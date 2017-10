16 tuổi, trộm 10 xe máy lấy tiền chơi game

29/10/2017 17:24

Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết vừa bắt Phan Văn Mến (SN 2001) và Thái Gia Bảo (SN 1999, cùng ngụ Dĩ An) để xử lý hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, Mến và Bảo bỏ học, thường xuyên đi lang thang tìm tài sản của người dân để sơ hở để trộm bán lấy tiền chơi game. Từ đầu tháng 8-2017 đến nay, hai đối tượng này cùng một số đối tượng khác đã gây ra 8 vụ đột nhập vào các khu nhà trọ tại thị xã Thuận An và thị xã Dĩ An, dùng đoản bẻ khóa trộm cắp xe máy.

Mến (bìa trái) và Bảo

Đoản dùng để phá khóa xe máy

Tổng cộng băng nhóm này đã trộm được 10 chiếc xe máy với tổng giá trị tài sản gần 200 triệu đồng. Mỗi lần trộm được tài sản, các đối tượng đã mang đến TP HCM bán lấy tiền chia nhau tiêu xài và chơi game. Công an thị xã Dĩ An đang tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ bắt giữ các đối tượng còn lại.

Trước đó, Mến nhiều lần bị công an bắt nhưng do chưa đủ 16 tuổi nên không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội trộm cắp.

Tin-ảnh: N.Phú