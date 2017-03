Phải có giấy chứng nhận sức khỏe

10/03/2017 21:27

Ông Võ Văn Hoàng, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Theo quy chế của công ty, tất cả trường hợp xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe đều phải có giấy chứng nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền. Trường hợp của chị Như Mai cũng vậy. Chị có thể xin nghỉ không lương để chăm sóc con mà không cần giấy chứng nhận sức khỏe, phòng nhân sự đã yêu cầu chị sửa lại lý do xin nghỉ nhưng chị bảo thủ, không chịu làm, sau đó nộp đơn xin nghỉ việc. Do giám đốc đi công tác nước ngoài nên công ty chưa thể giải quyết đơn xin nghỉ việc của chị chứ không phải không giải quyết. Chúng tôi đã mời chị lên viết lại đơn xin nghỉ không lương, nếu chị không viết mà vẫn nghỉ việc thì xem như tự ý nghỉ việc không có lý do chính đáng hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật.