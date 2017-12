Chém người đột nhập nhà lúc nửa đêm, bị khởi tố tội giết người !

Đột nhập lúc nửa đêm, bị chủ nhà chém loạn xạ

Sáng 2-12, các cơ quan chức năng TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can tội danh "Giết người" đối với ông Lê Minh Phương (SN 1967) trú tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, đồng thời ra lệnh tạm giam 4 tháng để điều tra.

Khoảng 0h15 ngày 23-11, Công an quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) nhận được tin báo của người dân về việc có một thiếu niên là học sinh, đột nhập một cửa hàng bán tạp hóa với mục đích trộm cắp tài sản và bị chủ nhà phát hiện đánh gây thương tích.

Lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phát hiện Nguyễn Đăng Tùng (SN 2002) đang nằm trong cửa hiệu tạp hóa của ông Phương với nhiều thương tích ở vùng đầu và tay trong tình trạng lơ mơ thiếu tỉnh táo. Công an đã đưa Tùng đi cấp cứu và sau đó giám định tỉ lệ thương tật 61%, hiện Tùng đang bị liệt nửa người.

Tại công an, ông Lê Minh Phương khai rằng do gia đình ông thường xuyên bị kẻ trộm đột nhập lấy cắp tài sản nên ông rất bực tức. Khuya 22-11, ông thấy một bóng đen đột nhập nhà nên dùng kiếm Nhật chém loạn xạ, không biết chém vào đâu và sau khi Tùng nằm dưới nền nhà, ông đã báo công an.

Ban đầu, ông Lê Minh Phương bị bắt để điều tra tội "Cố ý gây thương tích" nhưng sau đó chuyển sang tội danh "Giết người" và bị tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra.