TP HCM sẽ có thịt heo hoàn toàn không kháng sinh

Sáng 28-11, khá đông người dân khu vực phường 2, quận Bình Thạnh, TP HCM đến tham quan, mua sắm tại cửa hàng Vissan ở số 340-342-344 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh, TP HCM. Đây là cửa hàng đầu tiên xây dựng theo mô hình vừa giới thiệu, bán sản phẩm Vissan vừa bán lẻ theo giá sỉ thịt heo mảnh và heo khúc cho tiểu thương và các khách hàng có nhu cầu.



Theo đó, từ 0 giờ đến 6 giờ sáng mỗi ngày, cửa hàng sẽ bán lẻ theo giá sỉ đối với heo nguyên mảnh, đùi heo khúc, vai heo khúc, rọi heo khúc, heo pha lóc theo chủng loại dành cho các tiểu thương kinh doanh thịt tươi sống tại chợ truyền thống, hệ thống nhà hàng, khách sạn, trường học, cơ quan, xí nghiệp…



Từ 6 giờ đến 21 giờ sẽ bán các mặt hàng tươi sống, thực phẩm chế biến và hàng công nghệ như những cửa hàng Vissan khác.

Thịt heo mảnh được bố trí trong khu vực riêng trong cửa hàng, chỉ bán từ 0 giờ đến 6 giờ sáng

Về nguồn heo cung cấp cho cửa hàng, VISSAN cam kết thu mua từ các trang trại nuôi heo VietGAP đã được chứng nhận, kiểm tra, kiểm soát bởi các đơn vị chức năng. Nguồn heo được tiếp nhận tại công ty theo đúng quy trình, được giết mổ trên dây chuyền công nghiệp có sự kiểm soát chặt chẽ bởi cơ quan thú y độc lập, đồng thời truy xuất được nguồn gốc theo chương trình TE-FOOD của thành phố.



Bên cạnh đó, VISSAN cũng kiểm soát chặt chẽ các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu giết mổ cho đến phân phối ra thị trường. Thịt heo sau khi giết mổ và pha lóc sẽ vận chuyển treo trên xe bảo ôn chuyên dụng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm khi đưa đến hệ thống phân phối. Tại điểm bán, công ty trang bị tủ mát để bảo đảm chất lượng thịt, đồng thời, tất cả nhân viên quầy hàng thịt tươi sống đều được trang bị các dụng cụ chuyên dụng và kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo ông Nguyễn Ngọc An, Tổng giám đốc công ty Vissan, thời gian tới Vissan sẽ mở thêm 5 cửa hàng theo mô hình này tại các khu vực gần chợ truyền thống trên địa bàn TP HCM. Ngoài ra, Vissan cũng đang xây dựng chuỗi cửa hàng riêng cho sản phẩm thịt heo không kháng sinh.



"Cần phân biệt rõ để tránh hiểu lầm. Thịt heo không kháng sinh là cách nói ngắn gọn để chỉ thịt heo được đầu tư chăn nuôi, hoàn toàn không sử dụng kháng sinh. Thịt heo ViepGap, thịt được truy xuất nguồn gốc đang bán trên thị trường hiện tại có dùng kháng sinh trong chăn nuôi nhưng đến khi xuất chuồng không còn tồn dư kháng sinh trong thịt." – ông An cho biết.

10 tháng đầu năm, Vissan có mức tăng trưởng mảng thực phẩm chế biến 15%, thực phẩm tươi sống 10% so với cùng kỳ năm 2016, doanh thu tăng 15%. Như vậy, Vissan khó đạt chỉ tiêu tăng trưởng 35% trong năm nay do Đại hội đồng cổ đông công ty đặt ra. "Vissan chiếm khoảng 10% thị phần thực phẩm tươi sống tại TP HCM, thị trường còn rất lớn nhưng sức mua thực phẩm tươi sống gần như đã ổn định, nhu cầu thị trường tăng rất ít. Định hướng sắp tới, Vissan không chỉ phát triển thêm thị trường TP HCM mà còn mở rộng ra các thành phố lớn trên cả nước" - ông An chia sẻ.

Giá tham khảo một số mặt hàng thịt heo tại cửa hàng Vissan Bùi Hữu Nghĩa Heo mảnh: loại đặc biệt giá 41.000 đồng/kg, loại 1 giá 40.000 đồng/kg, loại 2 giá 39.000 đồng/kg, loại 3 giá 37.000 đồng/kg Đùi heo khúc: loại đặc biệt giá 41.000 đồng/kg, loại 1 giá 140.000 đồng/kg, loại 2 giá 39.000 đồng/kg, loại 3 giá 37.000 đồng/kg Vai heo khúc: loại đặc biệt giá 40.000 đồng/kg, loại 1 giá 39.000 đồng/kg, loại 2 giá 38.000 đồng/kg, loại 3 giá 36.000 đồng/kg Ba rọi heo: loại đặc biệt giá 42.000 đồng/kg, loại 1 giá 41.000 đồng/kg, loại 2 giá 40.000 đồng/kg, loại 3 giá 38.000 đồng/kg.

Thanh Nhân