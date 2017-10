Thêm 1 giáo viên dạy 38 năm "ứa nước mắt" nhận lương hưu 1,3 triệu đồng

31/10/2017 11:39

Thông tin giáo viên Trương Thị Lan ở Hà Tĩnh công tác 37 năm nhưng khi về hưu chỉ nhận được mức lương hưu vỏn vẹn 1,3 triệu đồng đang làm nóng dư luận, đến Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cũng phải thừa nhận lương 1,3 triệu đồng thì "sống sao nổi".

Bà Nguyễn Thị Loan, người cống hiến 38 năm trong ngành giáo dục, chỉ được hưởng lương hưu 1,3 triệu đồng/tháng

Không chỉ ở Hà Tĩnh, tại Thanh Hóa cũng thấy có thêm 1 giáo viên công tác 38 năm trong ngành mầm non nhưng khi về hưu cũng hưởng lương vỏn vẹn 1,3 triệu đồng/tháng.

Đó là cô giáo Nguyễn Thị Loan, ngụ thôn Ba Chè, xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Theo phản ánh của bà Loan, ngày 2-2-1979, bà bắt đầu đi dạy trông trẻ tại xã Thiệu Đô và sau đó có đi học lên để hoàn thiện bằng cấp. "Lúc đầu mới vào nghề, làm gì được hưởng lương hàng tháng như bây giờ mà chỉ nhận được vài kg lúa và khoai lang. Nhiều lúc khó khăn muốn bỏ nghề nhưng vì yêu nghề, yêu học sinh nên tôi vẫn tiếp tục bám trụ"- bà Loan kể.

Cũng theo bà Loan, đến tận năm 2014, khi có chính sách đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho các giáo viên và để đủ năm tham gia BHXH khi về hưu, bà Loan đã tự bỏ tiền túi ra đóng BHXH ngược lại bắt đầu từ ngày 1-1-1995 (9 năm). "Từ tháng 6-2004 đến tháng 12-2011, tôi được hưởng lương từ 290.000 đồng đến 1.543.800 đồng/tháng. Đến tháng 1-2012 tôi với được biên chế chính thức và hưởng hệ số lương 1,86 đến 2,46 theo từng năm. Tháng 2-2017 tôi về hưu, thời gian tham gia BHXH là 22 năm 2 tháng và được nhận mức lương 1.210.000 đồng/tháng (cộng cả 12% thâm niên)"- bà Loan cho biết.

Thấy mức lương trên quá bèo bọt, bà Loan đã viết đơn gửi các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa. Đến tháng 7-2017, bà Loan được nhận mức lương hưu tăng lên 1,3 triệu đồng/tháng. "Tôi năm nay tôi 55 tuổi, có 38 năm cống hiến cho giáo dục, về hưu nhận mức lương mà ứa nước mắt, mong Nhà nước có cách tính và chính sách hỗ trợ để những người như chúng tôi bớt thiệt thòi"- bà Loan mong muốn.

Theo báo cáo của Phòng Lao động tiền lương BHXH (Sở LĐ-TB-XH tỉnh Thanh Hóa), bà Loan là giáo viên mầm non nông thôn tham gia BHXH bắt buộc từ ngày 1-1-1995, được tuyển dụng vào biên chế Nhà nước từ ngày 1-1-2012 và không thuộc đối tượng hưởng mức lương theo Công văn số 333/LĐTBXH-BHXH ngày 7-2-2017 của Bộ LĐ-TB-XH, vì công văn trên trên chỉ áp dụng cho giáo viên mầm non thành phố, thị xã và Hiệu trưởng mầm non nông thôn.

Theo tìm hiểu, không chỉ riêng bà Loan mà hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có rất nhiều giáo viên mầm non cống hiến hàng chục năm cho ngành nhưng về hưu chỉ nhận được mức lương "sống sao nổi" 1,3 triệu đồng/tháng.

Thanh Tuấn