Cô gái mất tích vì mạng xã hội

23/02/2017 16:27

Đặc biệt là khi có con gái đến tuổi cập kê. Với gia đình hai nạn nhân Lù Thị C và Giàng Thị D (17 tuổi, học sinh của một trường nội trú trên địa bàn tỉnh Yên Bái) cũng vậy...

Giữa lúc tưởng như tuyệt vọng nhất, sự trở về của hai nạn nhân khiến họ vỡ òa trong cảm xúc. Cũng từ đây, một đường dây mua bán người đã được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Yên Bái điều tra, làm rõ. Ngày 21-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi mua bán người.

Một ngày cuối tháng 10-2016, giữa lúc cuộc tìm kiếm của gia đình rơi vào vô vọng thì Lù Thị C đột ngột trở về nước. Khoảng nửa tháng sau đó, nạn nhân thứ hai của vụ án là Giàng Thị D cũng trở về đoàn tụ cùng gia đình. Sự trở về của hai cô gái đã làm sáng tỏ sự thật của vụ mất tích.

C kể rằng, qua mạng xã hội facebook, C quen một thanh niên cùng tuổi, quê ở Lào Cai. Từ sự quen biết ban đầu, C nảy sinh tình cảm rồi bị gã đàn ông này lừa bán. Còn Giàng Thị D theo bạn đi chơi cũng rơi vào cái bẫy của những kẻ buôn người. Khi đi qua khu vực bờ suối, nhìn thấy có nhiều chữ tiếng Trung Quốc, C và D đều biết bị đối tượng này lừa bán, nhưng cũng như các nạn nhân có cùng cảnh ngộ, khi đã nhắm mắt đưa chân, họ không còn đường quay về.

Cư Seo Đồng.

Lúc này, người đàn ông C đem lòng yêu thương lộ dần bản chất của một con thú đội lốt người. Cũng như các nạn nhân khác, hai cô gái trẻ trở thành món hàng nơi đất khách. Họ may mắn hơn những người có cùng cảnh ngộ, khi không bị đưa vào các động mại dâm ở bên kia biên giới. Cả hai đều bị bán cho những người đàn ông Trung Quốc, có tuổi đời bằng cha chú mình.

Trong những ngày bị giam giữ nơi đất khách, hai cô gái bị giam giữ ở hai địa bàn khác nhau nhưng cả hai vẫn tìm mọi cách thoát khỏi địa ngục trần gian. C may mắn gặp được một người Trung Quốc tốt bụng giúp đỡ đưa về nước, còn D cũng tìm đến Công an Trung Quốc nhờ giải cứu... Cả hai nạn nhân là một trong những trường hợp may mắn vì họ chưa bị xâm hại và chỉ trong thời gian ngắn đã trở về đoàn tụ cùng gia đình....

Cũng từ đây, bắt nguồn một hành trình kiếm tìm gian nan của các cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Yên Bái. Việc lần tìm đối tượng gây án có lúc tưởng như vô vọng, bởi nạn nhân không biết tên, địa chỉ thật của đối tượng. Trong khi đó, những thông tin trên mạng xã hội facebook đều là ảo.

Ngày 9-2, bằng các biện pháp nghiệp vụ, danh tính của đối tượng đã được làm rõ. Đối tượng là Cư Seo Quang (17 tuổi, trú tại thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai).

Quá trình điều tra còn xác định các đối tượng có liên quan là Thào Seo Chúng (26 tuổi, trú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai); Sùng Seo Vảng (21 tuổi, cũng ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) và anh trai của Quang là Cư Seo Đồng (20 tuổi, trú tại địa chỉ trên).

Quang và Đồng đều là những thanh niên không nghề nghiệp. Cả hai sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở bản vùng cao của huyện Bảo Thắng, ít học hành nhưng đều là những kẻ có tài khua môi múa mép. Thấy việc tổ chức đưa người sang Trung Quốc bán được tiền, Đồng tham gia, sau đó lôi kéo em trai là Cư Seo Quang cùng thực hiện hành vi phạm tội. Đồng đã dạy cho em trai các kỹ năng tán gái qua mạng, khiến các con mồi dễ dàng sập bẫy. Cũng từ đó, Quang bắt đầu lên mạng và tìm cách lừa đảo các nạn nhân.

Những câu nói như rót mật vào tai của Quang khiến C “gục ngã” trong thời gian ngắn. Sau khi cá đã cắn câu, Quang bàn với Chúng và Vảng lừa đưa C đi bán tại Trung Quốc. Ngày 17-10-2016, Quang và Chúng đón xe khách từ Lào Cai xuống thành phố Yên Bái. Tiếp đó, Quang gọi điện rủ C đến nhà Quang chơi, điểm đón tại Bến xe khách Yên Bái.

Run rủi thế nào, hôm đó, C lại rủ nạn nhân D là bạn cùng lớp đi cùng. Khi nhìn thấy có thêm một con mồi, Quang khấp khởi mừng thầm. Các đối tượng bắt taxi, đưa nạn nhân ngược lên Lào Cai. Trên đường đi, bọn chúng thông báo cho Vảng và Đồng hẹn đón tại ngã ba Bảo Nhai, Bảo Thắng. Tại đây, Vảng dùng xe máy chở Quang, nạn nhân C và Đồng; Chúng chở nạn nhân D... Khi đến đường biên, Đồng và Chúng quay về còn Quang, Vảng đưa hai nạn nhân sang Trung Quốc bán được 3,8 vạn NDT. Số tiền này, các đối tượng chia đều cho cả nhóm.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Yên Bái xác định Vảng và Quang đã bị Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ trong một vụ án mua bán người khác. Về phần Đồng, xác định việc bắt giữ đối tượng không dễ dàng, kế hoạch đã được các trinh sát tính toán khá tỷ mỷ. Căn nhà của Đồng nằm sâu trong bản người Mông, thưa thớt người qua lại.

Để tiếp cận, lực lượng trinh sát phải nhờ đến sự giúp đỡ của Công an địa phương; thời điểm lựa chọn cũng là lúc đối tượng lơ là, thiếu cảnh giác nhất. Bởi như con sóc rừng, chỉ cần thấy động là Đồng bỏ trốn... mà các đối tượng đã quen với việc đi rừng nên nếu bị sổng việc bắt giữ sẽ rất khó khăn. Khi bị bắt giữ, Đồng đang ở giữa một quả đồi. Dù đã bị khống chế nhưng đối tượng vẫn điên cuồng chống trả.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố Quang, Đồng và Vảng về hành vi mua bán người. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục mở rộng.

Theo Xuân Minh (CAND)