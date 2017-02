Kinh hoàng những kiểu săn nợ tàn độc ở Hải Phòng

Cho vay lãi nặng rồi đòi nợ bằng những trò ác độc, không chỉ bản thân con nợ mà những người ruột thịt trong gia đình, họ hàng cũng bị bọn chúng dồn đuổi với những đòn phép đe dọa khủng bố tinh thần một cách tàn độc. Suốt 1 năm ròng vất vả ngày đêm, kiên trì vượt qua mọi khó khăn và đầy áp lực căng thẳng, lực lượng Cảnh sát hình sự CATP đã nhận diện, vạch mặt một ổ nhóm tội phạm có tổ chức đã dùng các thủ đoạn ác độc trong việc “săn nợ” của một đại gia đình đang sinh sống giữa lòng thành phố…

Các kiểu đòi nợ độc ác

Từ cuối năm 2015 và trong suốt năm 2016, đại gia đình ông Phạm Văn Q., sinh 1958, ở Cầu Đất, quận Ngô Quyền phải trải qua những tháng ngày sống trong ác mộng. Có một nhóm đối tượng thường xuyên gọi điện thoại, đến nhà, chặn đường ép vợ chồng ông Q. phải trả món nợ cho con trai ông là Phạm Thái Dương, sinh 1987, mà ông không hề biết, đồng thời đe dọa sẽ giết vợ chồng Dương, vợ chồng ông cùng người con trai út và phá cả nhà của gia đình ông. Tìm hiểu ra, ông Q. được biết anh Dương đã trót vay nặng lãi của nhóm đối tượng trên. Do hoảng loạn, suy sụp về tinh thần, trước sức ép của các đối tượng, vợ chồng ông Q. đã đi vay một số tiền để trả cho chúng những mong giữ an toàn cho cả gia đình.

Vào tháng 12-2015, gia đình của Dương đã trả số tiền nợ cho anh là 2,7 tỷ đồng và họ còn nhiều lần trả nợ thay cho Dương với số tiền hàng tỷ đồng nữa. Con dại cái mang, gia đình đã phải ngậm ngùi bán cả nhà để trả cho con mà vẫn không thoát khỏi vòng nợ nần. Rồi từ lãi nặng đến lãi phạt, rồi lãi mẹ đẻ lãi con, đến nay số nợ của Dương vẫn lên tới hàng tỷ đồng?! Rồi khi nạn nhân không còn khả năng trả nợ thì các đối tượng quay ra gây sức ép lên cả gia đình.

Không chỉ nơi ông Q. sinh sống mà gia đình họ hàng, anh chị em của ông đều bị nhóm đối tượng trên gây áp lực, khủng bố tinh thần bằng nhiều thủ đoạn đê hèn, tàn ác, như: đổ chất bẩn (sơn và hóa chất…) vào trước cửa nhà (tại 6 địa điểm khác nhau ở phố Cầu Đất, phố Lê Lợi, đường Lê Hồng Phong); tung ảnh (có ghi dòng chữ “trả nợ ngay” cùng nhiều lời lẽ xúc phạm danh dự, nhân phẩm) của mọi người trong gia đình, anh em nhà ông Q…

Chẳng hạn, vào chiều 7-8-2016, có một người làm nghề xe ôm đến nhà bà Phạm Thị Thanh H. (em vợ ông Q.) đưa cho 2 phong bì thư có 8 bức ảnh là những người thân quen trong gia đình họ hàng bà H., trên mỗi bức ảnh đều có những dòng chữ mang tính chất xúc phạm danh dự, đe dọa tính mạng những người trong ảnh.

Vào 1h30’ ngày 1-12-2016, gia đình ông Phạm Văn C. (anh trai bà H.) bị kẻ xấu đổ sơn có màu đỏ vào nhà và vứt kèm theo một túi ảnh có 77 chiếc hình của toàn thể các thành viên trong gia đình. Trên các bức ảnh có in dòng chữ, nội dung yêu cầu trả nợ ngay. Theo ông C. trình bày, từ trước tới nay, gia đình ông không có mâu thuẫn hay nợ nần tiền bạc của ai, nguyên nhân của vụ việc có thể bắt nguồn từ việc người cháu ruột là Phạm Thái Dương có nợ nần của một số người, nhưng nay Dương đã bỏ trốn nên các đối tượng ném chất bẩn vào nhà nhằm gây sức ép, buộc gia đình ông phải trả nợ thay.

Các vụ việc đã diễn ra từng bước “leo thang” với tính chất ngày càng nghiêm trọng. Ghê sợ hơn, chúng còn nghiên cứu cả nhà ông Q., các mối làm ăn, bạn hàng của gia đình để thực hiện những hành vi đê hèn, bỉ ổi hòng làm mất uy tín trong công tác, học tập của họ. Từ cháu bé đang là học sinh đến anh cán bộ nhà nước đều bị chúng làm rối loạn mọi sinh hoạt, nhịp sống và hoạt động bình thường nhất của một người lương thiện.

Triệt hạ cuộc sống và triệt hạ việc làm ăn của cả một đại gia đình, tại nhiều địa điểm khác nhau, cho nhiều người, sự cạn tàu ráo máng của chúng còn lên tới đỉnh điểm khi cả người đã chết chúng cũng không tha. Ngoài những thủ đoạn thông thường như đã kể trên, chúng còn tính tới dùng các “đòn phép tâm linh” nhằm khủng bố tinh thần, gây hoang mang đến cực độ khiến mọi người trong đại gia đình ông Q. suy sụp hoàn toàn …

Chuyên án 816.B

Các vụ việc “săn nợ” đã nêu ở kỳ trước do nhóm đối tượng cho vay nặng lãi tiến hành các hoạt động đòi nợ với tính chất cực kỳ manh động, không từ các thủ đoạn đê hèn nhằm gây áp lực, khủng bố tinh thần cho con nợ và thân nhân, ở nhiều địa điểm khác nhau để buộc họ phải trả nợ thay.

Không chỉ làm cho cả họ hàng “con nợ” suy sụp, các vụ việc còn gây mất ANTT, hoang mang cho nhiều người dân. Trước tình hình đó, Giám đốc CATP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra hình sự CATP (PC45) xác lập chuyên án mang bí số 816B, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP tiến hành đấu tranh.

Đã từng đấu tranh triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, có tổ chức với nhiều hành vi thủ đoạn ghê gớm, song có lẽ chưa bao giờ các trinh sát hình sự lại phải đối mặt với một ổ nhóm có nhiều chiêu thức tinh vi, quái đản như nhóm đối tượng này.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC45 đã xác định nhóm đối tượng có nhiều khả năng liên quan đến các vụ khủng bố tinh thần gia đình các nạn nhân nêu trên, trong đó có: Lê Duy Khoa, sinh 1987, ở 12A1, TT Thái Phiên, phường Cầu Tre; Bùi Đức Duy, sinh 1992, ở 21E CT6, TT Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ; Hoàng Anh Tuấn, sinh 1992, ĐKTT: 49/166, hiện ở 21/50/286 Lê Lai, phường Máy Chai, cùng quận Ngô Quyền; Nguyễn Tuấn Anh, sinh 1988, ở 40/37 Chợ Con, phường Trại Cau, quận Lê Chân.

Càng đi sâu nghiên cứu về con người, đặc điểm tính cách của nhóm đối tượng này, lực lượng phá án càng thấy chúng nguy hiểm trong việc sử dụng các biện pháp đòi nợ, dồn đuổi cả một đại gia đình vào những bước đường khốn cùng.

Hành vi của chúng diễn ra liên tục trên diện rộng, không bỏ qua bất cứ ai mà chúng tính toán có thể gây áp lực trong việc xiết nợ. Mọi hoạt động của chúng có tổ chức, có sự phân công cho từng đối tượng trong nhóm.

Điều đáng nói là các đối tượng tuổi đời đều còn trẻ, nhưng các mưu kế thâm độc của chúng thật táng tận lương tâm, biểu hiện sự suy đồi về đạo đức lối sống của một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay. Vì tiền, chúng sẵn sàng chà đạp lên cuộc sống yên bình của những người lương thiện, lấy tính mạng và sức khỏe của mọi người ra đùa giỡn và trên hết là ý thức coi thường mọi giá trị cuộc sống, coi thường pháp luật.

Sở dĩ nhóm đối tượng ngày càng có những hành vi bỉ ổi, đê tiện hơn cũng là do sự không kiên quyết tìm giải pháp đấu tranh từ phía gia đình bị hại. Từ việc quản lý địa bàn tốt cùng công tác phát động nhân dân tố giác tội phạm, lực lượng phá án được biết nguyên nhân của sự việc do con cháu nhà mình là Phạm Thái Dương gây nên, do đó các bị hại đều chọn cách nín lặng, xử lý hậu quả mỗi khi bị các đối tượng ném “bom bẩn”. Tuy nhiên, gia đình anh Dương càng nhún nhường thì bọn chúng ngày càng lấn tới với các trò đê hèn ngày càng khốc liệt tưởng chừng không có điểm dừng.

Tang vật bị thu giữ

Không thể chịu đựng lâu hơn nữa trước những đòn khủng bố tinh thần dã man của bọn chúng, gia đình ông Phạm Văn Q. đã làm đơn tố cáo tới cơ quan công an. Song, lúc này bọn Tuấn Anh, Duy Khoa vẫn ở trong bóng tối và những việc làm hắc ám của chúng diễn ra trong sự đau khổ đến tột cùng của các thành viên trong gia đình bị hại. Sự việc đêm 2 rạng ngày 3-1-2017 đã được chúng đẩy tới cao trào khi chúng ném rải chất bẩn và nhiều tấm ảnh của gia đình anh em ông Q. trước cửa hai ngôi nhà trên phố Cầu Đất.

Các đối tượng bị bắt giữ

Bước qua đợt khủng bố tinh thần lần này chúng đang tính tiếp đòn mới còn ác độc hơn. Nhằm ngăn chặn các hành vi xâm hại của các đối tượng có thể xảy ra, Ban chuyên án đã phối hợp với CAQ Ngô Quyền áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm an toàn về người cho gia đình các nạn nhân. Đồng thời, lực lượng phá án cũng tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ đấu tranh với các đối tượng.

Vượt qua nhiều khó khăn thách thức, mất rất nhiều công sức đi thu thập từng dấu vết, chắp nối lại từng chi tiết vụn vặt, rời rạc, sau cả một năm dài đằng đẵng cuối cùng đến ngày 20-1-2017, Ban chuyên án đã có đủ cơ sở ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Tuấn Anh, Lê Duy Khoa, Hoàng Anh Tuấn. Cùng ngày, Bùi Đức Duy đã ra đầu thú.

Những lời cảnh báo

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, các đối tượng trong nhóm “săn nợ” khai nhận: Từ năm 2015, sau khi rê dắt, cho Phạm Thái Dương vay tiền, Nguyễn Tuấn Anh đã giao cho Lê Duy Khoa cùng đồng bọn là Hoàng Anh Tuấn và Bùi Đức Duy thực hiện phi vụ truy thu nợ của Dương. Qua nhiều lần gây sức ép, đốc thúc đến tháng 12-2015, cả nhóm đã buộc gia đình của Dương trả số tiền là 2,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lãi nặng cộng lãi phạt và lãi mẹ đẻ lãi con nên Dương vẫn bị trói trong vòng nợ nần. Thời gian sau đó, không thấy gia đình Dương tiếp tục trả nợ, các đối tượng đã bàn bạc nhau ném túi đựng sơn màu trộn hóa chất vào nhà họ hàng của Dương để gây áp lực đòi nợ.

Cùng với đó, Nguyễn Tuấn Anh và Khoa đã vào Facebook của Dương tìm ảnh những người trong gia đình, họ hàng của Dương rồi đem đi rửa và in sẵn nội dung vu cáo, yêu cầu đòi nợ trên ảnh. Sau đó, cả nhóm đã nhiều lần thực hiện các vụ “ném chất bẩn”, tung ảnh bôi nhọ tại địa điểm ở 4 số nhà trên phố Cầu Đất, 2 nhà trên phố Đà Nẵng... nhằm khủng bố về tinh thần gia đình và những người thân của con nợ nêu trên.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP và Công an quận Ngô Quyền tiếp tục điều tra mở rộng. Qua vụ án nêu trên, cơ quan công an cảnh báo người dân về tình trạng các đối tượng cho vay nặng lãi hiện nay, thực sự là một kiểu “tín dụng đen” với nhiều thủ đoạn tinh vi, tàn ác để lại nhiều hậu quả khốc hại.

Khi đã vướng vào vòng vay nợ với nhóm đối tượng này, bị hại khó rút chân ra khỏi sự trói buộc tệ hại mà đám cho vay nặng lãi giăng ra, với nhiều hệ lụy nguy hiểm khó lường không chỉ cho bản thân mà cả những người trong gia đình đều bị chúng dồn đuổi đến cùng để xiết nợ. Khi gặp phải những tình huống trớ trêu kể trên, đề nghị các bị hại nhất thiết phải hợp tác với cơ quan công an nhằm sớm điều tra, làm rõ vụ việc, ngăn chặn triệt để tình trạng xiết nợ bằng những đòn khủng bố tinh thần.

Qua vụ án, cơ quan điều tra cũng xin lưu ý những người dùng mạng xã hội Facebook cần thận trọng và cảnh giác khi đưa hình ảnh của người thân, bạn bè lên mạng; tránh khi sự cố xảy ra, kẻ xấu sử dụng những hình ảnh đó vào mục đích đen tối. Thêm nữa, đề nghị các hộ gia đình có hệ thống camera cần mở rộng tầm quan sát ra hè phố, xóm ngõ quanh khu vực nhà mình để lưu giữ hình ảnh khi kẻ xấu có những hành vi quấy rối, chọc phá gia đình mình và các gia đình hàng xóm, lối phố.

Với quyết tâm giải quyết vấn nạn kể trên, Cơ quan điều tra phối hợp với các ngành TAND, VKSND sẽ tăng cường đấu tranh, kiên quyết bắt giữ và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê và xiết nợ bằng những việc làm phi nhân tính, trái phong tục tập quán và truyền thống nhân văn của người Việt Nam chúng ta.

Đồng thời, cũng sẽ tiến hành làm rõ và xử lý việc sử dụng những đồng tiền của người vay lãi suất cao vào những việc làm vi phạm pháp luật.

Trước tình trạng “tín dụng đen” đang có nhiều dấu hiệu hoạt động ngày càng phức tạp, khi phát hiện những hành vi gây nên tình trạng trên, đề nghị quần chúng nhân dân báo ngay cho đường dây nóng của Cơ quan CSĐT-CATP theo số điện thoại 0913560613 và phối hợp với lực lượng công an bắt giữ các ổ nhóm, đối tượng có hành vi như trên.

Chiều 21-1, trước chiến công xuất sắc đầu xuân của các lực lượng CATP triệt xóa ổ nhóm tội phạm nêu trên, thay mặt lãnh đạo CATP, đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó giám đốc CATP đã đến biểu dương và trao thưởng Phòng PC45, PC46, PC54, Công an quận Ngô Quyền và một số đơn vị nghiệp vụ CATP.