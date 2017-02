Bắt nhóm côn đồ truy sát kinh hoàng khiến 1 người chết

21/02/2017 14:43

Ngày 21-2, Công an quận 11, TP HCM cho biết vừa bắt giữ băng nhóm gây ra vụ án mạng kinh hoàng tại hẻm 54 đường 281, phường 15, quận 11 vào đêm 18-2.

Nghi can trực tiếp gây án là Lợi Chí Cường (tự “Triển Chiêu”, SN 1996, ngụ quận 11) đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi giết người.

Lợi Chí Cường, còn gọi là Cường "Triển Chiêu" trực tiếp đâm chết người

Các đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Phúc (tự “Bò Tọt”, SN 2002), Nguyễn Thanh Quang (tự Hẩu, SN 2000), Vòng Hồng Phát (tự Lũ, SN 2000), Bạch Tấn Đẩu (SN 2000), Lê Hào Kiệt (SN 2003), Lý Kiến Oai (SN 1998, cùng ngụ quận 11), Phạm Phi Vũ (SN 2001) và Nguyễn Hoàng Hùng Dương (SN 2001, cùng ngụ quận Tân Bình) cũng bị tạm giữ để điều tra, xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhóm thanh niên liên quan tại công an

Theo điều tra ban đầu, đêm 16-2, Huỳnh Bảo Ngọc (SN 1999, ngụ quận Tân Bình) ngồi uống nước cùng bạn gái tên T. tại quán cà phê ở chung cư trên đường Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11. Khi cả 2 đang chuyện trò thì người yêu cũ của T. là Thanh (chưa rõ lai lịch) và nhóm bạn ngồi bàn bên cạnh nhìn thấy nên đến gây chuyện.

Để “lấy le” trước bạn gái, Ngọc tát Thanh một cái. Bị đánh, Thanh cùng nhóm bạn gồm Dương, Vũ, Phúc xông vào đánh hội đồng khiến Ngọc sưng tím mặt. Chỉ đến khi được mọi người can ngăn, nhóm của Thanh mới bỏ đi.

Đến trưa 18-2, Ngọc gọi thêm Tô Thái Quân (SN 2000, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Chí Sơn (SN 2001, ngụ huyện Nhà Bè) hẹn gặp Dương và Vũ nói chuyện và buộc bồi thường 1,5 triệu đồng nhưng cả hai không chấp nhận.

Không chỉ vậy, Dương và Vũ rủ thêm đồng bọn chuẩn bị sẵn dao, mã tấu tìm nhóm của Ngọc đánh dằn mặt.

Đến tối cùng ngày cả nhóm đi trên 6 xe gắn máy rảo khắp nơi tìm Ngọc nhưng không thấy. Khi về đến hẻm 54 đường 281 nhóm chúng phát hiện Quân cùng 2 người bạn đang đi bộ trên đường liền xông vào truy sát.

Hiện trường nơi xảy ra vụ truy sát

Bị tấn công bất ngờ, nhóm Quân chống cự và bỏ chạy; riêng Quân bị Cường đâm nhiều nhát. Quân cố chạy vào khu nhà trọ rồi đổ gục và tử vong ngay sau đó.

Gây án xong, bọn chúng kéo về 1 tiệm internet trên đường 3 tháng 2 (phường 12, quận 11) tìm cách giấu hung khí rồi lẩn trốn.

Qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh tại khu vực, công an nắm được toàn bộ diễn biến vụ việc và thông tin liên quan đến băng nhóm gây án. Đến trưa 21-2, các đối tượng trên đều bị công an bắt giữ.

Tin-ảnh: S.Hưng