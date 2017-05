Bi kịch mẹ lôi con gái vào vũng lầy!

28/05/2017 10:17

Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội vừa cho biết đã ban hành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án Nguyễn Hoàng Lan cùng đồng phạm mua bán trái phép chất ma túy đến Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị truy tố trước pháp luật.

Cơ quan CSĐT xác định trong thời gian từ tháng 9-2015 đến tháng 1-2016, Lan cùng đồng phạm đã mua bán trái phép trên 16,2kg ma túy tổng hợp các loại, với số tiền giao dịch qua tài khoản hàng chục tỉ đồng.

Quá trình đấu tranh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 47) đã có căn cứ, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố 6 bị can về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Các bị can gồm: Nguyễn Hoàng Lan (46 tuổi, ở phường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội); Nguyễn Đức Anh (24 tuổi, ở Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội); Nguyễn Tuyết Ngân (21 tuổi, con gái Nguyễn Hoàng Lan); Cao Xuân Trường (46 tuổi, ở phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội); Nguyễn Hoài Nam (35 tuổi ở phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội) và Nhữ Thu Hằng (25 tuổi, ở phường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội).

Cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã 3 bị can liên quan trong vụ án đang bỏ trốn gồm: Lê Tuấn Anh (40 tuổi, ở ngõ Trại Cá, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Văn Giang (29 tuổi, ở xóm 4 xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam); Vương Anh Đức (34 tuổi, ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội).

Theo lời khai của Lan, từ năm 2015, chị ta đã thiết lập đường dây mua bán ma túy tổng hợp với số lượng lớn từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh. Để tránh bị phát hiện, Lan không bao giờ xuất đầu lộ diện...

Ngoài việc sử dụng các chân rết, đối tượng còn thực hiện việc chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do các đệ tử đứng tên, đây là thủ đoạn mới, cực kỳ tinh vi của đối tượng trùm. Với thủ đoạn này, trong trường hợp bị phát hiện, Lan có thể phủi tay, đổ lỗi hết cho người khác.

Lan khai đã lôi kéo cả con gái (Nguyễn Tuyết Ngân, 21 tuổi) và người yêu cũ của Ngân là Nguyễn Đức Anh cùng tham gia. Để phục vụ cho việc giao dịch, chuyển và nhận tiền mua bán ma túy, theo sự chỉ đạo của bà trùm, gã con nuôi mở 2 tài khoản tại 2 chi nhánh ngân hàng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để giao dịch mua và bán hàng.

Đối tượng Lan đồng thời thuê căn nhà 5 tầng ở ngõ 199 Khương Thượng, Đống Đa dùng làm “tổng kho”; căn nhà ở khu tập thể trên phố Hoàng Đạo Thành (quận Thanh Xuân) làm nơi ở của Ngân và cũng là nơi cất giấu ma túy và tiền. Với sự giúp sức đắc lực của con gái và con nuôi, hoạt động của đường dây diễn ra khép kín rất khó bị phát hiện.

Qua công tác quản lý địa bàn, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) phát hiện dấu hiệu bất thường của Nguyễn Đức Anh và Nguyễn Tuyết Ngân. Khi có đủ căn cứ, đơn vị đã tiến hành bắt giữ hai đối tượng này.

Khám xét khẩn cấp nhà Đức Anh, cơ quan Công an đã thu giữ số lượng ma túy tổng hợp lớn được cất giấu tại đây gồm 23 túi Methamphetamine (ma túy đá) và Ketamin tổng trọng lượng 10.658,6 gram, 400 viên thuốc lắc dập logo “Toyota”, 700 viên thuốc lắc dập logo “Lexus”, cân điện tử...

Tại nhà của Nguyễn Tuyết Ngân ở Hoàng Đạo Thành, thu giữ 45 viên ma túy tổng hợp và 425 triệu đồng. Đức Anh và Ngân khai số ma túy trên chuẩn bị đưa vào TP HCM tiêu thụ.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Phòng PC 47 Công an TP Hà Nội cho biết: Để ngụy trang cho những chuyến ra vào thành phố Hồ Chí Minh, tránh sự phát hiện của lực lượng Công an, bà trùm lấy cớ bị bệnh đau lưng thường xuyên đi lại chữa bệnh. Tại TP HCM, Lan thuê cùng lúc nhiều nhà; mỗi địa bàn chỉ ở trong thời gian ngắn, hòng tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.

Ngoài sử dụng con gái và con trai nuôi, Lan còn kết nạp đệ tử, một trong số đó có Lê Tuấn Anh (còn có tên là Tuấn Tuyến). Tuấn Anh sẽ thay Lan điều hành hoạt động mua bán ma túy tại TP HCM mỗi khi Lan ra Hà Nội. Lê Tuấn Anh cũng dùng tài khoản để nhận tiền ma túy.

Quá trình đấu tranh mở rộng, Cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi giúp sức của các đối tượng có liên quan gồm Nguyễn Văn Giang, Vương Anh Đức, Nguyễn Hoài Nam. Nhóm đối tượng này cũng có nhiệm vụ đi giao ma túy cho khách ở Hà Nội và TP HCM.

Mở rộng đường dây, Phòng PC 47 Công an TP Hà Nội còn làm rõ các đối tượng tiêu thụ ma túy của Lan gồm Cao Xuân Tường, Nguyễn Minh Đức (SN 1987, ở quận Ba Đình, Hà Nội) và Đàm Trọng Thắng (SN 1953, trú tại Biên Hòa, Đồng Nai).

Căn cứ bản sao kê chi tiết hoạt động giao dịch tài chính của tài khoản mang tên Nguyễn Đức Anh mở tại chi nhánh ngân hàng T. ở Hà Nội thì trong thời gian từ cuối năm 2014 đến khi bị bắt tháng 1-2016, Đức Anh đã giao dịch qua tài khoản trên tổng số tiền gần 20 tỷ đồng.

Còn tài khoản mang tên Đức Anh mở tại chi nhánh ngân hàng T tại TP Hồ Chí Minh, trong thời gian từ ngày 15-12-2015 đến 21-1-2016 đã giao dịch gần 3 tỷ đồng. Cơ quan Công an đã chứng minh các giao dịch trong 2 tài khoản này đều liên quan đến việc nộp và chuyển khoản của các bị can, đối tượng trong đường dây ma túy do Nguyễn Hoàng Lan cầm đầu.

Ngoài ra, trong tài khoản ngân hàng của Nguyễn Tuyết Ngân thể hiện giao dịch gần 4 tỉ đồng, cũng gồm các giao dịch với các đối tượng trong đường dây ma túy của Nguyễn Hoàng Lan.

Bản sao kê chi tiết hoạt động giao dịch tài chính của Lê Tuấn Anh – đệ tử ruột của Lan tại TP Hồ Chí Minh với tổng số tiền trên 19 tỷ đồng cũng thể hiện các giao dịch với các đối tượng Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Hoài Nam, Vương Anh Đức.







Theo Báo Công An Nhân dân