do thiếu nguồn vốn. Để người dân sống chung với nguy hiểm, chi cục cũng rất lo lắng nên nếu được bố trí kinh phí thì chúng tôi sẽ triển khai dự án ngay".

Bài và ảnh: Đức Ngọc