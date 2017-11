Tổng thống Donald Trump thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

11/11/2017 13:18

Chiều nay 11-11, sau khi tham dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25, Tổng thống Mỹ Donald Trump rời TP Đà Nẵng, tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam trong 2 ngày 11 và 12-11 theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.



Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Donald Trump tới Việt Nam và diễn ra ngay trong năm cầm quyền đầu tiên, thể hiện sự coi trọng quan hệ với Việt Nam, tạo cơ sở thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Mỹ trong thời gian tới. Trong chuyến công du 5 nước châu Á từ ngày 3 đến 14-11 của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Việt Nam là quốc gia duy nhất mà ông Donald Trump dừng chân ở 2 điểm: Hà Nội và TP Đà Nẵng.

Dự kiến sau khi đến Hà Nội vào chiều nay, 11-11, tối cùng ngày, Tổng thống Donald Trump sẽ dự tiệc chiêu đãi Nhà nước do Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì. Sáng mai 12-11, lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra tại trọng thể Phủ Chủ tịch, sau đó Tổng thống Mỹ và Chủ tịch nước Trần Đại Quang có cuộc hội đàm, chứng kiến lễ ký kết văn kiện và họp báo chung. Tổng thống Trump sẽ hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng ngày.

Trước đó, đến TP Đà Nẵng trưa ngày 10-11 tham dự Hội nghị Cấp cao APEC, Tổng thống Donald Trump đã dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (APEC CEO Summit), dự Gala Dinner chiêu đãi trọng thể lãnh đạo các nền kinh tế APEC 2017 tối cùng ngày. Sáng nay 11-11, Tổng thống Donald Trump dự hội nghị các nhà lãnh đạo APEC lần thứ 25, sự kiện đỉnh cao của Tuần lễ Cấp cao APEC.



Tháp tùng Tổng thống Mỹ trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam là Ngoại trưởng Rex Tillerson; Đại sứ Mỹ tại Việt NamDaniel Kritenbrink; Chánh văn phòng Nhà trắng John Kelly; Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer; Cố vấn an ninh quốc gia McMaster; Trợ lý Tổng thống, Cố vấn cao cấp Stephen Miller; Trợ lý Tổng thống, Thư ký Nhà Trắng Rob Porter; Phó Cố vấn an ninh quốc gia Dina Powell; Phó Trợ lý Tổng thống phụ trách truyền thông chiến lược Michael Anton; Phó Trợ lý Tổng thống phụ trách kinh tế quốc tế Everett Eissenstat; Vụ trưởng an ninh – kinh tế châu Á, Hội đồng An ninh quốc gia Josh Cartin; Cố vấn cao cấp của Ngoại trưởng Mỹ Brian Hook.

Tiểu sử Tổng thống Mỹ Donald John Trump 1. Sinh ngày 14-6-1946 tại quận Queens, New York.

2. Tôn giáo: phái Presbyterian - Giáo hội Trưởng Nhiệm (đạo Tin Lành). 3. Học vấn: Học Đại học Fordham 2 năm (1964 - 1966), sau đó chuyển sang trường Tài chính và Thương mại Wharton thuộc Đại học Pennsylvania, tốt nghiệp Cử nhân Khoa học Kinh tế năm 1968. 4. Gia đình: Ông là con thứ tư trong số 5 người con của bà Mary Anne (1912 - 2000), một nhà từ thiện và làm nội trợ và ông Fred Trump (1905 – 1999), một nhà phát triển bất động sản. - Hiện có 5 người con: ba con trai (Donald Jr, Eric và Barron William Trump) và 2 con gái Ivanka và Tiffany Trump. Vợ là Melania Trump. 5. Sở thích cá nhân: Môn thể thao golf. 6. Quá trình làm việc: - Năm 1968: Gia nhập công ty của cha "Elizabeth Trump & Son", kinh doanh chủ yếu vào mảng nhà cho thuê dành cho giới trung lưu. - Năm 1971: Tiếp quản quyền điều hành "Elizabeth Trump & Son", đổi tên thành "The Trump Organization". Kể từ đó ông đã xây dựng nhiều khách sạn, sân golf và các công trình khác. - Năm 2001: khánh thành Tòa nhà "Trump World Tower" - cao ốc 72 tầng đối diện Trụ sở Liên hợp quốc. Xây dựng Trump Place - tổ hợp văn phòng dọc Sông Hudson. Trump sở hữu mặt bằng kinh doanh tại Trump International Hotel & Tower, tòa nhà phức hợp 44 tầng (khách sạn và chung cư) tại Bùng binh Columbus. - Năm 2003: ông Trump trở thành giám đốc sản xuất và MC của chương trình thực tế của đài NBC gọi là "Nhân viên tập sự" (The Apprentice). Năm 2004 đăng kí bảo hộ nhãn hiệu cho câu "Bạn bị sa thải" (You’re fired). - Năm 2015 - 2016: ứng viên của Đảng Cộng hòa tại cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016. - Tháng 1-2017: Chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ. 7. Các thành tựu trong sự nghiệp: - Ông Trump là nhân vật quan trọng trong giới doanh nhân Mỹ và nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông. - Năm 1987, xuất bản cuốn hồi ký "The Art of the Deal", tạm dịch "Nghệ thuật Đàm phán"; lọt vào danh sách những tác phẩm bán chạy nhất do New York Times thống kê và bình chọn trong suốt 48 tuần. Hơn 1 triệu cuốn sách đã được bán. - Năm 2007, được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. - Năm 2012, nhận bằng Tiến sĩ danh dự về kinh doanh tại Đại học Liberty. - Năm 2015, Forbes ước tính tài sản của ông Trump là 4 tỉ USD.

Các chuyến thăm song phương trong 2 năm qua Thời gian qua, hai bên duy trì trao đổi đoàn các cấp. Phía Mỹ cử nhiều đoàn thăm Việt Nam: Tổng thống Barack Obama (tháng 5-2016), Ngoại trưởng John Kerry (tháng 1-2017), Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter (tháng 6-2015)... Về phía Việt Nam thăm Mỹ có: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (tháng 7-2015); Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng (tháng 9-2015), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (tháng 9-2015); Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ (tháng 2-2016); Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân (tháng 4-2016); Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh thăm chính thức Mỹ theo lời mời của Ngoại trưởng John Kerry (tháng 10-2016).

Sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, hai bên tiếp tục duy trì các hoạt động trao đổi, tiếp xúc. Từ ngày 19 đến 22-4-2017, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã thăm chính thức Mỹ theo lời mời của Ngoại trưởng Rex Tillerson. Từ ngày 29 đến 31-5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm chính thức Mỹ theo lời mời của Tổng thống Donald Trump. Trong chuyến thăm, Tổng thống Donald Trump khẳng định sẽ thăm chính thức Việt Nam nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao APEC vào tháng 11-2017. Vừa qua, Việt Nam đã đón Đoàn Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện John McCain và Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Thornberry; Đoàn Chủ tịch Tiểu ban các lực lượng chiến lược, Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ Mike Rogers.

Mở ra nhiều cơ hội hợp tác

Kể từ khi xác lập quan hệ đối tác toàn diện (tháng 7-2013), quan hệ Việt Nam-Mỹ đã đạt nhiều tiến triển mới.

Từ năm 2005, Mỹ trở thành một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng liên tục ở mức 20% trong những năm gần đây, ước đạt 53 tỉ USD năm 2016, trong đó Việt Nam tiếp tục xuất siêu 30,9 tỉ USD. Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Mỹ vẫn tập trung vào những nhóm hàng xuất khẩu chủ lực như dệt may, giày dép, máy vi tính, thủy sản, nông sản, gỗ và sản phẩm gỗ, sản phẩm điện tử và linh kiện.

Hiện Việt Nam đứng thứ 16 trong số các đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ và tăng trưởng thương mại giữa hai nước hàng năm đạt 20%. Việt Nam luôn duy trì mức thặng dư lớn trong cán cân trao đổi thương mại với Mỹ.

Đến tháng 11-2016, Mỹ xếp thứ 8/112 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam với 815 dự án có tổng vốn đăng ký 10,07 tỷ USD, đồng thời xếp thứ 9/68 quốc gia tiếp nhận đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam với 147 dự án đầu tư có tổng vốn đăng ký 571,38 triệu USD. Từ ngày 27,28-3, hai bên đã tái khởi động cuộc họp kỹ thuật của Hội đồng Hiệp định khung về thương mại và đầu tư song phương.

Hợp tác an ninh - quốc phòng được duy trì trong khuôn khổ Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng Việt - Mỹ 2011 và Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng Việt - Mỹ 2015. Mỹ tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam. Về khoa học-kỹ thuật, hai bên ký Tuyên bố hợp tác về Khoa học Công nghệ (tháng 3-2015). Hợp tác giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân trên đà phát triển tích cực. Tính đến tháng 11-2016, Việt Nam có hơn 31.000 sinh viên, thực tập sinh đang theo học tại Mỹ, đứng đầu các nước Đông Nam Á, đứng thứ 6 trong số các nước có nhiều du học sinh tại Mỹ. Hai bên đang tích cực triển khai dự án Đại học Fulbright tại Việt Nam... Lượng khách du lịch Mỹ đến Việt Nam năm 2016 đạt trên 550 nghìn lượt (tăng 12,8% so với 2015).

Phía Mỹ tiếp tục quan tâm tới các vấn đề hợp tác y tế, môi trường, nhân đạo. Trong chuyến thăm của Tổng thống Obama (tháng 5-2016), hai bên đã ra hai Công bố chung về Đối tác Việt Nam-Mỹ về lĩnh vực Biến đổi khí hậu và Đối tác Việt Nam-Mỹ về lĩnh vực chống buôn bán động thực vật hoang dã. Theo đó, phía Mỹ sẽ hỗ trợ Việt Nam 60 triệu USD trong 5 năm để ứng phó với biến đổi khí hậu và 10 triệu USD trong 5 năm để phòng, chống buôn bán động thực vật hoang dã.

Hai bên tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực như Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM +)… trong đó có các vấn đề khu vực như an ninh an toàn hàng hải, củng cố đoàn kết ASEAN, đề cao vai trò trung tâm của ASEAN, triển khai Đối tác chiến lược Mỹ- ASEAN; cũng như các vấn đề toàn cầu như chống khủng bố, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, năng lượng và nguồn nước, chống tội phạm xuyên quốc gia...

Về vấn đề dân chủ, nhân quyền, hai bên tiếp tục đối thoại thẳng thắn, xây dựng về các vấn đề còn khác biệt, không để tác động tiêu cực đến các lĩnh vực hợp tác khác trong quan hệ song phương.

