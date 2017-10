Giảm lương hưu lao động nữ: Sốc!

GÓC NHÌN

Nhân văn ở chỗ nào?

Thực tế, lao động nữ (LĐN) luôn chịu nhiều thiệt thòi trong việc làm, đời sống, đối xử của xã hội. Nếu ai đã từng lắng nghe họ chia sẻ về cuộc sống thì sẽ hiểu được họ đã phải đánh đổi nhiều thứ, từ tuổi trẻ đến sức khỏe, thậm chí tương lai. Gánh nặng gia đình khiến nhiều chị em làm việc quần quật để kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt đến mức không còn thời gian dành cho bản thân, quên đi hạnh phúc riêng tư.

Những đồng lương ít ỏi đổi bằng mồ hôi, nước mắt, sức khỏe của chị em, trong đó phải trích ra một phần đóng BHXH là cả nỗ lực lớn. Thế nhưng chính sách thay đổi, kéo giảm quyền lợi của LĐN khiến họ cảm thấy bất an. Vì sao cùng một đối tượng tham gia mà chính sách đối xử lại khác nhau, thật không thể hiểu nổi? Nên nhớ, LĐN tuổi càng cao thì sức khỏe càng giảm và liệu sẽ có bao nhiêu doanh nghiệp giữ họ lại để làm việc tiếp tục đến đủ 75% lương hưu? Tuổi càng cao, xin việc càng khó khăn, vậy ai là người đứng ra giải quyết vấn đề này?

Rõ ràng, LĐN hy sinh cho gia đình và đóng góp thiết thực vào sự phát triển xã hội nhưng đổi lại họ bị thiệt thòi đủ đường. BHXH - cái phao an sinh mà họ hy vọng bám víu khi về già lại không phải là chỗ dựa của họ. 30 năm làm việc là chuyện không đơn giản vì thiên chức làm mẹ khiến sức khỏe của LĐN giảm đi rất nhiều. Chính sách an sinh là phải nhân văn, sao đã không tăng mà lại còn cắt giảm quyền lợi LĐN? Tính toán như thế thì mục tiêu an sinh xã hội đến bao giờ mới đạt? NLĐ đang mất dần niềm tin vì những chính sách như vậy.

Lê Trần Thanh Hải

(Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Triple Việt Nam)