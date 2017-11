Vụ bé gái 6 tuổi bị sát hại: Có tiền sử tâm thần sao vẫn làm bảo vệ dân phố?

27/11/2017 12:03

Liên quan đến vụ cháu K. (SN 2011; ngụ quận Tân Phú, TP HCM) bị sát hại, sáng 27-11, đại úy Thân Trọng Bình, trực ban Công an phường 5, quận 11 (TP HCM) cho biết: "Vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ, chúng tôi không thể cung cấp gì thêm. Việc nghi can có tâm thần hay không thì cũng đang được làm rõ".



Tiền sử tâm thần

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP HCM, xác nhận Công an quận Tân Phú đang tạm giữ Hoàng Nhất Giang (SN 1983, ngụ quận 11) do có hành vi giết người.

Hiện trường vụ việc

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang thông tin: "Theo báo cáo sơ bộ từ Công an quận Tân Phú thì Hoàng Nhất Giang có tiền sử bệnh tâm thần. Còn việc tại sao bị tâm thần mà tham gia lực lượng bảo vệ dân phố thì chúng tôi đang phối hợp xác minh thêm.

Tuy nhiên, cần nói rõ lực lượng bảo vệ dân phố thuộc sự quản lý của UBND và tham gia giữ gìn an ninh chung ở khu vực"

Theo ghi nhận, sau một ngày xảy ra sự việc, người dân trong khu vực vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhiều người không tin đây là sự thật vì bình thường Hoàng Nhất Giang rất thương yêu cháu bé.

"Thằng nhỏ hay qua chốt bảo vệ khu phố chơi lắm. Chúng tôi thấy bình thường Giang yêu thương thằng nhỏ lắm; mua bánh mua kẹo cho nó ăn và lau mặt cho thằng bé nữa nhưng không hiểu sao lại xảy ra sự việ này"- bà Trần Như Ngọc kể.

Nhìn vào chốt bảo vệ dân phố đóng kín bưng sau khi xảy ra vụ án, một người khác thảng thốt: "Bây giờ xâu chuỗi lại sự việc mới nhớ, đi qua chốt bảo vệ lúc nào cũng thấy Giang hay ụp mặt xuống bàn ngủ. Bình thường nó cũng như bao người khác thôi, đâu có biểu hiện gì của người tâm thần đâu".

Ám ảnh

Sau một đêm dài không ngủ vì ám ảnh hành vi của Hoàng Nhất Giang, bà chủ tiệm tạp hóa mắt thâm quầng kể lại câu chuyện với tâm trạng mệt mỏi.

Bà Khúc Thị Ngọc (SN 1956) nhớ lại: "Lúc đó thằng bé vừa bước vào tiệm tạp hóa, kêu tôi bán cho bịch bánh. Tôi ngẩng lên thì thấy Giang đi theo sau thằng nhỏ. Tôi không thấy nó cầm dao nhưng tôi chỉ thấy nó gí vào cổ thằng bé rồi máu chảy ra".

Bà Ngọc kể lại vụ việc

Quá bất ngờ, bà Ngọc chỉ biết tri hô những người xung quanh vì thấy máu chảy nhiều. "Thằng bé đi được 10 m rồi gục xuống đất, tôi không biết phải làm sao vì tôi bị tim nên khi thấy cảnh đó đã loạng choạng, muốn xỉu rồi".

Theo bà chủ tiệm tạp hóa, sau khi ra tay với cháu bé, Hoàng Nhất Giang bình thản về chốt bảo vệ dân phố như không có chuyện gì xảy ra.

"Khi lực lượng công an đến thì Giang vẫn nhìn nhìn lực lượng công vụ. Sau đó, chúng tôi thấy Giang được đưa lên xe chở về trụ sở làm việc"- một người hàng xóm của nạn nhân nói.

Một người thân cháu K. cho biết trước khi ra tay với cháu bé, Giang đã dùng dao tấn công một người thân của gia đình và gây thương tích nhẹ. "Chúng tôi không biết gia đình Giang ở đâu, chỉ biết hay đến chốt bảo vệ trực. Rất mong công an và ban ngành làm rõ vụ việc"





Nội dung vụ việc Trưa 26-11, cháu K. đi bộ sang tiệm tạp hóa gần nhà mua bánh thì Hoàng Nhất Giang theo sau. Bất ngờ Giang đã dùng dao cắt vào cổ khiến cháu K. bị đứt động mạch chủ. Cháu K. chạy được một đoạn thì gục trên đường và tử vong trước khi nhập viện.

Bài và ảnh: Phạm Dũng