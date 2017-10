Lừa lấy 3 tỷ rồi trốn đi làm... giám đốc doanh nghiệp!

31/10/2017 14:29

Sáng nay (31/10), lãnh đạo Phòng Cảnh sát Truy nã - Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (SN 1982, trú xóm Thượng Thăng, xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc) sau 5 năm lẩn trốn truy nã vì tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, tháng 6/2012, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc nhận được đơn của một số công dân xóm Thượng Thăng, xã Khánh Lộc (Can Lộc) tố cáo việc bị đối tượng Nguyễn Văn Tuấn và vợ (hành nghề buôn bán) đã vay mượn bằng tiền mặt và nhờ một số hộ dân làm khế ước vay tiền tại Ngân hàng Vietcombank và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Can Lộc.

Số tiền mà vợ chồng Tuấn chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng.

Qua tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Tuấn về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày 7/8/2012, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc ra quyết định truy nã toàn quốc.

Được biết, trước khi bị bắt, đối tượng lẩn trốn tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang và giữ chức Giám đốc Kỹ thuật Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi tại Khu Công nghiệp Quang Châu.





Theo Ngà - Hùng (Hà Tĩnh Online)