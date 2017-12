03/12/2017 22:23

Chia sẻ kimh nghiệm ngăn ngừa tranh chấp, bà Trần Dy Linh,Giám đốc Công ty Giày dép Vĩnh Phong (quận Bình Tân, TP HCM), bày tỏ: "Việc điều chỉnh lương tối thiểu cùng với đó là phải tính toán các khoản thưởng cho NLĐ chắc chắn sẽ tạo áp lực không nhỏ cho DN trước Tết. Do vậy, DN phải chủ động ngồi lại với Công đoàn (CĐ) cơ sở rà soát lại chính sách đang thực hiện. Vấn đề nào DN chưa thực hiện đúng thì dứt khoát dứt điểm trong tháng 12, không để kéo sang năm".







Đã thành thông lệ, gần chục năm qua, từ đầu tháng 11 hằng năm, ưu tiên hàng đầu của ban giám đốc và CĐ cơ sở là phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách lương, thưởng đối với NLĐ. Nếu không phát hiện sai sót, hai bên sẽ bàn bạc phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng để có thể kịp áp dụng vào đầu năm sau ngay khi chính sách này có hiệu lực. Với sự chủ động này, hai bên cũng có thể tính toán mức thưởng Tết cho NLĐ. "Ngoài lương, điều NLĐ quan tâm nhất chính là chính sách phúc lợi. Trên cơ sở nội dung thỏa ước lao động tập thể đã ký kết, hai bên cũng sẽ tiến hành rà soát việc thực hiện chính sách đãi ngộ nhằm bảo đảm các thỏa thuận với NLĐ đã được thực hiện đầy đủ" - bà Linh cho biết thêm. Với sự giao thoa trong suy nghĩ lẫn hành động giữa hai phía, các chính sách mới liên quan đến NLĐ đều được thực hiện chỉn chu ngay từ đầu năm mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Năm nào cũng vậy, NLĐ đều an tâm làm việc đến ngày cuối cùng bởi luôn có một khoản thưởng Tết kha khá.

Theo ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam, ý thức tuân thủ pháp luật của người sử dụng lao động đóng vai trò then chốt trong việc bình ổn quan hệ lao động tại DN. Cơ chế trả lương, thưởng cũng như các chính sách chăm lo khác được xây dựng trên cơ sở thỏa thuận giữa CĐ (đại diện tập thể NLĐ) và chủ DN. Do vậy, việc DN thực hiện đúng các thỏa thuận đã cam kết chính là biện pháp căn cơ để loại trừ mầm mống tranh chấp. "Để công nhân an tâm hơn, với vai trò đại diện, CĐ cơ sở phải chủ động giám sát lương, thưởng và kịp thời góp ý nếu phát hiện DN có sai sót. Làm tốt công tác này sẽ giúp CĐ nâng cao vị thế trong mắt chủ DN lẫn NLĐ" - ông Quảng góp ý.

An Khánh