Lương hưu 1,3 triệu đồng, sống sao nổi!

Hà Tĩnh: 270 giáo viên nhận lương hưu 1,3 triệu đồng

Cô giáo mầm non Trương Thị Lan vào ngành ngày 5-9-1980, nghỉ hưu vào tháng 9-2017, có 37 năm cống hiến; năm đóng bảo hiểm kể cả đóng lùi là 22 năm 8 tháng; hệ số lương hiện hưởng đến ngày nghỉ hưu là 3,46. Đến ngày nghỉ hưu được hưởng số tiền 1,268 triệu đồng/tháng và được nhà nước bù thêm 32.000 đồng. Tổng cộng 1,3 triệu đồng/tháng.

Chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động, cô Lan bộc bạch: "Hoàn cảnh gia đình tôi hiện rất khó khăn, chồng con đau ốm bệnh tật, với số tiền trên không biết lấy gì để sinh sống". Cũng theo cô Lan, qua câu chuyện của mình, cô mong muốn các ngành chức năng liên quan quan tâm nhiều hơn đến đời sống của các cô giáo mầm non trên cả nước để họ có thể yên tâm công tác, không lo lắng về cuộc sống sau khi về hưu.

Cô Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Lê Duẩn, cho biết trước đây ở trường cũng có một số giáo viên lúc về hưu nhận mức lương rất thấp. "Năm 2015, trường có một cô về hưu chỉ nhận được mức lương 1 triệu đồng/tháng; năm 2016 có một cô về hưu nhận mức lương 1.560.000 đồng tháng. Đi dạy cả đời, nghỉ hưu với hơn 1 triệu đồng không thể đủ trang trải cuộc sống" - cô Hà trải lòng. Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh, chia sẻ thêm nhiều giáo viên mầm non ở Hà Tĩnh có mức lương hưu thấp như vậy, bản thân ông rất trăn trở nhưng vì quy định chung thuộc về chế độ chính sách nên đành chịu.

Theo ông Hoàng Văn Minh, Giám đốc BHXH tỉnh Hà Tĩnh, tính đến hết năm 2016, cơ quan này đã thực hiện chi trả bảo hiểm cho hơn 270 giáo viên mầm non trong toàn tỉnh với mức lương tối thiểu 1,3 triệu đồng/tháng như trường hợp cô Trương Thị Lan. Mức lương hưu thấp là do quá trình đóng BHXH ngắn và tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của giáo viên mầm non thấp. Về việc này, một lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã giao Sở Nội vụ rà soát, trên cơ sở đó có chính sách, kiến nghị điều chỉnh phù hợp.