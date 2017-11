Báo động tình trạng ô nhiễm không khí gây vô sinh

23/11/2017 09:13

Nhóm nghiên cứu của Đài Loan và Hồng Kông do Tiến sĩ Xiang Qian Lao, Đại học Trung Quốc ở Hồng Kông, đứng đầu đã khảo sát 6.500 người đàn ông sống ở Đài Loan. Kết quả cho thấy chất lượng tinh trùng của họ kém đi khi sống ở vùng bị ô nhiễm.



Ô nhiễm không khí khiến khả năng sinh sản của đàn ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng - ảnh: NBC NEWS

Nghiên cứu cho thấy chỉ cần tăng thêm khoảng 5 microgram (0,005 miligram (mg) PM2.5s ("hạt siêu nhỏ" đại diện cho ô nhiễm) trên 1 m3 không khí, quý ông đã tăng 26% nguy cơ lọt vào nhóm có rất ít tinh trùng mang kích thước và hình dạng bình thường. Nhóm này – chiếm khoảng 10% - thường bị vô sinh, hiếm muộn.

Theo báo cáo vừa được công bố trên tạp chí BMJ Open, tác động gây vô sinh trở nên rõ ràng khi chỉ số PM2.5s tăng lên trên 25 (25 microgram/1 m3 không khí). Đo lường tại thủ đô London của Anh cho thấy chỉ số này vào khoảng 69.

Nghiên cứu chưa xác định tận gốc cơ chế ảnh hưởng của ô nhiễm lên tinh trùng nhưng các nghiên cứu thực nghiệm chứng minh rằng một số kim loại nặng, hydrocarbon thơm đa vòng trong các hạt ô nhễm có gây hại lên tinh trùng. Các chất ô nhiễm cũng có thể làm hỏng DNA và thay đổi khả năng di động của tinh trùng.

Các nhà khoa học hy vọng nghiên cứu này sẽ lý giải phần nào việc con người ngày một khó có con hơn. Trong một nghiên cứu gần đây, các nhà khoa học cũng thống kê được số lượng tinh trùng của quý ông các nước phương Tây giảm đến 60% trong vòng 40 năm qua.

Tinh trùng không khỏe mạnh cũng liên quan đến tỉ lệ tử vong sơ sinh cao hơn cũng như tăng nguy cơ một số bệnh.

Vừa qua, Tổ chức Y tế thế giới WHO cũng cảnh báo Hà Nội về mức độ ô nhiễm không khí tại đây. Theo số liệu thống kê cập nhật trên website đo lường chất lượng không khí toàn thế giới aqicn.org (Air Pollution in the World - Real-time Air Quality Index), chỉ số PM2.5 đo lường được tại Hà Nội vào khoảng 34-188 tùy thời điểm trong ngày, tại TP HCM là 59-175. Các thông số này được đo lường bởi Đại sứ quán Mỹ.

A. Thư (Theo Telegraph, aqicn.org)