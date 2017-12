Tập trung công tác cán bộ

Tập trung giải quyết bức xúc của người dân



Về tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp trọng tâm năm 2018: Rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung thành phố kết hợp quy hoạch đất dành cho phát triển dịch vụ - thương mại, công nghiệp, đất dành cho giao thông, công viên - cây xanh, nhà ở, hạ tầng xã hội… đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ, hỗ trợ triển khai các dự án đầu tư hạ tầng giao thông, trung tâm triển lãm, trung tâm tài chính tầm cỡ quốc tế, giải pháp giảm ngập nước cấp bách, di dời nhà trên và ven kênh rạch, xây dựng mới, cải tạo chung cư cũ hư hỏng nặng. Thống nhất ban hành chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo, chỉ đạo về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và giải quyết tái định cư trên địa bàn thành phố, tập trung giải quyết dứt điểm các khiếu nại đông người còn tồn đọng nhiều năm.

Triển khai các giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ trấn áp tội phạm, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tăng cường đối thoại trực tiếp, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân. Tập trung củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò hệ thống chính trị ở cơ sở phường - xã, thị trấn, khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân, góp phần xử lý kịp thời tại cơ sở, hạn chế phát sinh các khiếu nại vượt cấp, đông người; phối hợp giải quyết tốt các vụ khiếu kiện đông người, các vụ đình công, lãn công, không để xảy ra "điểm nóng" về an ninh trật tự trên địa bàn TP.