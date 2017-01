Trái cây ngoại tràn xuống vỉa hè bán Tết

24/01/2017 09:41

Những ngày cận Tết, trước cổng chung cư New Sài Gòn trên đường Nguyễn Hữu Thọ (huyện Nhà Bè, giáp khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP HCM) xuất hiện một điểm bán táo Mỹ, Canada… ngay dưới vỉa hè. Khu vực này, trước đây vốn là nơi dừng chân của các xe đẩy bán trái cây hàng “dạt” giá rẻ. Táo ở đây được đóng trong thùng rất chuyên nghiệp, từng lớp có miếng lót chuyên dụng để tránh va đập. Do được lấy ra từ nơi bảo quản lạnh ra môi trường thường nên các quả táo đều có hiện tượng “đổ mồ hôi”.

Nhân viên bán hàng ở đây cho biết khi đã đem ra ngoài, có thể để táo khoảng 7 ngày mới hư. Về giá, loại 50.000 đồng/kg (được 5-6 quả), vị chua chua ngọt ngọt, hơi xốp và loại 80.000 đồng/kg (khoảng 3 quả) ăn khá giòn và ngọt.

“Người Việt mình thấy táo Mỹ, Canada bán vỉa hè hay nghi ngờ là hàng Trung Quốc nhưng do khu này có nhiều người nước ngoài, họ đã quen với táo này nên ghé mua, người Việt mình nhìn thấy rất tin tưởng nên mua theo. Nhờ bán vỉa hè, không tốn chi phí mặt bằng, bảo quản nên giá bán phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng hơn” – nhân viên bán hàng chia sẻ.

Táo Mỹ, Canada bán vỉa hè

Với nhóm hàng bánh kẹo, nước giải khát, bà Phan Kim Ngân, Giám đốc Bán hàng hệ thống cửa hàng US Mart, cho biết so với năm ngoái, giá bán lẻ nguồn hàng nhập khẩu từ Mỹ giảm tới 20%. Nguyên nhân là do nhà sản xuất phía Mỹ đã chú ý đến thị trường Việt Nam nên chủ động giảm giá để phát triển thị trường và đơn vị bán lẻ cũng cố gắng giảm giá thêm để tiếp cận đa dạng hơn các nhóm khách hàng. Tết này, có rất nhiều thực phẩm Mỹ lần đầu được nhập khẩu chính thức tại Việt Nam và bán khá chạy, nhất là các loại bánh xốp có nhân, nước ngọt có gas, bia,… Nhờ có giá tốt nên cửa hàng thiết kế những giỏ quà Mỹ giá rất cạnh tranh, nhiều loại chỉ khoảng 500.000 đồng nhưng đảm bảo cả số lượng, chất lượng và mẫu mã. Ngoài ra, còn có một số sản phẩm làm bao bì dành riêng cho dịp Tết nên rất thuận tiện cho người tiêu dùng.

Một chuyên gia trong lĩnh vực xúc tiến thương mại nông sản cho biết nhiều loại trái cây ngoại đang dần trở về “giá trị thật”. Lý do là ở các nước tiên tiến, canh tác cơ giới hóa nên giá thành sản phẩm thấp. Rất nhiều loại trái cây ở nước ngoài giá chỉ khoảng 1 USD/kg, cùng với mở cửa, giảm thuế thì các doanh nghiệp nhập khẩu về bán với số lượng lớn giá cả cạnh tranh, người tiêu dùng sẽ hưởng lợi.

Trong năm qua, thực phẩm ngoại từ các nước “nhà giàu” như Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản có hàng loạt chương trình xúc tiến thương mại bài bản vào thị trường Việt Nam. Điểm nối bật của thị trường Việt Nam được các chuyên gia xúc tiến thương mại nước ngoài nhắc tới là khẩu vị người Việt đang thay đổi và sẵn sàng đón nhận sản phẩm mới.

Bài và ảnh: NGỌC ÁNH