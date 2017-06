Cụ ông bắn chết đối thủ khai giữ súng hơn 40 năm

01/06/2017 11:30





Ngày 1-6, Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục lấy lời khai các bên liên quan, củng cố hồ sơ để khởi tố ông Nguyễn Văn Để (SN 1941, thường trú tại TP HCM) về hành vi giết chết anh Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 1980; ngụ xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Cụ ông 76 tuổi khai mình với bị hại Nguyễn Tuấn Kiệt có quan hệ họ hàng. Hai bên tranh chấp đất đai từ nhiều năm nay. Sáng 30-5, ông Để đang ở TPHCM thì nghe người nhà ở Bình Dương gọi điện thông báo anh Kiệt xây hàng rào bít lối đi vào khu đất. Ông Để bọc súng Colt 45 cùng 5 viên đạn về Bình Dương.





Ông Để khai báo với Công an Bình Dương

Ông Để khai mình không chủ ý giết anh Kiệt. Khi gặp nhau, anh Kiệt có lời lẽ không đẹp với ông Để. Cho rằng anh Kiệt đáng tuổi con cháu nhưng dám nói năng thách thức nên ông Để rút súng bắn vào đầu anh Kiệt, sau đó lên xe máy về lại TP HCM. Sau khi được công an và người nhà vận động, ông Để ra Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM đầu thú.

Loại súng colt 45 dùng nhiều trong thời chiến tranh (ảnh minh họa)

Ông Để đã giao nộp cho công an khẩu súng và 36 viên đạn. Ông Để khai từ thời chiến tranh ở Miền Nam (trước năm 1975 - PV), ông đã có được khẩu súng này và cất giữ hơn 40 năm qua. Ông Để cho rằng tuổi mình đã gần đất xa trời nên muốn ra đầu thú để những ngày cuối đời lương tâm bớt dằn vặt chứ không thể trốn chui trốn nhủi.

Hiện khẩu súng và số đạn trên đã được công an niêm phong chờ giám định, xử lý. Về nguồn gốc súng, công an cho biết đó chỉ là lời khai ban đầu của ông Để, hiện công an vẫn đang tiếp tục làm rõ. Được biết, loại súng này có sức công phá mạnh.





