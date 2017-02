Dạy nghề miễn phí cho công nhân

05/02/2017 21:54

Đây là chương trình do trường và LĐLĐ TP phối hợp triển khai nhằm nâng cao kỹ năng nghề cho CNVC-LĐ, nhất là trực tiếp sản xuất tại các DN.

Công nhân may tại các doanh nghiệp là đối tượng ưu tiên của chương trình

Các ngành nghề đào tạo gồm: điện công nghiệp, quản trị mạng máy tính, kỹ thuật sửa chữa - lắp ráp máy tính, thiết kế đồ họa, kế toán DN… Các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghề sẽ được tổ chức tại trường hoặc cơ quan, đơn vị, DN (tối thiểu 25 học viên/lớp). Học viên sẽ học ngoài giờ vào các buổi tối thứ hai, tư, sáu hoặc ba, năm, bảy trong 18 tháng. Học viên tốt nghiệp THCS là có thể tham gia. Các cơ quan, đơn vị, DN có nhu cầu gửi học viên theo học, liên hệ Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật nghiệp vụ Tôn Đức Thắng: TT17 Tam Đảo, cư xá Bắc Hải, phường 15, quận 10, TP HCM; điện thoại: 62649462 - 38625443.

Trước đó, trong tháng 1-2017, trường đã thí điểm khai giảng lớp đào tạo nghề may thời trang (hệ trung cấp) dành cho 60 học viên là cán bộ quản lý sản xuất, công nhân trực tiếp sản xuất làm việc tại Công ty CP May Việt Thịnh (Tổng Công ty May Việt Tiến).

Tin-ảnh: K.Phượng