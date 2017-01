Dừng lại là tụt hậu

03/01/2017 21:57

Hài lòng với những gì đang có đồng nghĩa với việc các bạn đang tụt hậu và điều này khiến các bạn đối diện nguy cơ mất việc làm” - bà Nguyễn Thị Tùng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP May Việt Tiến, bày tỏ như vậy tại lễ khai giảng lớp đào tạo nghề miễn phí dành cho 60 cán bộ quản lý và công nhân (CN) tại Công ty CP May Việt Thịnh mới đây.

60 học viên được “chọn mặt gửi vàng” tham dự chương trình đào tạo nghề may thời trang (hệ trung cấp) là những CN ưu tú, có kinh nghiệm và kỹ năng nghề. Với sự hỗ trợ về chuyên môn từ Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật nghiệp vụ Tôn Đức Thắng (trực thuộc LĐLĐ TP HCM), ngoài kiến thức cơ bản của ngành may, CN còn được kèm cặp, rèn giũa tay nghề (cắt, ráp, may hoàn chỉnh sản phẩm) ngay tại nơi làm việc và đây chính là lợi thế không nhỏ. Mô hình lớp học bên cạnh xí nghiệp không chỉ tạo điều kiện thuận lợi về thời gian cho CN theo học mà còn giúp họ có thêm cơ hội để cọ xát, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Do vậy, theo bà Tùng, mỗi CN phải biết tận dụng cơ hội để tự nâng mình, xem đó là điều kiện cần để ổn định việc làm, thu nhập lâu dài.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là đòi hỏi tất yếu đối với quá trình phát triển của doanh nghiệp (DN) khi hội nhập kinh tế quốc tế. Ý thức được điều này, ngoài tập trung đầu tư đổi mới công nghệ, nhiều DN đặc biệt coi trọng việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ, thể hiện qua hàng loạt chính sách cụ thể, như: hỗ trợ 50%-100% kinh phí, gửi đi đào tạo, huấn luyện trong và ngoài nước.

Để ràng buộc trách nhiệm của người lao động (NLĐ) đối với nơi làm việc, nhiều DN còn xây dựng quy chế quản lý khắt khe, như buộc NLĐ bồi hoàn phí đào tạo nếu tự bỏ ngang hoặc học không đạt yêu cầu. Sự quan tâm của DN sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu tự thân NLĐ chưa xem việc làm mới hình ảnh bản thân mình là điều kiện cần thiết để có thể hội nhập. Nói cách khác, ý thức cầu tiến của NLĐ đóng vai trò quyết định cho chính tương lai của họ.

Với một đơn vị có bề dày truyền thống trong công tác chuẩn hóa nguồn nhân lực như Tổng Công ty CP May Việt Tiến, lời nhắc nhở của lãnh đạo DN có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nó không chỉ là lời tâm sự chân tình, đầy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị đối với thợ trẻ mà còn là lời cảnh tỉnh đối với họ. Họ chỉ có sự lựa chọn duy nhất là học, học nữa, học mãi, bởi nếu dừng lại là đồng nghĩa với tự đào thải bản thân.

An Chi