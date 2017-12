Bắt nghi can giết người giấu xác ở Bình Dương

15/12/2017 17:42

Ngày 15-12, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt được Trần Văn Phi (21 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) là nghi can sát hại tài xế xe ôm N.V.Đ (50 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Theo điều tra ban đầu, tối 26-11, Phi đi bộ trên đường gần ngã 3 Vũng Tàu, TP Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai) thì thấy ông Đ. là xe ôm đang đứng đón khách.



Phi lại gần yêu cầu ông Đ. chở về phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Trong quá trình di chuyển, đối tượng nảy sinh ý định cướp tài sản nên yêu cầu ông Đ. chở vào KCN Dệt may Bình An, tỉnh Bình Dương.

Lợi dụng đường vắng người qua lại, Phi ngồi sau rút dao đâm nhiều nhát vào người ông Đ. khiến ông tử vong tại chỗ. Sau đó, Phi kéo thi thể nạn nhân vào bãi cỏ để giấu, rồi lấy xe máy của nạn nhân tẩu thoát.

Hiện trường vụ giết người

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định đối tượng Phi có liên quan nên tiến hành mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Công an đã đưa Phi đến hiện trường vụ giết người để thực nghiệm.

Liên quan vụ án mạng này, trước đó, Báo Người Lao Động đưa tin sáng 27-11, người dân đi tập thể dục phát hiện thi thể một người đàn ông nằm lẫn trong bãi cỏ ven con đường không tên, thuộc KP Trung Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An – Bình Dương.

Thi thể nạn nhân có 3 nhát đâm rất sâu. Nạn nhân đội nón bảo hiểm nhưng gần thi thể lại không có xe máy.





Tin-ảnh: N.Phú